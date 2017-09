Kiều Hối Về Sài Gòn Vẫn Lạc Quan

Lượng kiều hối "đổ" về Thành phố Sài Gòn ước đạt 3 tỷ USD...Bản tin TTXVN ghi rằng qua kênh chính thức tính đến tháng 8/2017 ước đạt 3 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó lượng kiều hối chuyển về Thành phố Sài Gòn chủ yếu từ Mỹ và châu Âu.Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân lượng kiều hối chuyển về Thành phố Sài Gòn qua các kênh chính thức tăng là nhờ vào sự phục hồi khá mạnh của tình hình kinh tế thành phố so với mặt bằng chung cả nước.Dự kiến, lượng kiều hối chuyển về địa bàn Thành phố SG trong những tháng cuối năm 2017 tiếp tục tăng khả quan và tăng hơn so với cùng kỳ năm trước.Tính đến tháng 8/2017, tổng vốn huy động trên địa bàn Thành phố SG đạt hơn 1.890 nghìn tỷ đồng, tăng 12,61% so với tháng cùng kỳ.Bản tin TTXVN cũng nói rằng theo Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Thành phố SG cho hay lượng kiều hối chuyển về thành phố cũng như tín dụng cho vay trên địa bàn Thành phố SG, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đầu tư... Cụ thể, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chiếm từ 70-80% tổng tín dụng cho vay; còn lại là bất động sản và những lĩnh vực khác.Cũng nên ghi rằng cách nay 2 tuần lễ, các chuyên gia lo kiều hối giảm......Nếu như vào năm 1993, lượng kiều hối về Việt Nam chỉ ở mức khiêm tốn 141 triệu USD, thì đến năm 2015 là hơn 13 tỷ USD, mức tăng bình quân hằng năm 26%. Tuy nhiên, năm 2016, chỉ còn hơn 9 tỷ USD, tức giảm hơn 30% và thấp hơn rất nhiều mức dự kiến có thể đạt được là 12 tỷ USD. Diễn biến 6 tháng đầu năm nay cho thấy khả năng lượng kiều hối nhận được trong năm 2017 sẽ tiếp tục giảm đáng kể.Bản tin nói rằng cụ thể, riêng TP.SG nhận kiều hối trong 6 tháng qua là 2,1 tỷ USD. TP.SG luôn chiếm hơn 50% tổng lượng kiều hối của cả nước, khả năng lượng kiều hối năm nay nhận được sẽ tiếp tục ở mức thấp. Nếu điều này xảy ra, xu hướng sụt giảm của kiều hối sẽ được xác nhận.