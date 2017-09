Việt Nam-Trung Quốc

Tranh Chấp Sống Còn Trên Biển Đông



Đào Như



Diễn tập quân sự luôn luôn là một thái độ khiêu khich chiến tranh hướng tới một quốc gia thù địch nào đó. Rõ nét hơn nữa nếu cuộc tâp diễn quân sự bắn bằng đạn thật và diễn ra trên vùng biển, bầu trời hay lãnh thổ sát cạnh sườn của một quốc gia nào đó. Chắc chắn Trung Quốc, một quốc gia có truyền thống xâm lược các lân bang từ cổ đại hiểu rõ điều này hơn bất cứ quốc gia nào ở vùng Đông Á vá Đông Nam Á. Ấy vậy mà TQ đã nhiều năm không ngừng diễn tập quân sự trên Biển Đông sát cạnh sườn Việt Nam.



Tệ hại hơn nữa, trong hơn 1 tuần qua TQ tiếp tục diễn tập quân sứ đánh chiếm bằng cách bắn đạn thật trên vùng biển phía nam đảo Hoàng Sa trải dài từ cửa vịnh Bắc Việt (Bộ) đến tận vùng biển phía Nam chỉ cách bờ biển Quảng Nam, Đà Nẵng 75 hải lý, lại cố ý nhằm vào ngày 2 tháng 9, ngày Quốc Khánh thứ 72 của Việt Nam. Sự kiện trên đã khiến Hà Nội liên tiếp hai lần phản đối Bắc Kinh trong 2 ngày 5-6 tháng 9 với những lời lẽ manh mẽ ít thấy trong quan hệ giữa hai nước.

Quần đảo Hoàng Sa vốn dĩ là của Việt Nam Cộng Hòa nghĩa là của Việt Nam, đã bị TQ dưới thời Mao Trach Đông đánh chiếm vào năm 1974, và Trung Cộng chiếm đảo này suốt thời gian từ đó. Cùng thời gian đó Chính phủ Việt Nam liên tục lên tiếng phản bác TQ đã đánh chiếm đảo này tại LHQ năm 1974 và đến tận hôm nay. Hoàng Sa là một quần đảo nhỏ với đảo san hô và bãi cạn mà theo phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc Tế ở Hà Lan vào năm ngoái thì đảo nhỏ này chỉ có thể có 12 hải lý chủ quyền vùng nước xung quanh chứ không có vùng biển đặc quyền kinh tế 200 hải lý như các lục địa và đảo lớn. Tuy nhiên Trung Cộng tuyên bố rằng phán quyết của toà án quốc tế tại Hà Lan không có giá trị mà không hề nêu ra được một chứng liệu lịch sử hay luật pháp quốc tế hợp lý.



So sánh hành động này với sự kiên Giàn khoan Hải dương-981 năm 2014 neo đậu trái phép trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì có thể nói đây là hành động thô bạo và nguy hiểm hơn nhiều. Qua động thái này ai cũng thấy tâm địa của các nhà lãnh đạo TQ hiện tại coi Việt Nam như là một kẻ thù, một trở ngại cho TQ phát triển Chiến lược bành trướng Kinh tế, Chính trị và Quân đội về hướng Nam Thái Bình Dương, thông qua dự án Một Vành Đai- Một Con Đường của TQ. Trong hiện tình Việt Nam và Trung Quốc đang ráo riết vận động tìm lấy thế mạnh của mình trên Biển Đông.



- TQ đang nắm chắc ưu thế dựa trên sức mạnh của vũ khí chiến lược. TQ đang ráo riết xây dựng bồi đắp những tiền đồn quân sự kiên cố trên đảo Trường Sa và Hoàng sa sát cạnh sườn của Việt Nam. Càng nguy hiểm hơn nữa TQ đang tiềm cách khuất phục các nước ASEAN bằng đường lối tăng trưởng đầu tư kinh tế hai chiều với các quốc gia ASEAN- Vốn đầu tư từ TQ vào các nước ASEAN sẽ nâng lên một ngàn tỉ USD vào năm tới và có thể tăng lên đến 1,250 tỷ USD vào năm 2020 theo lời tuyên bố cũa Ngoại trưởng TQ, Vương Nghị tại Thượng Đỉnh ASEAN-50 tại Manila hôm 7 tháng 8-2017. Rõ ràng TQ đã dùng sức mạnh kinh tế để mua chuộc, chế ngự các thành viên ASEAN.



- Trong khi đó VN đang tìm lấy thế mạnh của mình trên Biển Đông dựa trên Công Pháp Quốc Tế về Luật Biển của LHQ vào năm 1982 mà TQ và VN đều ký thừa nhận. VN cũng thành công tìm được sự hậu thuẫn của các quốc gia ĐNÁ và các đối tác mở rộng của khối ASEAN như Mỹ, Nga, Ấn Độ, Nhât, Nam Hàn , Úc, New Zealand, E.U...Hôm 5 tháng 8 vừa rồi, ngay sau khi TQ vừa ngưng diễn tập quân sự, Quân đội Việt Nam liền triển khai một cuộc diễn tập phòng không tại Bắc Giang bắn đạn thật gọi là để đánh giá khả năng phòng không của Quân Đội Việt Nam. Tên lửa địa không Spyder được đưa ra thử nghiêm trong cuộc diễn tập này. Cuộc diễn tập kéo dài 3 ngày và được coi như là thành công mỹ mãn, những mục tiêu đều bị tên lửa Spyder bắn hạ một cách chính xác. Đây có thể là câu trả lời: Hà Nội sẽ không bị động ngồi nhìn những tình huống căng thẳng và sức ép đến từ Bắc Kinh.



Trên một diện khác, hôm 5 tháng 8 vừa rồi, tại thượng đỉnh ASEAN-50 Manila, Phó Thủ tướng, Ngoại Trưởng Việt Nam ông Phạm Bình Minh lên tiếng tố cáo tham vọng bá quyền của TQ trên Biển Đông thông qua những công trình bồi đắp, xây dưng những vùng biển đảo thành những cơ sở, căn cứ quân sự vững mạnh trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.. Ngoại trưởng Việt Nam còn yêu cầu nội dung của dự thảo khung của COC cần phải bắt buộc TQ phải thật sự tuân theo những ràng buộc pháp lý quốc tế mà bấy lâu nay chính quyền Bắc Kinh nhất quyết từ chối. Điều quan trọng hơn hết là Ngoại Trưởng Phạm Bình Minh còn yêu cầu ghi rõ những tố cáo của ông về phía TQ, phải được đính kèm trong nội dung của bản tuyên bố chung của thượng đỉnh ASEAN-50. Vì một số quốc gia bị TQ mua chuộc như Campuchia, Lào và nhất là nước Chủ nhà Philippines không muốn làm mích lòng TQ vì lợi ích riêng trong việc đầu tư có tính cách đặc ân của TQ vào đất nườc này, cho nên lời yêu cầu của ngoại trưởng Việt Nam không được đính kèm trong nội dung của bản thông cáo chung, nhưng lại được ghi nhận đậm nét trong bản dự thảo của bản thông cáo chung và bản dự thảo được phát tán rộng rãi trước khi bản thông cáo chung chính thức được ra đời sau đó 1 ngày. Sự xuất hiên lời cáo buộc TQ của ngoại trưởng Việt Nam trong bản dư thảo tuyên bố chung nói lên sự đồng tình của các nước ASEAN cũng như các đối tác thân cân thường xuyên của ASEAN như Nhật, Mỹ, Nam Hàn, Úc, Tân Tây Lan...Điều này cũng nói lên sự thất bại một phần nào của TQ tại diễn đàn ASEAN-50. Sự kiện này đã khiến ngoại trưởng TQ đã mất bình tĩnh không tư kèm chế đã vội vàng hủy bỏ buổi họp mặt bên lề thượng đỉnh ASEAN-50 giữa Vương Nghị ngoại trưởng TQ và Ngoại trưởng Việt Nam ông Phạm Bình Minh.



Liền sau đó xuất hiện trên trang mạng Xinhuanet phần Anh ngữ vào ngày 7 tháng 8-2017 bài bình luận của Yamei với lời ghi chú: Đã đến lúc Việt Nam cần phải hòa mình phù hợp với tình thế vào tạo hòa bình trên Biển Đông- http://news.xinhuanet.com/english/2017-08/07/c_136505508.htm

Lời khuyên đó của Xinhua được coi như là muộn màng sau khi Việt Nam đạt được một thắng lợi tuy nhỏ nhưng khá ấn tượng vì tại thượng đỉnh AMM-Manila vừa rồi tuy Việt Nam ở thế bất lợi so với TQ. Việc vận động của Việt Nam để tạo thêm sức mạnh đoàn kết của cộng đồng Đông Nam Á trước sự bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông vẫn được kiên trì tiếp tục. Theo thông tin của Rfi, vào ngày 23-8-2017, Tổng Bí Thư ĐCSVN ông Nguyễn Phú Trọng lên tiếng kêu gọi khối ASEAN đoàn kết hơn nữa. Lời kêu gọi của TBT Trọng được đưa ra tại Jakarta, thủ đô của Indonesia trong chuyến công du hai ngày tại xứ này.

Hãng thông tấn Anh-Reuters- đã gắng liền tuyên bố trên với bối cảnh được cho là Hà Nội ngày càng đơn độc trong cố gắng chống lại sự lấn lướt của Bắc Kinh ở Biển Đông... http://vi.rfi.fr/viet-nam/20170824-viet-nam-keu-goi-asean-doan-ket-vao-luc-bac-kinh-lan-luot-o-bien-dong/ .

Và trong một phát biểu được trực tiếp truyền hình về Việt Nam từ Jakarta TBT Nguyễn Phú Trọng cho rằng các nước hiệp hội của các quốc gia ĐNÁ cần có lập trường thống nhất để giải quyết tranh chấp lãnh thổ. Đừng để ASEAN trở thành con bài trong cuộc tranh chấp giữa các nước lớn. Mặc dầu trong lúc đó, một số quốc gia ĐNÁ đã phải dè chừng về những hậu quả có thể xảy ra cho họ do thách thức Bắc Kinh với việc quân sự hóa Biển Đông của nước này. Bấy nay Bắc Kinh rất quan tâm đến mối quan hệ quốc phòng ngày càng khắn khít giữa Việt Nam, Nhật Bản, Mỹ và Ấn Độ.



Kết Luận-

Biển Đông đối với Việt Nam hôm nay là cửa ngỏ thông thương phát triển đầu tư kinh tế, văn hóa cũng như chính trị với hầu hết các quốc gia trên thế giới. Với bờ biển có chiều dài hơn 2000km với nhiều hải cảng tốt nổi tiếng an toàn cho mọi tàu bè trú đóng neo đậu dưới mọi điều kiên thời tiết, VN là điểm đến lý tưởng cho mọi kế hoạch đầu tư của các nước ngoài. Muốn được như vậy, Việt Nam phải chủ động nắm giữ chủ quyền của mình trên Biển Đông, bảo đảm một nền an ninh bền vững trong khu vực Biển Đông và ĐNÁ. Bảo vệ toàn vẹn chủ quyền của mình trên Biển Đông đã trở thành một Gươm Thiêng có sức bảo vệ Độc Lập.Tự do và phồn vinh kinh tế của Việt Nam.



Trong khi TQ đặt nhiều tham vọng về sức bành trướng của họ trên biển Đông. Mọi thành công tại Biển Đông sẽ là chiếc đũa thần để giải quyết tất cả vấn đề xung đột, tranh chấp quyền lực nội bộ của các phe phái lãnh đạo TQ, cũng như tăng cường sức mạnh ngoại giao của nước này, ngay cả việc nâng cao phát triển kinh tế. Đối với bản thân của Tập Cận Bình, nếu thành công trong chiến lược lấn chiếm tại Biển Đông, thì uy tín của Tập Cận Bình sẽ được củng cố mạnh mẽ hơn tại Đại Hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc lần thứ 19 vào ngày 18 tháng 10 năm 2017, và chắc chắn TCB sẽ tiếp tục lãnh đạo TQ thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa với tư cách một Lãnh Tụ Hạt Nhân của TQ. Và Tập Cận Bình sẽ là người đầu tiên sở hữu một nước Trung Hoa hùng cường giàu mạnh nhất trên thế giới chưa từng có trong dòng 4000 năm lịch sử của nước này.



Nhưng dưới mắt của họ Tập, Việt Nam đang nổi bật lên như một lực cản có tiềm năng ngăn chận tham vọng bành trướng của TQ trên Biển Đông. Đánh bại sư xâm lăng lấn chiếm của đế chế Trung Hoa từ thời cổ đại đã là truyền thống lịch sử vinh quang của Việt Nam. Do đó cuộc chạy đua giữa VN và TQ trên Biển Đông ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Liệu VN và TQ có biết tự kiềm chế để tránh được sư va chạm có thể tỏa nhiệt biến cuộc chạy đua quyền lực này thành cuộc tranh chấp vũ trang?./.

Đào Như

thetrongdao2000@yahoo.com

Chicago- Sept.9-2017