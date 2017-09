Vai Trò Người Phụ Tá Của Chánh Văn Phòng Kelly Được Củng Cố

WASHINGTON - 1 nhân vật không được biết đến nhiều đang thấy chức trách của mình tăng cao dưới quyền chỉ huy của chánh văn phòng Bạch Ốc, Tướng John Kelly – ông Rob Porter, là thư ký tại Ban tham mưu của Bạch Ốc, chịu trách nhiệm trình TT hay không các thông tin và báo cáo nào.Nhiều người trong ban vận động tranh cử “như bom nổ” làm việc tại đây, như quản lý tranh cử đầu tiên Corey Lewndowski, diễn viên Omarossa Manigault trong chương trình truyền hình “Apprentice” trở thành giám đốc truyền thông tại Phòng liên lạc công cộng.Ngoài ra, cũng phải kể tên Anthony Scaramucci làm giám đốc truyền thông 10 ngày, cố vấn chống khủng bố Sebastian Gorka bị ép từ chức từ 2 tuần qua.Ông Porter cũng là phụ tá TT về phối hợp chính sách.Trong tháng qua, Politico và New York Times đưa tin: 2 biên bản ký tên Kelly và Porter quy định thủ tục sàng lọc mọi thông tin, báo cáo trước khi đưa tới bàn giấy của TT.Nhà báo nhận biết ông Porter là sinh viên theo học trường Harvard cùng với Jared Kushner, con rể của TT tỉ phú New York, có quan hệ thân thiết với cựu chánh văn phòng Reince Priebus, từng giúp việc tại văn phòng của các nghị sĩ Mike Lee, Rob Portman, Orrin Hatch. Ông Porter tự nhận biết khả năng tiếp xúc với mọi phe phái và ý thức hệ cạnh tranh tại West Wing, biết tránh nổi bật, đứng ngoài tranh chấp và tránh can dự mọi đấu khẩu trong những tháng đầu của nội các mới.Dù thế nào, có những giới hạn hiển hiện với vai trò của ông Porter, bởi TT Trump vẫn là Trump, tiếp tục dùng twitter hàng ngày và twitter là nơi ông tìm thấy thông tin không sàng lọc từ 45 trương mục. Ngoài ra, TT Trump trông cậy vào Fox News như là nguồn thông tin tiên khởi, theo tiết lộ của các phụ tá.Theo 1 viên chức tại Ban tham mưu Bạch Ốc, ông Porter đuợc đồng nghiệp mô tả là tận tụy và đạo đức không ai sánh bằng.