Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt Họp Mặt Tại Little Sài Gòn

Từ phải: Chuẩn Tướng Châu Lập Thể, vợ chồng Trung Tá Triết Bùi, nhà báo Vi Anh, nữ đại tá Mimi Phan.Trong buổi lễ.Little Sài Gòn, Nam California (Bình Sa)- - Hội Quân Nhân Mỹ Gốc Việt về từ các đơn vị thuộc các Quân Binh Chủng Quân Lực Hoa Kỳ để tham dự ngày họp mặt thường niên 2017 được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 03 tháng 9 năm 2017 tại Nam California. Trước khi vào đêm hội ngộ, một buổi lễ đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tượng Đài Chiến Sĩ ViỆt Mỹ đã được long trọng tổ chức theo lễ nghi quân cách của Quân Lực Hoa Kỳ với sự tham dự của các quân nhân người Mỹ gốc Việt về từ các Tiểu Bang Hoa Kỳ, trong số có Chuẩn Tướng Châu Lập Thể, nữ Đại Tá Mimi Phan và nhiều sĩ quan cấp Tá, cấp Úy, các Hạ Sĩ Quan và binh sĩ.Quan khách tham dự có: Nữ tài tử Kiều Chinh, Bà Hoàng Lan, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, chiến hữu Lê Văn Sáu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, chiến hữu Nguyễn Phước Ái Đỉnh, Chủ Tịch Hội Võ Bị Nam California và một số chiến hữu trong các binh chủng Quân Lực NCH cùng thân nhân, các cơ quan truyền thông Việt ngữ.Tất cả các quân nhân người Mỹ gốc Việt trong các bộ lễ phục đưa vòng hoa trong đó có hình lá quốc kỳ VNCH đến đặt trước Tượng Đài theo lễ nghi quân cách.Sau khi đặt vòng hoa, Chuẩn Tướng Châu Lập Thể, đại diện Hội quân nhân người Mỹ gốc Việt lên chào mừng cảm ơn sự tham dự của tất cả mọi người, ông nói: “Sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ QL/VNCH và các quân nhân Hoa Kỳ cho tự do của Miền Nam Việt Nam, cho Hoa Kỳ và thế giới. Vì lý tưởng tự do, hôm nay, các hậu duệ của họ có mặt tại đây để làm lễ truy điệu, tưởng nhớ và tri ân những người đã vị quốc vong thân.”Trong lời phát biểu của Thị Trưởng Tạ Đức Trí và Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam Cali ông Lê Văn Sáu, đều bày tỏ lòng biết ơn các quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt đã nối tiếp truyền thống hào hùng của thế hệ cha anh, làm rạng rỡ dân tộc Việt Nam, và một phần nào đã trả ơn cho Chính phủ và người dân Hoa Kỳ trong việc cưu mang người Việt tỵ nạn chúng ta. Cộng Đồng người Việt tại hải ngoại rất hãnh diện có được những vị tướng lãnh gốc Việt, những sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ các binh chủng quân lực Hoa Kỳ.Dịp nầy Nữ Đại Tá Mimi Phan, Hội Trưởng Hội Quân Nhân Người Mỹ gốc Việt lên chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của tất cả qúy vị, Nữ Đại Tá nói: “Tôi gia nhập Quân đội Hoa Kỳ vào năm 2005. Thân phụ tôi trước cũng ở trong Quân đội VNCH (Hải Quân Phan Hữu Niệm, Song Ngư Khóa 12). Vì là con một quân nhân VNCH, tôi gia nhập Quân đội Hoa Kỳ để muốn trả lại cái ơn mà đất nước này đã cho mình cơ hội thứ hai để làm người.”Buổi lễ chấm dứt vào lúc 11 giờ trưa và tất cả cùng hẹn gặp nhau trong đêm họp mặt 2017 tổ chức vào lúc 7:00 tối Chủ Nhật 3/9 tại nhà hàng Great Wolf Lodge Hotel số 12681 Harbor Blvd., Garden Grove, CA 92840.Đây là đêm “Vinh Danh Những Người Hùng của Chúng Ta” và cũng là đêm ra mắt với cộng đồng của Hội Quân Nhân Mỹ gốc Việt 2017.Tham dự đêm dạ tiệc ngoài các Quân Nhân người Mỹ gốc Việt và thân nhân còn có sự hiện diện của qúy vị dân cử, đại diện dân cử Trung ương, Tiểu bang, Quận hạt và các Thành phố Westminster, Garden Grove….., qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, qúy vị ân nhân, qúy vị mạnh thường quân, các cơ quan truyền thông .Điều hợp chương trình do các MC. Ngọc Đan Thanh, Roxanne Chow, Đỗ Tân Khoa.Sau nghi thức chào quốc kỳ theo lễ nghi quân cách của quân lực Hoa Kỳ, lễ tưởng niệm diễn ra cảm động qua từng lời nhắc đến đồng đội đã hy sinh nơi chiến trường đã làm cho nhiều người liên tưởng đến sự hy sinh to lớn của những chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.Tiếp theo Nữ Đại Tá Hải Quân Mimi Phan, hội Trưởng VAUSA (2016- 2018) Trưởng Ban Tổ Chức họp mặt lên chào mừng quan khách, cảm ơn qúy vị ân nhân, qúy vị bảo trợ cùng qúy mạnh thường quân và thân nhân, Đặc biệt cảm ơn Nữ Tài Tử Kiều Chinh và Bà Hoàng Lan đã ủng hộ cho hội trong thời gian qua.Trong dịp nầy Nữ Đại Tá Hội Trưởng cho biết:“Hiện nay Hội Quân Nhân Mỹ gốc Việt có hơn 1,200 người, riêng tối nay có Chuẩn Tướng Châu Lập Thể Flora và phu nhân có mặt. Còn Thiếu Tướng Lương Xuân Việt đang công tác ở xa không về được. Đại Tá Mimi Phan có lời nhắn nhủ với các bạn trẻ hãy nhớ rằng Hoa Kỳ là đất nước cơ hội, các bạn hãy nắm bắt cơ hội để đạt giấc mơ Mỹ; muốn thế trước hết các bạn phải cố gắng chăm chỉ học ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.”Trong lời chào mừng và cảm ơn tất cả mọi người tham dự, Chuẩn Tướng Châu Lập Thể đã nói bằng tiếng Việt thật cảm động được nhiều tràng pháo tay vang dội cả hội trường, ông nói: Chúng tôi xin cảm ơn và rất vinh hạnh được đón tiếp qúy vị trong buổi tối hôm nay để vinh danh các quân nhân người Mỹ gốc Việt đã và đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ cũng như gia đình của họ.Sự hiện diện và ủng hộ nhiệt tình của qúy vị đã nói lên tinh thần đoàn kết của người Việt ở hải ngoại và tình yêu mến quê hương thứ hai của mình, nơi mà chúng ta sẽ mãi mãi biết ơn.Một điều rất hãnh diện cho chúng ta là hiện tại có hàng ngàn anh chị em đang tham gia trong quân đội Hoa Kỳ, các quân nhân nầy được toàn dân hết lòng tôn trọng và ái mộ, vì họ là những anh hùng có tinh thần ái quốc. Số quân nhân nầy chiếm khoảng 1% dân số Hoa Kỳ, họ tình nguyện phục vụ trong quân đội không vì mục đích vật chất hay danh vọng cá nhân mà là vì tinh thần yêu nước. Đa số các quân nhân nầy là thành phần có trình độ, tốt nghiệp đại học, nhưng họ không ngần ngại bỏ qua cơ hội tốt trong việc làm dân sự, để chọn con đường cao qúy đó là phục vụ nhân dân và tổ quốc, theo lời giáo huấn của tiền nhân như trong Hịch Tướng Sĩ của Anh hùng Trần Quốc Tuấn đã nói:“Dẫu cho tấm thân nầy, phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác nầy gói trong da ngựa ta cũng vui lòng.”Cũng trong tinh thần nầy, chúng tôi xin tri ân sự hy sinh của thân nhân, gia đình, vì họ là nền tảng hổ trợ trong sự thành công của anh chị em, nếu không có họ thì sẽ không có quân đội.Bổn phận quốc gia là việc tối cần và chúng ta nên truyền đạt thông điệp quan trọng nầy đến thế hệ kế tiếp, con cháu chúng ta cần phải ý thức rằng những thành viên trong quân đội và gia đình họ mà chúng ta vinh danh hôm nay là điển hình của tinh thần yêu nước, tinh thần đó đã và đang tiếp tục để giữ vững nền tự do ở Hoa Kỳ.Song song với việc tưởng niệm và vinh danh 13 chiến sĩ đã hy sinh, hàng ngàn quân nhân đã và đang phục vụ, chúng ta cũng đừng quên góp phần cống hiến cho lợi ích chung như họ đã làm.. .”Dịp nầy Chuẩn Tướng Châu Lập Thể cũng đã gắn cấp bậc Trung Tá cho Thiếu Tá Triết Bùi là con trai của cựu dân biểu VNCH Bùi Văn Nhân tức nhà báo Vi Anh với sự hiện diện của phu nhân và thân phụ. Trung Tá Triết Bùi cũng là một người sáng lập và Hội Trưởng của hội trước đây, Anh cũng là thuyền nhân vượt biển sau 1975.Trong lúc nầy các MC. Cũng đã hết sức vận động các mạnh thường quân ủng hộ cho việc gây qũy cấp học bổng cho các em cô nhi của 13 tử sĩ, mở đầu Bs Michael Đào đã tặng $ 40.000, mỗi năm $10.000 liên tục trong 4 năm nếu hội trường ủng hộ cho 10 học bổng, mỗi học bổng 2.000. Kết qủa có 18 mạnh thường quân hưởng ứng tặng 18 học bổng. Như vậy năm nay Hội có $ 46.000 dành cho quỹ học bổng. Các MC. cũng kêu gọi đấu giá một bình hồ lô do Tiệm Vàng Mai Ly tặng có hai vòng ngọc bích, mạnh thường quân trả giá cao nhứt là 2.000.Qúy vị dân cử, đại diện dân cữ cũng đã lên chúc mừng và trao bằng tưởng lệ cho hội.Hội Quân Nhân Mỹ gốc Việt hiện có một Thiếu Tướng là Lương Xuân Việt, hai Chuẩn Tướng là Châu Lập Thể và William (không rõ họ) cùng nhiều sĩ quan cấp Tá và cấp Úy.Nhìn chung, đây là niềm vinh dự cho Cộng Đồng Việt Nam chúng ta, vì nhiều sắc dân khác đã định cư tại Hoa Kỳ trước chúng ta nhưng họ chưa có một vị Tướng nào trong Quân Lực Hoa Kỳ.Hội thành lập ngày 31 tháng 5, 2009 trong một buổi lễ tại Tượng Đài Chiến sĩ Việt Mỹ ở Westminster và trong một tiệc ra mắt ở nhà hàng Paracel. Từ đó đến nay phát triển khắp nước Mỹ, hội viên trên 1.200 người, thành hội Vietnamese American Uniformed Services Association - VAUSA.Hội, VAUSA là “một tổ chức binh nghiệp phi lợi nhuận và đảng phái. Thành viên của VAUSA là những người tại ngũ, trừ bị, bảo vệ quốc gia, và cựu chiến binh; những hạ sĩ quan và sĩ quan đã gia nhập và cộng tác trong 7 binh chủng thuộc quân lực Hoa Kỳ.Mục đích của hội là: Chia xẻ kinh nghiệm quân ngũ với cộng đồng người Mỹ gốc Việt nhằm nhấn mạnh niềm hãnh diện và quyền lợi khi được phục vụ trong Quân Đội Hoa Kỳ vì tổ quốc. Tạo cơ hội phát triển chuyên môn, huynh đệ tương trợ lẫn nhau trong tinh thần đồng đội giữa những quân nhân người Mỹ gốc Việt tại ngũ hay giải ngũ trong Quân Đội Hoa Kỳ. Hỗ trợ các thành viên và gia đình của họ khi cần, tại hậu phương cũng như ngoài tiền tuyến. Đương nhiệm hội trưởng VAUSA là Nữ Đại Tá Hải Quân Mimi Phan, thuộc đoàn y tế cộng đồng. Cô là ngươi Việt cùng gia đình vượt biên, đến Mỹ lúc 10 tuổi.