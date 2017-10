Cali: Họp Mặt Hội Thân Hữu Lực Lượng Đặc Biệt 2017

Trong họp mặt.Westminster (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật ngày 8 tháng 10 năm 2017 Hội Thân Hữu Lực Lượng Đặc Biệt (LLĐB) đã tổ chức buổi họp mặt thường niên với sự tham dự của qúy niên trưởng, qúy nquan khách, qúy vị dân cử, đại diện dân cử, đại diện hội đoàn các quân binh chủng, các cơ quan truyền thông và đại gia đình Hội Thân Hữu Lực Lượng Đặc Biệt Nam California.Trước giờ khai mạc, chương trình văn nghệ do các anh chị trong gia đình Lực Lượng Đặc Biệt trình diễn.Chương trình chính thức bắt đầu với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm trong phút mặc niệm còn có lễ tưởng niệm và truy điệu các đồng đội đã vị quốc vong thân, sau đó là Lễ Dâng Hương lên bàn thờ tổ quốc, trong lúc nầy ông hội trưởng đọc lời chiêu hồn tử sĩ trong đó có những câu văn nghe thật não lòng: “Hỡi Những chiến binh mồ hoang, đất lạnh - Từ Cà Mau, Bến Hải đến cao nguyên - Chọn nghĩa hy sinh bảo vệ chủ quyền - Để dân Nam hưởng tự do no ấm - Nơi tha hương những con người còn sống - Đang quan hoài trên số phận quê hương - Xin các anh hãy soi lối chỉ đường - Để có ngày dựng lại Việt Nam mới - Xin nhận nén hương trọn tình đồng đội.”Tiếp theo MC Nguyên Thảo giới thiệu ông Nguyễn Đức Tiến, Hội Trưởng, Trưởng Ban Tổ Chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của tất cả qúy vị quan khách, qúy niên trưởng, các chiên hữu và gia đình.Ông nói cảm động: “Trong tinh thần các chiến sĩ LLĐB, khi nhận lệnh công tác để lên đường thì không hẹn ngày về. Vì thế, tình đồng đội của chúng tôi vô cùng gắn bó, cho đến lúc trước khi chết, chúng tôi vẫn nhớ đến đồng đội. Tôi đã từng làm những bài điếu văn trước khi các chiến hữu của chúng tôi lên đường nhảy vào lòng địch, lý do là sợ khi bạn của chúng tôi chết, thân xác sẽ được vùi thây tại những rừng sâu hiểm độc, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp được bạn của chúng tôi nữa.”Ông cho biết tiếp, Lực Lượng Đặc Biệt là một đơn vị trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, khởi đầu từ các toán Biệt Kích để thi hành các công tác đặc biệt như xâm nhập vào miền Bắc, hoặc đến những mật khu của Việt Cộng đặt trên đất Lào và Campuchia. Mục đích để sưu tầm tin tức tình báo, bắt cóc, phá hoại các mục tiêu quân sự của đối phương. Sau này, các toán biệt kích được phát triển thêm thành một đơn vị tác chiến, có vai trò như một binh chủng đặc biệt tinh nhuệ trong QLVNCH…”Trong dịp nầy Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn lên trao bằng tưởng lệ ghi nhận những đóng góp của LLĐB trong công tác sinh hoạt cộng đồng.Tiếp tục chương trình, MC. Xuân Thanh lên giới thiệu Ban hợp ca LLĐB lên hát bản “LLĐB Hành Khúc” (do ông Hội Trưởng Trần Ngọc Lễ sáng tác).Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệtrong đó có Ban Hợp Ca Cảnh Sát Quốc Gia hát bản “Anh Về Thủ Đô”. Tiếp tục với phần trình diễn của các Ban hợp ca: Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Ban hợp ca Hải Quân .Tiếp xúc với chị Tuyết Dung phu nhân của ông hội trưởng, được biết chị là một cánh tay đắc lực đã giúp ông Hội trưởng Nguyễn Đức Tiến rất nhiều trong công tác tổ chức họp mặt.Trong dịp nầy chúng tôi được anh Nguyễn Đức Tiến cho biết: “Ngày xưa, Lực Lượng Đặc Biệt được gọi là Lực Lượng Biệt Cách Dù, trong đó có Tiểu Đoàn 81 Biệt Cách Dù được nằm trong binh chủng Lực Lượng Đặc Biệt. Sau này LLĐB giải tán, Tiểu Đoàn 81 Biệt Cách Dù được tách ra 6 đại đội, 2 đại đội được chuyển sang Trinh Sát Dù, còn 4 đại đội thì được thành lập Tiểu Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù, sau này được phát triển mạnh hơn với danh xưng là Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù.Nói về sự anh dũng chiến đấu của Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù, qua hai câu thơ bất hủ ai cũng biết đó là: “An Lộc địa danh ghi chiến sử - Biệt Cách Dù vị quốc vong thân.”Buổi họp mặt có phụ diễn chương trình văn nghệ với những tiếng hát của gia đình chiến sĩ Lực Lượng Đặc Biệt và thân hữu đóng góp.Chương trình kết thúc với phần dạ vũ trước khi chia tay hẹn nhau ngày họp mặt 2018.