Malaysia: Bắt 19 Người Gồm 11 Ngoại Kiều Âm Mưu Phá SEA Games

KUALA LUMPUR - Cảnh sát Malaysia loan báo: âm mưu gây gián đoạn cuộc tranh tài thể thao vùng là SEA Games và lễ Độc Lập đã bị phá vỡ – 19 người bị bắt, gồm 11 ngoại kiều.Cảnh sát trưởng Mohamad Fuzi Harun cho hay: họ bị bắt trong hàng loạt đột kích của lực luợng an ninh trong 2 tháng qua.11 ngoại kiều gồm 3 người Iraq, 1 Palestine, 2 Bangladesh, 2 Indonesia, 2 Phlippines và 1 người đến từ Maldives.Theo lời ông Harun, cảnh sát chống khủng bố mở hành quân tại các tỉnh Selangor, Kelantan, Johor và Kuala Lumpur từ ngày 4-7 đến ngày 30-8.Nghi can Philippines 25 tuổi là du kích Hồi Giáo Abu Sayyaf định tấn công ngày bế mạc SEA Games. Tên này từng can dự các vụ bắt cóc và giết người năm 2010 đã xâm nhập thị trấn Sandakan của đảo Borneo trước khi lẻn vào Kuala Lumpur từ Tháng 12-2015.SEA Games chấm dứt hôm 30-8 với lễ bế mạc tráng lệ dưới quyền chủ tọa của Thủ Tướng Najib Razak và lễ Độc Lập năm thứ 60 cử hành 1 ngày sau.Malaysia với đa số dân theo đạo Hồi không bị tấn công lớn trong vài năm gần đây, không như lân bang Indonesia.Thứ trưởng nội an tiết lộ: 989 người bị bắt giữa năm 2012 và Tháng 4-2017, theo luật chống khủng bố.