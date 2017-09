Đạo Tràng Nhân Quả Tổ Chức Đại Lễ Vu Lan PL. 2561-2017

Trong Đại Lễ Vu Lan tại Đạo Tràng Nhân Quả.Garden Grove (VB)- - Sáng Chủ Nhật ngày 27 tháng 8 năm 2017 Chùa Đạo Tràng Nhân Qủa tọa lạc tại số 10801 Trask Ave, Garden Grove. đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan PL.2561 – 2017 dưới sự chứng minh của Chư Tôn Đức Tăng Ni và số đông đồng hương Phật tử tham dự.Trước khi vào buổi lễ chính thức, Thầy Thích Mãn Từ đã thuyết giảng về ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan trong Phật Giáo đối với người con Phật. Thầy cho biết: “Cứ đến Mùa Vu Lan vào Tháng Bảy Âm Lịch, những người con Phật đều nhớ đến Vu Lan, nhớ đến công đức của mẹ cha hiện tiền cũng như đã quá vãng.”Nói về “Vu Lan Bồn” Thầy cho biết, Vu Lan Bồn là mùa của người con Phật sắm sửa, trai viên để dâng cúng mười phương chư Phật, chư Tăng Ni và cha mẹ. Nhắc đến lễ Vu Lan là nhắc đến gương hiếu nghĩa của Ngài Mục Kiền Liên đã hết lòng với mẹ khi mẹ bị đọa đầy trong hỏa ngục vì khi sanh tiền đã phạm lỗi đạo làm người quá nhiều. Câu chuyện về Mục Kiền Liên cứu mẹ đến nay thì người con Phật nào cũng đã biết đến cái tâm đạo của Ngài Mục Kiền Liên. Cái tâm đạo ấy không chỉ từng ngày mà liên tục trong đời sống của mình, nhắc nhở mình về công lao dưỡng dục của mẹ cha “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, đó là câu ca dao mà người dân Việt Nam đã có từ ngàn xưa lưu truyền cho đến ngày nay.”.Thầy Thích Mãn Từ đề cập đến “nursing home”.. . Thầy nói: “người già Việt Nam đã gần hết cả đời sống trong không khí gia đình, ít khi phải chịu sư cô đơn lạc lõng. Cho dù, con cháu có phải đi làm ăn xa, nhưng vẫn còn cái ngôi nhà từ đường, khu vườn và bà con hàng xóm láng giềng.Quê người với hoàn cảnh khó khăn các bậc cha mẹ phải vào những khu dưỡng lão với cảnh cô đơn bên chiếc giường và những người lân cận khác chủng tộc khiến có muốn trò chuyện cũng không đủ tiếng mà nói. Rồi thì ngày qua ngày, cứ mong ngóng chờ đến ngày cuối tuần để lại được gặp lại con cháu, nhìn lại được những đứa con mình từng ẵm bế bú mớn nay đứa nào đứa nấy đều vợ con đầy đàn. Đó là niềm hạnh phúc chan hòa biết bao mà con cháu đem lại cho các bậc sinh thành. Chính vì những lý do đó mà nếu chúng ta có phải gửi mẹ cha vào nhà dưỡng lảo thì nên chọn những nơi co sinh hoạt về Phật Giáo. Lý do, vì ở những nơi này, ban điều hành đã cố gắng tạo ra một không khí thích hợp cho người Việt nhất là người Phật tử. Ở đây các vị cao niên có thể tìm thấy cái không khí thiền để an dưỡng tâm thần, dự những buổi sinh hoạt của các giới tăng ni phụ trách hay các buổi lễ tôn giáo thích hợp với mình và nhất là được sống trong môi trường Phật giáo.Sau buổi thuyết pháp, Đạo Hữu Nhuận Hữu đã cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni vào chánh điện để cử hành nghi thức Vu Lan.Trước khi cử hành nghi thức Vu Lan là lễ chào quốc kỳ Việt-Mỹ, Phật Giáo Kỳ và phút Nhập Từ Bi Quán.Sau đó nghi thức lễ Vu Lan bắt đầu, Chư tôn đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử cùng tụng trang kinh Vu Lan.Đạo Tràng Nhân Quả là một ngôi chùa nhỏ, được thành lập từ trên 5 năm nay do Hòa Thượng Thích Minh Đạt làm Viện Chủ. Hòa Thượng Thích Minh Đạt vốn là một sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa sau 1975, từng bị cộng sản Bắc Việt cầm tù nhiều năm.Được biết, Đạo Tràng Nhân Quả cũng là nơi đã nhiều năm yểm trơ cho các Tăng Ni trẻ đang theo học tại các Đại học trong đó có một số Tăng Ni đang theo học bậc Tiến Sĩ tại Đại Học University of the West.Phật tử muốn tu học đều có thể tới đây hàng ngày để dự các khóa lễ, hướng dẫn tu học. Chủ Nhật cũng có lớp Việt Ngữ để dạy cho các em Thiếu Nhi.Quí đồng hương Phật tử có thẻ liên lạc vềĐạo Tràng Nhân Quả10801 Trask Ave, Garden GroveHay gọi: (714) 618-3600, (714) 592-6360, (657) 272-4953.