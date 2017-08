Cảnh Sát New York Thay 36,000 Windows Phone Bằng iPhone

Khoảng cuối tháng 08/2017, theo trang New York Post, trong tương lai gần, Sở Cảnh Sát New York NYPD sẽ dần loại bỏ tất cả 36,000 chiếc điện thoại chạy nền tảng Windows Phone đã được cấp cho các nhân viên sĩ quan từ năm 2015, vì lý do những thiết bị đã lỗi thời và không còn nhận được cập nhật.Thành phố New York từng hợp tác với Nokia trong một gói đầu tư có tên NYPD Mobility Initiative với tổng ngân sách lên đến 160 triệu USD, nhằm cung cấp 36,000 chiếc smartphone chạy Windows Phone cho toàn bộ nhân viên, với lời tuyên bố rằng đây sẽ là một bước tiến lớn để bước vào thế kỷ 21. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi những chiếc điện thoại đến được tay các sĩ quan cảnh sát, Sở Cảnh Sát New York đã có quyết định thay thế toàn bộ số thiết bị bằng iPhone.Tính đến tháng 08/2017, Microsoft gần như đã không còn hỗ trợ cho hệ điều hành di động Windows Phone. Việc thay thế nhìn chung cũng là điều tất yếu, vì Sở Cảnh Sát New York là một trong những lực lượng cảnh sát được cho là bận rộn nhất thế giới, và cũng sẽ góp phần quan trọng trong việc cứu mạng nhiều người dân, chắc chắn sẽ không thể tiếp tục sử dụng những chiếc điện thoại Windows Phone đã lỗi thời, chậm chạp.Theo: Nguoivietphone.com