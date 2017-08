Vợ Chồng 65 Tuổi Về Hưu Năm 2017 Cần $275,000 Y Phí Cả Đời

Trong thế giới hoàn hảo, những chi tiêu lớn nhất trong thời gian nghỉ hưu sẽ dành cho các cuộc vui như đi du lịch và giải trí. Trong thế giới thực tế, chi phí chăm sóc sức khỏe lúc về hưu có thể nuốt phần lớn tiền tiết kiệm.Một cặp vợ chồng về hưu 65 tuổi trong năm nay sẽ cần 275,000 đô la cho chi phí chăm sóc sức khỏe trong suốt thời gian hưu trí, theo Fidelity Investments cho biết trong phỏng đoán hàng năm của họ được công bố vào sáng Thứ Năm.Số tiền đó là 6% cao hơn phỏng đoán năm ngoái của họ. Chi phí là khoảng một nửa số tiền đó đối với một người, dù phụ nữ sẽ tốn nhiều hơn đàn ông vì họ sống thọ hơn.Bạn có thể nghĩ đó là số tiền cao. Ở tuổi 65, bạn có đủ điều kiện để có Medicare. Nhưng tiền trả Medicare hàng tháng cho Phần B (khám bác sĩ, giải phẫu, và nhiều thứ khác) và Phần D (thuốc) chiếm 35% của phỏng đoán của Fidelity. 65% khác là chi phí khác như trả phụ phí và tiền khấu trừ, cũng như tiền trả out of pocket cho thuốc có toa.Đó là chưa gồm chi phí chăm sóc răng, hay vào nhà dưỡng lão và chăm sóc dài hạn.6% nhảy vọt trong phỏng đoán của Fidelity phản ánh tỉ lệ lạm phát trung bình hàng năm 5.5% đối với chăm sóc y tế mà HealthView Services phỏng đoán cho 10 năm tới.Trong khi đó, điều chỉnh chi phí đời sống đối với tiền An Sinh Xã Hội được dự đoán tăng 2.6%, theo HealthView Services tường trình cho biết.