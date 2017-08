Mỹ Tuyên Chiến Mậu Dịch Với TC

Cái gì đến phải đến. Dù Trung Cộng cố gắng làm màu mè, tỏ ra cứng rắn với CS Bắc Hàn để làm vừa lòng Mỹ hầu Mỹ nhẹ tay trong cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và TC, nhưng Mỹ rất rõ ràng việc nào ra việc nấy, TT Trump đã ký lịnh cho cơ quan thương mại Mỹ mở cuộc điều tra hành động TC liên tục ăn cắp bản quyền của Mỹ, mỗi năm Mỹ thiệt hại cả 600 tỷ Đô la.Mỹ và TC ngày 19/07/2017 bế mạc cuộc họp đối thoại kinh tế thương mại đầu tiên, hoàn toàn bế tắc. Không một kết quả, không một lời loan báo, kể cả cuộc họp báo dự trù cũng huỷ bỏ vào giờ chót. Tin tức bên ngoài trước đó hai bên khác nhau như nước với lửa. Chính quyền Trump nói trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên tăng 40% trong ba tháng đầu năm 2017, còn TC thì nói chỉ 10,5% trong sáu tháng đầu năm 2017. Tin VOA tiếng nói của chánh phủ Mỹ, “Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 29/7 đã lên Twitter để bày tỏ sự thất vọng đối với Trung Quốc vì nước này đã không làm gì cho Mỹ liên quan tới vấn đề Bắc Hàn. “Tôi thật sự thất vọng với Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo ngu ngốc của chúng ta trong quá khứ đã cho phép họ kiếm hàng trăm tỷ đôla một năm từ thương mại. Ấy vậy mà họ không làm gì cho chúng ta về chuyện Bắc Hàn, chỉ có nói”, ông Trump viết. “Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép điều này tiếp tục nữa. Trung Quốc có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này”. Mâu thuẫn Mỹ và TC đang đưa hai bên đến bên bờ chiến tranh, bước đầu chỉ là chiến tranh thương mại. Mỹ đánh TC bằng thương mại. Nếu Mỹ siết chặt sự trừng phạt này thì TC coi như bó tay. Vì theo các doanh nhân làm ăn ở TC, những đánh cắp trên không phải là cá biệt, đơn lẻ, mà cả một hệ thống gian thương đằng sau là nhà cầm quyền TC. Từ lâu TC liên tiếp thao túng tiền tệ, cướp việc làm của người Mỹ, ăn trộm bí mật khoa học kỹ thuật, bản quyền sáng chế của Mỹ.Các nhà đầu tư Mỹ và Liên Âu từ lâu đã liên tục lên án luật pháp Trung Quốc bắt buộc họ «chia sẻ» bí mật công nghiệp với đối tác Trung Quốc. Nếu có tranh chấp trước pháp luật ở TQ thì doanh nhân Tây phương bao giờ cũng thua kiện, phải bồi thường rất nặng nề, có khi phải bỏ của chạy lấy người. Ở TC tư pháp không độc lập mà là tay chân của Đảng Nhà Nước TC.Hồi tháng 4 năm 2017, USTR Cơ quan đại diện thương mại của Mỹ tố cáo tệ nạn «vi phạm quyền sở hữu trí tuệ» lan rất rộng tại Hoa Lục. Nào ăn cắp bí mật thương mại, xâm nhập máy vi tính lấy dữ liệu, xuất khẩu hàng nhái, hàng gian, hàng giả. Nào nhà cầm quyền TC ra điều kiện bắt buộc các doanh nghiệp Mỹ nếu muốn được phép làm ăn tại TQ, phải nghiên cứu phát minh ngay tại Hoa Lục hay chuyển giao hiểu biết cho đối tác Trung Quốc.Cái nghề ăn cắp kiểu, bắt chước làm đồ gian, đồ giả, đồ nhái là nghề của Anh Ba Tàu. Cái kiểu lập lờ đánh lận con đen, tráo bài ba lá cũng là chuyên môn của Chú Chệt. Thời Cộng sản mở cửa cho đầu tư nước ngoài vào, thói hư tật xấu ấy được “nâng cấp, nhơn lên” trong bước “nhảy vọt” làm đồ gian đồ giả biến TC thành công xưởng sản xuất hàng rẻ tiền bán tràn lan khắp các nước. Để khỏi tốn tiền, tốn thời gian nghiên cứu sưu tầm, thử nghiệm phát minh để có bản quyền, cái nhanh nhứt là ăn cắp bản quyền của các nước tiên tiến, Mỹ là nạn nhân nặng nhứt của TC.Kể cả việc thực hiện lời hứa mà TC thò tay trái, đặt tay mặt bấm nút đồng ý trừng phạt kinh tế CS Bắc Hàn tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, TC cũng tỏ ra vẻ cứng rắn với thế giới, nhưng chỉ làm bộ, làm tịch, làm màu mà thôi.Thực sự nếu TC nghiêm túc thi hành thì Kim Jong-un chết không kịp ngáp. CS Bắc Hàn lệ thuộc 90% hàng nhập cảng của TC. Giao thương giữa CS Bắc Hàn và TC trong quí 1 năm 2017 tăng gần 40%.TC không bao giờ để cho CS Bắc Hàn chết trong cuộc thống nhứt với Nam Hàn tự do, dân chủ đồng minh chí thân với Mỹ, vì quyền lợi của chính TC. TC không muốn mất trái độn CS Bắc Hàn. Nếu chế độ tự do dân chủ của Nam Hàn thống nhứt áp sát TC, có thể “diễn biến hoà bình” xói mòn hay chuyển hoá chế độ độc tài đảng trị của TC. TC lại càng không muốn tuyến lửa của Mỹ đồng minh của Hàn Quốc áp sát TC. TC dân số đã nhân mãn, sợ làn sóng di tản của CS Bắc Hàn qua TC, tạo bài toán rắc rối về xã hội cho TC.Nhưng không phải Mỹ không biết kiểu lập lờ đánh lận con đen của TC đối với thế giới nói chung và trong hồ sơ nguyên tử và hoả tiễn của CS Bắc Hàn. Ba Ông Già Gân Mỹ, TT Trump, Ngoại Trưởng Tillerson và Tướng Mattis Bộ Trưởng Quốc Phòng, Mỹ phối hợp quân sự, kinh tế, chánh trị, ngoại giao với đồng minh Nhựt, Nam Hàn, và vận dụng các bộ, cục, vụ viện có liên quan, tấn công thẳng vào hầu bao thương mại của TC. Mỹ tiên hạ thủ vi cường, đánh thẳng vào TC là sư phụ của CS Bắc Hàn.Mỹ đánh vào tử huyệt kinh tế thương mại của TC. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/8 ký văn kiện cho phép điều tra nạn Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ và tuyên bố rằng đây là một bước lớn. Văn phòng của đại diện thương mại Mỹ công bố chính quyền Mỹ hôm 18/08/2017, đã chính thức khởi động tiến trình điều tra về việc Trung Quốc bị tình nghi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ. Ông Robert Lighthizer, đại diện thương mại Mỹ trong một thông cáo, cho biết là tổng thống Trump đã yêu cầu ông xem xét khả năng các luật lệ, chính sách và phương thức hoạt động của Trung Quốc tác hại đến quyền sở hữu tri thức, phát minh, phát triển công nghệ của Mỹ…, và sau khi thảo luận với một số người có liên quan và các cơ quan chính quyền, ông đã «bắt đầu cuộc điều tra đúng theo điều 301 của luật thương mại 1974.»TC hù dọa lại Mỹ, hôm 15/08, bộ Thương Mại Trung Quốc đã cảnh cáo ngay rằng: «Nếu Mỹ đưa ra những biện pháp ảnh hưởng đến trao đổi thương mại song phương…, Trung Quốc sẽ không để yên». TC ngán chơi tay đôi với Mỹ, chỉ muốn tranh chấp thương mại phải được giải quyết trong khuôn khổ Tổ Chức Thương Mại Thế Giới.Từ khi ông Trump vào Nhà Trắng, Mỹ đã mở một số cuộc điều tra nhắm vào Trung Quốc, như về thép và aluminium.Gary Hufbauer, thuộc Viện Kinh tế Quốc tế Peterson ở Washington, nói Mỹ đã tỏ ra lo lắng về những vấn đề này trong một thời gian dài. Vì hàng giả, phần mềm lậu và bí mật thương mại bị trộm cắp Mỹ mất gần 600 tỷ đôla mỗi năm. Các hình phạt của Mỹ có thể nhắm vào các công ty riêng lẻ, hoặc có phạm vi rộng lớn hơn./.(VA)