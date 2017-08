Đặc Sứ Khoa Học Từ Chức: Chống Trump

WASHINGTON -- Thông điệp viết ẩn kín rất mực trí thức: IMPEACH (nghĩa là: TRUẤT PHẾ)...Có nghĩa là, một thủ tục luận tội để lột chức Tổng Thống.Đó là thông điệp nằm trong những mẫu tư5ự đầu các đoạn trong Thư từ nhiệm của nhà khoa học Daniel Kammen's gửi Tổng Thống Trump.Báo The Hill ghi rằng Kammen thông báo TT Trump rằng ông từ chức ra khỏi cương vị Đặc Sứ Khoa Học của Bộ Ngoaị Giao Hoa Kỳ vì phản ứng của Trump đói với vụ bạo động ở Charlottesville.Kammen viết:“Ngài [Trump] đã không lên án người thượng tôn da trắng và người tân phát xít, như thế đã gây ra hậu quả tệ hại tầm vóc quốc tế và nội địa.”Thư từ nhiệm của Kammen mang thông điệp tương tự như Ủy ban Nghệ Thuật và Nhân Văn (cố vấn chính phủ Trump) trong thư từ nhiệm cũng mang thiông điệp các mẫu tự đầu các đoạn văn là "RESIST" (nghĩa là, PHẢN KHÁNG).Thư từ nhiệm của Đặc Sứ Khoa Học Daniel M. Kammen đặc biệt nhắc tới việc Trump chống lại Hiệp định Khí Hậu Paris -- hiệp định được đa số khoa học gia tin là sẽ chống laị đươc nạn hâm nóng điạ cầu:“Hạnh vi của ông [Trump] cho tới giờ đã, một cách buồn bã, làm hại phẩm chất đời sống ở Hoa Kỳ, làm hại vị trí Hoa Kỳ ở hải ngoại, và làm hại sự bền vững của địa cầu.”Kammen là chuyên gia ngành năng lượng ở đaị học University of California at Berkeley, chỉ huy Phòng thí nghiệm Renewable and Appropriate Energy Lab ở đaị học này.