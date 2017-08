Mùa Khai Trường: Những Điều Phụ Huynh Cần Lưu Ý

Học sinh Trường Trung Học La Quinta tham dự Diễn Hành Tết Việt Nam tại Little Saigon.(Hình LS Nguyễn Quốc Lân cung cấp)

Bắt đầu từ cuối tháng 8, các hệ thống trường công trên tòan California cũng như nhiều tiểu bang khác bắt đầu vào một năm học mới. Đây là lúc các viên chức trường học, thầy cô giáo cũng như các học sinh đều ráo riếc chuẩn bị một niên khóa mới, mỗi người trong một hòan cảnh hay tâm trạng khác nhau.Trong thời gian này, các phụ huynh cũng nên đặc biệt lưu tâm đến việc giúp đỡ con em mình trở lại trường để bắt đầu một năm học mới. Có nhiều điều quí phụ huynh cần nên biết để giúp đỡ các con em cũng như cá nhân mình gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp cho một niên khóa mới.Chuẩn bị tinh thần và thể xácTrong mùa hè, các trẻ em có khuynh hướng vui chơi và không để ý nhiều đến giờ giấc hay công việc hằng ngày như trong năm học. Để chuẩn bị vào năm học, các phụ huynh cần giúp đưa con em trở về khuôn khổ nền nếp để chuẩn bị vào niên học một cách có hiệu quả. Các khuôn khổ này gồm những việc như đi ngũ sớm, thức dậy sớm vào buổi sáng để ăn sáng, bớt thời giờ coi tivi hay chơi game, coi lại sách vở năm cũ hay năm mới nếu có, v..v..Các nghiên cứu về giáo dục cho thấy các trẻ em được ngũ đủ giờ và ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng rất là quan trọng cho việc học của các em. Việc giúp các trẻ em vào khuôn khổ cũng có thể buộc phụ huynh cũng đi vào nền nếp để làm gương cho các em hay không gây trở ngại cho khuôn khổ của các em, ví dụ như coi tivi hay nghe nhạc ồn quá vào giờ các em ngũ.Đọc và hiểu rõ những tài liệu do nhà trường gởi về nhàTrong những ngày đầu niên học, nhà trường hay gởi về nhà qua học sinh những tài liệu hay văn kiện cần thiết cho năm học. Những văn kiện này thường gồm có phiếu chi tiết liên lạc khẩn cấp (emergency card), giấp phép xử dụng Internet, luật lệ của trường hay học khu, những chỉ dẫn mới cho năm học, thời khóa biểu trong năm (school year schedules), chương trình giảng dạy cập nhật theo từng cấp lớp ((standards based cirriculum) hay sổ tay phụ huynh học sinh (parent-student handbook). Các học khu hay các trường không nhất thiết sẽ có tất cả các văn kiện này trong thời gian khai giảng và các văn kiện này có thể có một tên gọi khác tùy theo học khu hay trường học.Đọc Các Tài Liệu Được Phiên Dịch Sang Tiếng ViệtTại các trường học hay học khu có đông học sinh Việt Nam, các tài liệu được gởi về nhà có thể được chuyển dịch sang Việt Ngữ hay ở dạng song ngữ. Quí vị phụ huynh nên tìm hiểu tường tận các tài liệu viết bằng Việt Ngữ hay Anh Ngữ. Đây là quyền lợi theo luật định của liên bang và tiểu bang để giúp các phụ huynh hiểu biết nhiều hơn về vấn đề học vấn của con em mình.Khi nhận được các tài liệu bằng tiếng Việt, phụ huynh cũng nên tìm hiểu thêm về phẩm chất của các tài liệu được phiên dịch và thông báo cho các viên chức của nhà trường nếu có những sơ sót xảy ra. Nếu có như vậy, nhà trường mới có cơ hội thẩm định lại phẩm chất các tài liệu phiên dịch cũng như khả năng của những người chịu trách nhiệm phiên dịch để có những điều chỉnh cần thiết trong trong tương lai.Phiếu Liên Lạc Khẩn Cấp (Emergency Card)Đây là phiếu ghi các chi tiết cần thiết để nhà trường có thể liên lạc với phụ huynh hay gia đình trong trường hợp khẩn cấp. Chi tiết về những người để liên lạc không nhất thiết phải là phụ huynh hay người trong nhà. Những người này nên là những người dễ liên lạc nhất và có thể liên lạc ngay với phụ huynh nếu cần hay hiểu biết đủ để liên lạc với trường học khi cần.Nếu con em có vấn đề đặc biệt như cha mẹ có lệnh cách ly của toà án (restraining order), có người nào đó có thể gây nguy hại đến con em, hay có người thân nhân nào không được liên lạc hay cần liên lạc trước thì quí vị cũng nên ghi rõ vào. Nếu con em có những tình trạng y khoa đặc biệt hay dị ứng về một lọai thuốc, thức ăn hay phương thức chữa trị y khoa nào đó thì quí vị cũng nên ghi rõ vào vì đây là văn kiện đầu tiên mà nhà trường đọc đến khi có trường hợp cần đến.Đối với các học sinh Việt Nam, nếu có trường hợp tên gọi thường hay bị lầm lẫn với người nào ở trong nhà hay với các học sinh khác ở trong trường thì cũng nên ghi rõ để dễ phân biệt khi cần thiết. Trường hợp này hay xảy ra với học sinh Việt Nam vì tên họ thường hay giống nhau và chữ Việt Nam viết trong tiếng Anh không có dấu để phân biệt cách phát âm. Đã từng có trường hợp cấp cứu mà trường học gọi lầm phụ huynh nhưng rất may chưa có điều gì nghiêm trọng đã xảy ra vì lỗi lầm đó.Những chỉ dẫn mới (new instructions)Mỗi niên khóa mới các trường hay học khu thường hay có những điều lệ mới hay những thay đổi mà phụ huynh hay học sinh cần lưu ý. Hiểu biết những điều lệ này sẽ giúp các phụ huynh hay học sinh không vi phạm những nội qui của trường một các không cần thiết.Hầu hết các luật lệ căn bản đều được ghi rõ trong những tài liệu này. Nếu sau này học sinh có vi phạm, nhà trường có thể viện dẫn rằng phụ huynh và học sinh đã được thông báo đầy đủ về những điều luật này.Đọc và hiểu rõ những điều luật này sẽ giúp tránh những lỗi lầm có thể xảy và hậu quả có khi không lường trước được.Thời khóa biểu trong năm (School Year Calendar)Đây là thời khóa biểu cho suốt cả năm học. Văn kiện này thường ghi rõ thời gian nghỉ lễ, những này trường tan học sớm hay không mở cửa, chương trình thi trắc nghiệm hay những sinh họat đặc biệt tùy theo trường hay học khu.Quí phụ huynh cũng nên lưu ý thêm những sinh họat học đường khác của con em mà không nằm trong chương trình chung của nhà trường, ví dụ như lớp học thêm, thi vào đại học, hay thi tuyển trong các môn thể thao chuyên môn.Quí phụ huynh Việt Nam cũng nên lưu ý thêm các ngày lễ lớn của Việt Nam như Tết, lễ tôn giáo mà không có ghi trong lịch hằng năm của nhà trường.Nếu quí vị phụ huynh có dự định đi chơi hay đi nghĩ mát (vacation), quí vị nên sắp xếp để phù hợp với chương trình của năm học để tránh không phải nghĩ học hay ảnh hưởng đến ngày học hay chương trình thi cử.Tại California, các trường công được tài trợ dựa trên thời gian mà học sinh thực sự đến trường học. Những ngày nào học sinh nghĩ học, cho dầu là nghĩ có phép, thì nhà trường mất tiền cho ngày đó, thường là vào khỏang từ $30 đến $50 mỗi học sinh cho mỗi ngày. Do đó, mỗi ngày các em vắng mặt, các em không những thiếu bài vở mà còn gây thiếu sót tiền cho nhà trường, nhất là trong thời buổi tài khóa bị cắt giảm như hiện nay tại California.Sổ Tay Phụ Huynh Học Sinh (Parent-Student Handbook)Đây là một trong những văn kiện quan trọng nhất mà quí phụ huynh cần đọc và hiểu rõ. Tại những trường hay học khu có đông học sinh Việt Nam, quí vị phụ huynh có quyền được nhận tài liệu này bằng tiếng Việt. Tài liệu này cũng có thể được lưu trữ trên lưới điện tóan của học khu hay trường học để phụ huynh có thể tham khảo khi cần.Sổ Tay Phụ Huynh thường bao gồm các chi tiết cần thiết đối với quí phụ huynh như nội qui kỷ luật của trường học, thủ tục đuổi học, quyền hạn và trách nhiệm của học sinh cũng như phụ huynh, chương trình giảng dạy, tiêu chuẩn tốt nghiệp ra trường, chương trình giáo dục đối với các học sinh khuyết tật (special education), trách nhiệm của nhà trường hay các phương thức liên lạc giữa phụ huynh và học đường.Vì tầm quan trọng của tài liệu này, nhiều học khu vẫn buộc phụ huynh phải ký xác nhận rằng đã đọc và gởi trở lại mẫu giấy có chữ ký lại cho nhà trường. Trên thực tế các phụ huynh có đọc và hiểu rõ về văn kiện này hay không còn tùy vào trách nhiệm của mỗi người phụ huynh.Đọc và hiểu rõ tất cả các văn kiện trên đây cũng như các văn kiện khác do nhà trường gởi về không phải là một vấn đề dễ dàng cho đa số quí phụ huynh, đặc biệt là các phụ huynh gốc thiểu số và không hiểu nhiều về hệ thống giáo dục tại Hoa Kỳ. Các học khu hay trường học thường chỉ gởi những văn kiện này đến phụ huynh theo luật định chứ không có thiện chí để chắc chắn rằng quí phụ huynh hiểu rõ vấn đề. Do đó, quí phụ huynh cần phải cố gắng hết sức mình để tìm hiểu vấn đề để giúp đỡ con em mình thành công trong học đường, chứ đừng nên trông mong vào nhà trường sẽ làm hết mọi chuyện để giúp con em mình học hành tiến bộ hay theo học đại học.Chương trình giảng dạy mới dựa trên Common Core StandardsBắt đầu từ năm 2014, Tiểu bang Californi đã áp dụng một chương trình giảng dạy mới mang tên Common Core State Standards. Đây là một chương trình và phương pháp giảng dạy mới được áp dụng đồng loạt trên hầu hết các tiểu bang tại Hoa Kỳ nhằm nâng cao trình độ và chiều sâu xuy nghĩ của học sinh với sự phối hợp của kỹ thuật của thời đại để đáp ứng các tiêu chuẩn cao giữa các tiểu bang và ngang hàng với các nền giáo dục cấp tiến trên toàn thể giới. Để đáp ứng với các mục tiêu này, các thầy cô và trường học sẽ áp dụng nhiều thay đổi lớn ví dụ như phương pháp giảng dạy, tài liệu giảng dạy, sách giáo khoa cũng như phương pháp thi trắc nghiệm.Đi kèm với chương trình giảng dạy mới, các trường học tại California cũng cùng lúc tiến hành kế hoạch tài trợ và phân phối ngân khoản mới gọi là Local Control Funding Formular. Chương trình tài trợ mới này đòi hỏi và cho phép các phụ huynh đóng góp ý kiến về nhu cầu riêng của mỗi thành phần phụ huynh và học sinh để quân bình và đáp ứng các nhu cầu giáo dục đối với mỗi thành phần một cách công bình và hợp lý.Trong tình hình này, các phụ huynh cần phải hiểu rõ về chương trình giảng dạy và phương thức tài khoá mới để có thể giúp ích các con em một cách hữu hiệu hơn. Nếu không hiểu rõ về các chương trình mới này, các phụ huynh cũng như con em có thể mất đi nhiều cơ hội cần thiết để giúp con em thành công trong tương lai.Kết LuậnViệc quan tâm đến việc học của con em không nhất thiết chỉ vào khỏang thời gian tựu trường, nhưng là luôn luôn trong khi con em còn trong tuổi đi học. Tuy nhiên, thời gian tựu trường thường là thời điểm thuận tiện nhất để quí phụ huynh quan tâm đến vấn đề này. Dẫu sao, biết rõ vấn đề lúc bắt đầu năm học còn hơn là sau khi năm học kết thúc, hay lúc mọi chuyện đã rồi.Chúc quí phụ huynh và học sinh một năm học mới học hành tấn tới và gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp để luông đem lại danh dự cho gia đình và cho cộng đồng.Luật Sư Nguyễn Quốc Lân hiện là Uỷ Viên Của Hội Đồng Giáo Dục của Học Khu Garden Grove, California.