San Jose họp báo cứu trợ nạn nhân hỏa hoạn: Todd & Cindy Sử và Cty Advantage Homes tặng căn nhà mới trị giá $200,000, Tỉ Phú Hoàng Kiều tặng $100,000

Cư dân bày tỏ sự tiếc thương hai bé Trần Thảo Uyên& Linda Văn.



San Jose (Phương Thy) – Vào lúc 1g30 chiều thứ Tư ngày 23 tháng 8, 2017, Nghị viên Nguyễn Tâm cùng với Thị trưởng Sam Liccardo và các nghị viên đồng nhiệm sẽ tổ chức một cuộc họp báo để công bố những món quà đặc biệt cho các nạn nhân hỏa hoạn tại khu nhà di động Golden Wheel Mobile Home Park, và cám ơn nhiều cá nhân, tổ chức, hội đoàn đã nhiệt tình nỗ lực quyên góp được những món tiền rất qúy báu nhằm giúp đỡ cụ thể ba gia đình nạn nhân.

Kể từ khi cơn hỏa hoạn xảy ra trong tuần qua, rất nhiều cá nhân hay tổ chức đã tích cực đóng góp kẻ ít người nhiều, như nhóm Nhất Tâm đã góp được hơn $31,000 và Chùa Huyền Không với cô Lệ Điệp đã quyên được hơn $40,000. Tổ chức VIVO được $28,000. Cộng đồng Người Việt Quốc Gia cũng đóng góp hơn $5,000.





Nghị viên Nguyễn Tâm phát biểu trong buổi lễ cầu siêu nạn nhân cháy nhà.



Nghị viên Nguyễn Tâm đã vận động được ông bà Todd và Cindy Sử thuộc công ty Advantage Homes nằm trên đường Monterey, quận 7, hiến tặng một căn nhà mới trị giá $200,000.00.

Ngoài ra, tỉ phú hảo tâm Hoàng Kiều cũng sẽ bay lên tham dự buổi họp báo và sẽ trao tặng $100,000 qua trung gian tổ chức American Red Cross.

NV Nguyễn Tâm cũng cho biết ông giám đốc sở cứu hỏa đã hoàn tất cuộc điều tra và cho phép giải tỏa khu vực hỏa hoạn. Do đó công tác dọn dẹp có thể được thực hiện ngay sau buổi họp báo ngày thứ Tư. Khi địa điểm đã được dọn dẹp và hệ thống chuẩn bị hoàn tất, thì căn nhà mới sẽ được di chuyển đến và ráp nối vào vị trí. Nếu theo đúng thời khóa biểu, thì một căn nhà mới có thể hoàn tất trong vòng vài tuần tới. Đó là một thành quả kỷ lục nhằm đem lại sự an ủi cho các gia đình nạn nhân trong vụ hỏa hoạn thê lương nầy.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 12g30 trưa thứ Ba ngày 15 tháng 8, 2017 khi bà hàng xóm Điệp Võ đang làm cơm trưa và nghe tiếng nổ, bà ngẩng đầu lên nhìn qua cửa sổ thì thấy cuộn lửa bốc lên và một người đàn ông bị lửa cuốn, chập choạng vài bước ra cửa rồi té xuống. Bà Điệp tông cửa chạy ra ngoài. Hàng xóm hò nhau tiếp cứu. Trong vòng vài phút thì xe cứu hỏa đến, dập được cơn cháy, nhưng căn nhà di động thì đã thiêu rụi.

Hậu quả là có ba nạn nhân qua đời gồm ông Bùi Xuân Thêm, 63 tuổi, cháu Trần Thảo-Uyên và bạn thân ghé thăm là Linda Văn, cả hai cùng 10 tuổi, đang chơi trong phòng ngủ chạy ra không kịp.

Ba mẹ cháu Thảo-Uyên là ông bà Cảnh Trần và Thoa Phan đi làm ban ngày. Anh trai 17 tuổi thì đi học. Ông Thêm là anh rể của Cảnh. Bà Thêm lúc ấy cũng được con gái vừa mới chở ra ngoài đi giặt đồ. Cháu Linda là bạn rất thân với Thảo-Uyên như hai chị em ruột luôn sát bên nhau. Hai cháu rất ngoan hiền và học cùng lớp rất giỏi. Hôm ấy cháu Linda qua nhà bạn chơi và chuẩn bị để nhập học hai ngày sau vào lớp Năm.

Cũng tham dự buổi họp báo là đại diện của tổ chức American Red Cross sẽ thông báo chương trình hợp tác với nghị viên Nguyễn Tâm để gắn các máy báo khói smoke alarm miễn phí cho các khi nhà di động ( mobile home ) như loại nầy.

Đồng thời, Nghị viên Nguyễn Tâm cho hay ông sẽ vận động Hội đồng lưỡng viện California nghiên cứu đạo luật cải tiến lối thoát hiểm cho các nhà tiền chế nhằm giảm thiểu những tai nạn và thiệt hại đáng tiếc như vụ hỏa hoạn nầy.

Tối thứ Sáu vừa qua rất đông đảo bà con cộng đồng người Việt cùng các sắc dân bạn đã tham dự một đêm thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân và an ủi gia đình. Rất nhiều người đem hoa, nến, bong bóng và búp bê gấu đặt tại khu tưởng niệm. Nhiều người không cầm được nước mắt khi nghe kể câu chuyện thương tâm và nhìn thấy cảnh ba gia đình thương khóc người thân qua đời, nhất là hai cháu bé ngoan hiền được mọi người trong xóm ai cũng quý mến.

Cộng đồng người Việt luôn nhanh chóng đùm bọc an ủi nhau nhất là trong cơn hoạn nạn. Hai tuần trước mọi người cùng thương tiếc cho ông Charlie Hiếu lý bị cướp bắn chết. Hôm thứ Hai vừa qua là kỷ niệm 6 tháng cơn lụt tàn phá khu xóm Rock Spring với hàng trăm gia đình nạn nhân người Việt, và ông tỉ phú Hoàng Kiều đã hảo tâm tặng $5 triệu đô cho các gia đình nạn nhân.

Kỳ nầy sau khi tham dự cuộc họp báo, ông tỉ phú hảo tâm cũng sẽ ghé qua thăm viếng xóm “Suối Đá” tham quan công tác cứu lụt trong sáu tháng qua.