Ngày Tưởng Nhớ Chiến Binh

Ngày Thứ Hai 27 tháng 5 năm 2019 là Ngày Memorial Day 2019 tại Hoa Kỳ. Dịch ra tiếng Việt là Ngày Lễ Chiến sĩ Trận vong, tức là ngày tưởng niệm các tử sĩ trong chiến tranh.Cũng trong ngày này, cũng là ngày gặp gỡ các cựu chiến binh để tưởng nhớ các đồng đội, các chiến hữu một thời cùng trong cuộc chiến, và để bày tỏ lòng tri ân tử sĩ.Lễ Chiến sĩ Trận vong là một ngày lễ liên bang tại Hoa Kỳ, diễn ra vào ngày thứ Hai cuối cùng trong tháng 5 hằng năm. Truyền thống, vào ngày này người dân Mỹ đi viếng thăm các nghĩa trang và các đài kỷ niệm; lá cờ Mỹ để rũ cho đến trưa theo giờ địa phương.Riêng đối với người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ, ngày Memorial Day bên cạnh là một ngày lễ, ngày nghỉ ngơi, cũng là ngày gặp các bằng hữu trong cuộc chiến quá khứ, tưởng nhớ các chiến hữu để hy sinh, và suy niệm về một cuộc chiến đầy bi thương trong lịch sử dân tộc.Nơi đây, xin ghi lại một số bài thơ của các nhà thơ một thời chiến binh. Để đọc lại. Để tưởng nhớ.Thơ Trạch GầmLỜI TRƯỚC NGHĨA TRANGTao sống đến ngày cuối cùng cuộc chiếnĐược cái hơn mầy nhìn thấy đau thươngĐành làm người ngu đổ thừa vận nướcUổng cả tháng ngày gối đá nằm sươngMầy đã hơn tao vì mầy đã chếtHưởng chút lể nghi hưởng chút ân cầnCó được người thân cho lời nuối tiếcCòn tao bây giờ sống cũng như khôngMầy có tin không quê hương đã mấtGiữa lúc bọn tao nguyên vẹn hình hàiĐâu thuở quân trường đâu thời huấn nhụcĐể nhận lấy ngày khốn nạn hôm nayMột lũ đàn anh tan hàng cuốn góiBỏ mặc bọn tao đứng khóc dưới cờMón nợ tang bồng bao giờ trả nổiMất cả Sơn Hà cứ tưởng như mơGiờ chẳng dám nhìn ngay vào mắt MẹCũng chẳng đủ lời tâm sự cùng ChaĐành đến thăm mầy những thằng đã chếtNgày... Quê Hương còn lắm nỗi thiết tha.… o …Thơ Trần Dzạ LữBỮA CƠM NGOÀI CHIẾN TRƯỜNGBốn năm thằng lơ láoÁo quần rách tả tơiĂn cơm bên xác ngườiTay bốc, tay cầm súngLòng nhớ mẹ phương TâyÝ thương em chạy giặcXóm làng sầu khôn khuâyĐất trời thêm hiu hắtĂn xong, múc nước ruộngUống đại cho qua ngàyQuê nhà em có biếtChinh chiến thân lưu đày?Ăn được là điều mayCó khi hai, ba ngàyKhông ăn, chẳng có uốngTa nằm với cỏ cây(Phong Điền 25.5.1972)… o …Thơ Nguyễn Phúc Sông HươngNGƯỜI LÍNH LÀM THƠ TRÊN ĐỈNH NÚILeo lên đến đỉnh khi chiều xuống,Đầu vách cheo leo đá nẩy mầm.Có phải hương đưa từ thạch thảoHay là bởi nhụy của bông trăng.Người lính bỗng quên đời chiến trậnChìm trong mênh mông một đêm rằmCả một tiểu đoàn đang gác súng,Nghe hồn man mác tiếng thơ rung.Đêm nay ta chẳng cần căng võng,Giường đá, ba lô kê gối nằm.Bên kia núi, địch chắc buồn lắmNên đốt lửa hồng xua ánh trăngAi thổi tù và vang dưới lũngHay là địch lạc thổi tìm quân?Mặc tiếng cọp gầm, người lính trậnGạo sấy, muối mè, ăn dưới trăng.Đỉnh cao ta chẳng cần xin pháoĐể cho địch sống qua đêm rằm.Sáng mai có lệnh lần qua núi,Khuất ánh trăng, quân đi ngặm tăm.Người lính miền Nam đi đánh giặcBa lô mang theo hồn thơ văn.… o …Thơ Linh PhươngHÀNH QUÂNDăm thằng đánh trận. Dăm thằng chếtChỉ sót mình ta cứ sống nhănĐù má nhiều khi buồn hết biếtLo mãi sau này cụt mất chânMấy tháng hành quân chưa ngơi nghỉTóc tai dài thượt giống người rừngKinh Kha vác súng qua Dịch ThuỷThề chẳng trở về với tay khôngChiến hữu ta toàn dân thứ dữUống rượu say chửi đổng dài dàiBồ bỏ. Tức mình xâm bốn chữHận kẻ bạc tình trên cánh tayChiều qua sém chết vì viên đạnDu kích bên sông bắn tỉa hùCũng may gặp phải thằng cà chớnThấy mặt ta ngầu bắn đéo vôNhớ hôm bắt được em Việt CộngXinh đẹp như con gái Sài GònTa nổi máu giang hồ hảo hánGật đầu ra lệnh thả mỹ nhânMai mốt này đây nơi trận tuyếnGặp ta em bắn chớ ngại ngùngCuộc chiến đâu dành cho nhân nghĩaĐời nào đạo lý với bao dung… o …Thơ Tô Thùy YênANH HÙNG TẬNDựng súng trường, cởi nón sắtĐơn vị dừng quân trọn buổi chiều.Trọn buổi chiều, ta nhậu nhẹt,Mồi chẳng bao nhiêu, rượu rất nhiều.Đây ngã ba sông, làng sát nước,Xuồng ba lá đậu kế chân bàn.Trời mới tạnh mưa còn thấp ướt.Lục bình, mây mỏi chuyến lang thang.Mấy kẻ gặp nhau nào có hẹnNên gặp nhau không giấu nỗi mừng.Ta gạn dăm lời thơ tặng bạnDẫu từ lâu bỏ việc văn chương.Thiệt tình, tên bạn ta không nhớNhưng mà trông mặt thấy quen quen.Hề chi, ta uống cho say đã,Nào có ra gì một cái tên…Tới đây toàn những tay hào sĩSống chết không làm thắt ruột gan.Cũng không ai nhắc gì thân thếCó vợ con mà như độc thân.Bạn hỏi thăm ta cho có lệCuộc đời binh nghiệp. Ta cười bung:Còn mươi tháng nữa lên trung úy,Có thể ngày mai chửa biết chừng…Mặt bạn, mặt ta còn trắng cảNhư mặt trời chiều mới tạnh mưa.Tiếng hò mời dzô, dzô tở mở,Muỗi thủy triều chừng cũng giạt ra.Phía phía rừng tràm xanh mịt mịt.Sông không bờ, trời cũng không chân.Người thuở trước tìm vàng khẩn đấtTiêu xác thân, để lại oan hồn.Ngày nay, ta bạn đến đây nữa,Đất thì không khẩn, vàng không tìm…Bạn nhủ ta: đừng hỏi khó,Uống mất ngon vì chuyện loạn tâm.Ta chắt cho nhau giọt rượu sót,Tưởng đời sót chút thiếu niên đây.Giờ cất quân, đưa tay bắt,Ước cõi âm còn gặp để say./.