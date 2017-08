Từ Biển Đông Tới Phi Đạn

Có thực Ấn Độ đã bán phi đạn tối tân BrahMos cho Việt Nam? Tại sao chính phủ VN đã bắn tin như thế, và rồi chính phủ Ấn Độ nói rằng chưa bán phi đạn đâu, rằng tin đó chưa chính xác? Hay chỉ là bắn tin để thăm dò, để rồi trước sau gì Ấn Độ cũng bán cho VN phi đạn?Thực tế, có thể thấy rằng, VN phải mua phi đạn tối tân... vì phòng hờ một cơ sự bất ngờ, thí dụ, nếu Trung Quốc có nội loạn, tất nhiên sẽ có một lãnh đạo TQ, thí dụ, ông Tập Cận Bình, nghĩ ngay tới việc chiếm toàn bộ các đảo VN còn giư4ữ ở Trường Sa, nhằm có cớ củng cố nội bộ Chính Trị Bộ CSTQ.Trong khi đó, một số bản tin quôc tế bi quan, lộ vẻ như không cản nổi tình hình CSTQ chiếm gọn Biển Đông, hay ít nhất cũng là kiêm soát Biển Đông theo ý muốn.Nhà bình luận Frank Ching, từng mở văn phòng tại TQ cho báo The Wall Street Journal năm 1979, bây giờ ở Hong Kong, có bài phân tích nhan đề “China wins South China Sea control a year after arbitration loss” (TQ thắng quyền kiểm soát Biển Đông sau khi thua trận pháp lý).Nói thua pháp lý là thu vụ kiện do chính phủ Philippines đưa ra tòa quốc tế về chủ quyền Biển Đông.Nói thắng trận kiểm soát Biển Đông là khi Bắc Kinh và Manila đồng ý cùng hợp tác khai thác các tài nguyên mỏ dầu Biển Đông trong vùng biển gọi là “tranh chấp” -- disputed area. Nhưng trời ạ, có chỗ nào mà TQ chịu tha đâu.Vấn đề là, Frank Ching noi1í rằng nhóm 10 quốc gia ASEAN, chỉ trừ Việt Nam, đều đồng thuận rằng không cần cứng rắn ràng buộc TQ.Mới đây, VN cũng phaỉ nhịn, khi gỡ giàn khoan Repsol ra trong khu vực đặc quyền kinh tế (exclusive economic zone) của VN sau khi TQ hăm dọa tấn công quân sự.Báo Mã Lai Malaya.com hôm 22/8/2017 nhìn về hướng xa hơn: nhà bình luận Nestor Mata viết bài nhan đề “America losing its soft power in Southeast Asia” (Hoa Kỳ đang mất sức mạnh mềm ở Đông Nam Á).Mata nói rằng trongs uốt 70 năm, Hoa Kỳ thống trị Đông Nam Á với cả quyền lực cứng và mềm -- có khả năng dùng ảnh hưởng kinh tế và văn hóa để làm nước khác chiều chuộng.Bây giờ, không như xưa nữa: Biển Đông thấy rõ quân lực TQ hiệnd iện ở Biển Đông, trong khi các nước đồng minh Hoa Kỳ chia rẽ và chao đảo, và khối ASEAN như dường bị tê liệt, vì tiền TQ đã mua chuộc nhiều nước nhỏ khu vực. Tới ngay như Philippines cũng muốn dựa vào TQ thay vì dựa vào Mỹ, thì còn nói gì nữa.Trong khi phía VN, Nhật Bản, Hoa Kỳ muốn lấy sự hung hăng của TQ làm cớ đoàn kết ASEAN... vậy mà bản thỏa ước khung ASEAN với TQ về luật ứng xử COC không bàn gì về ràng buôc pháp lý hay cơ chế thực hiện.Phải chăng Biển Đông là bàn xong rồi, ai cũng nah81m mắt chăng?May ra, còn chờ phi đạn Ấn Độ bán cho VN?Trong khi đó, laị xảy ra chuyện rât1 tức cười: Vào hôm 21/08/2017, một chiến hạm Mỹ trên đường đến Singapore đã va chạm với một chiếc tàu chở dầu mang cờ hiệu Liberia, nhưng chủ tàu là một công ty Hy Lạp. Theo Hải Quân Hoa Kỳ, tai nạn đã khiến 10 thủy thủ Mỹ mất tích, 5 người khác bị thương, chiến hạm Mỹ bị hư hại đáng kể. Đây là tai nạn thứ hai đối với Hải Quân Hoa Kỳ ở châu Á trong vòng hai tháng.Bản tin RFI ghi rằng trong một thông cáo, Hạm Đội 7 của Mỹ cho biết diễn tiến vụ việc: Vào sáng sớm hôm nay, khi đang trên đường đến quân cảng Changi ở Singapore trong một chuyến ghé cảng thường lệ, khu trục hạm có trang bị tên lửa dẫn đường USS John S. McCain đã va chạm với chiếc tàu chở dầu Alnic MC ngoài khơi phía đông Singapore.Tàu chiến Mỹ đã bị thủng ở phần thân bên trái, gần đuôi tàu, nhiều khoang tàu bị nước tràn vào, gồm khoang động cơ, truyền tin, và chỗ ngủ của thủy thủ. Tuy nhiên lỗ hổng đã được nhanh chóng bịt lại, và chiếc John S.McCain đã đến được quân cảng Changi ở Singapore một vài tiếng đồng hồ sau tai nạn.Vấn đề là đã có 10 thủy thủ bị mất tích, và nhiều tàu thuyền và máy bay của Mỹ, Singapore, Malaysia và Indonesia đã được huy động để tìm kiếm. Năm người khác trên tàu chiến Mỹ cũng bị thương, trong đó có 4 người được trực thăng đưa ngay về Singapore để được chăm sóc.Các thông tin đầu tiên như nói trên cho thấy là chiếc tàu Mỹ đã bị chiếc tàu dầu đâm phải. Theo chính quyền Singapore, thủy thủ đoàn trên chiếc Alnic MC hoàn toàn vô sự, còn chiếc tàu chỉ bị hỏng ở mũi tàu, ở một khoang cách mặt nước khoảng 7 mét.Theo số liệu của hãng Thomson Reuters Eikon, Alnic là một chiếc tàu dầu dài 183 mét với sức chứa 50.760 tấn. Khi xẩy ra tai nạn, chiếc tàu mang theo 12.000 tấn nhiên liệu, nhưng không hề bị rò rỉ.Trong khi đó, bản tin VOA hôm Thứ Hai ghi nhận rằng Bộ Ngoại giao Ấn Độ mới tuyên bố rằng thông tin về việc nước này đã giao tên lửa hành trình tối tân BrahMos cho Việt Nam “không chính xác”.Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar hôm 18/8 được Press Trust of India dẫn lời nói rằng phía Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã bác tin này.VOA ghi rằng ít ngày trước đó, trang tin World Tribune ở Mỹ dẫn lời một nhà phân tích nói rằng “chuyện Ấn Độ bán tên lửa siêu thanh tầm ngắn có khả năng chống hạm cho Việt Nam" dẫn tới một cuộc xung đột mới với Trung Quốc trong khi quan hệ Bắc Kinh và New Delhi vốn đã căng thẳng.BrahMos là hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh ứng dụng công nghệ tàng hình để chống hạm, có tầm bắn lên tới 450km, và có thể phóng đi từ đất liền, từ máy bay, từ tàu chiến hoặc tàu ngầm.Tuy nhiên, tạp chí The Diplomat trong bản tin “The India-Vietnam Relationship: Beyond the BrahMos Connection” (Quan Hệ Việt-Ấn: Vượt Xa Hơn Mối Liên Hệ Phi Đạn BrahMos) trong đó đưa ra nhận định rằng trước sau gì Ấn Độ cũng hiện diện ở Biển Đông, bên cạnh Việt Nam.Phải chăng, đó cũng là sắp xếp của Hoa Kỳ? Mối lương duyên Ấn-Việt nếu không có ông mai Hoa Kỳ hẳn là cũng sẽ mệt mỏi vậy, trong khi thấy rõ ASEAN rạn vỡ với Campuchia và Lào đã bị TQ mua đứt rồi.May ra, may ra nhà nước CSTQ bỗng nhiên sụp đổ, một chính phủ TQ thân thiện hơn và dân chủ hơn xuất hiện...