Bộ Trưởng Ấn: Sắp Chấm Dứt Đối Đầu Tại Biên Giới Ấn-Hoa

NEW DEHLI - Biên phòng của Ấn Độ và Trung Cộng đối đầu từ hơn 2 tháng tại khu vực biên giới chung với Bhutan và Tây Tạng ở chân núi Himalaya – 1 số phân tích gia tin rằng đây là khủng hoảng tệ hại nhất từ nhiều thập niên giữa 2 nước lớn nhất châu Á có vũ khí nguyên tử. Bộ trưởng nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh tuyên bố hôm Thứ Hai với 1 đơn vị biên phòng: New Dehli muốn có các quan hệ hoà bình với Beijing – ông tỏ ý hy vọng đạt tới thỏa hiệp nay mai khi bên kia tỏ thiện chí. Bộ trưởng Singh nhấn mạnh “Chúng tôi không muốn xung đột – chúng tôi muốn hoà bình”.Lực luợng biên phòng bán quân sự Ấn Độ canh phòng gần 3500 kilomét biên giới Ấn-Hoa.Vài ngày trước, video đưa lên mạng cho thấy cảnh binh lính 2 bên đấm đá nhau tại biên giới hôm 15-8, cùng ngày lễ Độc Lập.Viên chức quân đội xác nhận video này là thật và cho hay: 2 bên không dùng vũ khí vào dịp này.Chiến tranh bùng nổ năm 1962 khi 2 bên tranh chấp chủ quyền tỉnh bang Arunachal Pradesh – đối đầu gần đây nhất phát sinh hồi trung tuần Tháng 6 khi Trung Cộng xây dựng 1 con đường trên 1 cao nguyên hẻo lánh mà Beijing và Bhutan cùng nhận chủ quyền về mình.Ấn Độ có căn cứ gần bên, đã huy động 1 lực luợng tới ngăn cản việc làm đường và bị tố cáo xâm phạm lãnh thổ.Beijing đòi New Dehli rút quân tức khắc – An Độ trả lời: 2 bên cùng rút quân. Ấn Độ là đồng minh của Bhutan trong lịch sử và Trung Cộng ra sức kết thân với vương quốc vùng núi từ vài năm gần đây, đưa tới tranh giành ảnh hưởng giữa 2 cường quốc vùng.