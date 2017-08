Pháp: Khủng Bố Đâm Xe Vào Nhóm Lính, 6 Người Bị Thương

PARIS - Cảnh sát Pháp đang tìm bắt và điều tra 1 người tình nghi tông xe vào 1 nhóm quân nhân, gây thương tích 6 người, có thể là âm mưu tấn công khủng bố.Sự việc đuợc ghi nhận với 1 chiếc xe hiệu BMW màu tối đụng nhóm quân nhân tại công trường Verdun ở Levallois-Perret trong vùng ven đô tây bắc Paris lúc 8 giờ sáng Thứ Tư.Xã trưởng Patrick Balkany nói: không nghi ngờ hành động có chủ ý – xã trưởng của Levallois-Perret cho biết: người lái xe chờ sẵn trong 1 đường hẻm nhỏ tới khi đơn vị tuần tiễu xuất trại. Chiếc xe tăng tốc độ, hất tung những người lính của lực luợng an ninh Sentinelle đuợc thành lập sau vụ tấn công tắm máu Paris Tháng 11-2015.Bộ quốc phòng xác nhận 6 quân nhân bị thuơng gồm 3 trường hợp nặng.4 ngày trước, 1 thiếu niên có triệu chứng của bệnh tâm thần mưu toan tấn công nhân viên an ninh bảo vệ Tháp Eiffel trong tiếng hô “Allahu Akbar – thượng đế cao cả”.Tin bổ túc xác nhận nghi can 37 tuổi bị chận bắt trên xa lộ A-16 tại hướng bắc Paris, bị bắn và bị bắt.Phát ngôn viên cảnh sát nói: động lực bạo động chưa đuợc biết.TT Macron định triệu tập nội các an ninh trong ngày.Tình trạng khẩn cấp và báo động đề phòng khủng bố bậc cao nhất đang đuợc duy trì tại Pháp.