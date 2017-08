Al Gore: Mỹ Cần Dân Chủ Để Giải Quyết Biến Đổi Khí Hậu

WASHINGTON - Với niềm tin đảng CH đang kiểm soát cả 2 Viện lập pháp và Bạch Ốc là ngu dốt về khí hậu, cựu PTT Al Gore xác quyết: đã đến lúc khôi phục thể chế dân chủ tại Hoa Kỳ và giải quyết khủng hoảng cấp bách nhất của thế giới.Gần 1 thập niên sau ngày đuợc tặng giải Nobel Hoà Bình với phim “An Inconvenient Truth”, ông Gore trở lại màn ảnh lớn với phim “An Inconvenient Sequel: Truth to Power” ra mắt cuối tuần này.Các vấn đề của biến đổi khí hậu vẫn là trọng tâm trong cuộc vận động kiểm soát ô nhiễm của cựu PTT, và nay mở rộng để nói tới thế lực của “big money, là đại doanh nghiệp” trong các hoạt động chính trị tại Hoa Kỳ hiện đại.Ông Gore điểm mặt thế lực đồng tiền trong các phủ nhận hậu quả của biến dổi khí hậu.Hôm 5-12-2016, sau khi tỉ phú New York trở thành ứng viên TT của đảng CH và thắng cử, ông Gore đã gặp TT thứ 45 tại Trump Tower với hy vọng lãnh đạo Hoa Kỳ theo đuổi các cam kết đã thỏa thuận với hiệp ước khí hậu Paris. Ông Gore tuyên bố sau đó “Như người xưa đã nói: khi thấy 1 con ruà trên đỉnh cột, có thể chắc rằng tự nó không leo tới đó – sự thật đó cũng là tương tự như các mức độ phủ nhận biến đổi khí hậu”.Cựu PTT trở thành nhà vận động bảo vệ môi trường thiên nhiên mô tả hệ thống “tiền bạc đen tối” của kỹ nghệ năng luợng hoá thạch gây ảnh hưởng thế nào với chính trường và xã hội.Theo lời ông, các ngành phủ nhận biến đổi khí hậu dùng cùng loại “cẩm nang” của kỹ nghệ thuốc lá để muớn các công ty quảng cáo huy động diễn viên cải trang thành bác sĩ và chuyên gia để trấn an công chúng. Ông Gore báo động: các kỹ nghệ gây ô nhiễm dùng rất nhiều tiền trong nỗ lực đảo nguợc sự thật.Ông tiết lộ: đã nhiều lần nói chuyện với TT Trump, tưởng là có cơ hội thay đổi tư tưởng của TT tỉ phú địa ốc, nhưng đã nhận biết là lầm.57% cử tri ủng hộ sự tham gia hiệp ước khí hậu Paris.Ông nói với AOL News: nền dân chủ Hoa Kỳ bị chi phối bởi “túi tiền lớn” trước khi Putin quấy rối chu kỳ bầu cử 2016.Hồ sơ của Center for Responsive Politics ghi rõ: các kỹ nghệ gây ô nhiễm góp quỹ tranh cử của bà Clinton trên 944,000, gop quỹ giúp ông Trump hơn 921,000.