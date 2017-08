Minnesota: Truy Nã Tay Súng Gốc Việt Cướp, Giết Người?

MENDOTA HEIGHTS, Minnesota -- Một nghi can gốc Việt đang bị truy nã, và cảnh sát kêu gọi ai có thông tin gì về nghi can xin thông báo với Ty Cảnh sát Quận Dakota County.Người ta tìm thấy chiếc xe hơi bị trộm dùng bởi tay súng trong vụ bắn chết người hôm Thứ Bảy ở Mendota Heights vào hôm Chủ Nhật tại thị xã Baytown Township, nhưng nghi can đã biến mất.Chiếc xe Toyota Corolla là của nạn nhân bị bắn Beverly Cory, 48, gặp được ở sân Washington County Fairgrounds gần Lake Elmo.Hung thủ Lucifer Vincent Nguyen trộm xe này hôm Thứ Bảy trong khi chạy trốn cảnh sát sau một vụ cướp có súng. Nguyen đã chạy vào một tòa nhà văn phòng, nơi Cory làm việc, bắn cô này và cướp chìa khóa xe của cô.Nguyen, 44 tuổi, được xem là nguy hiểm, đang trốn với súng, cao khoảng 5 foot, 5 inches (1.65 mét) và nặng 150 pounds (68 kilogram).Nghi can có thể đang chạy bộ, hay xin quá giang.Cảnh sát nói, ai có tin gì về Nguyen, hãy khóa cửa nhà, gọi 911 để báo cáo về nghi can.Nguyên khởi là lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy, cảnh sát có tin cướp có súng nên chạy tới khu phố 1600 đường Delaware Avenue, thấy xe của Nguyen mới rượt theo.Khi Nguyen chạy vào đường cùng, móới bỏ xe, chạy bộ, trốn vào khu người già White Pine Senior Living. Cảnh sát mới di tản cư dân và lục soát tòa nhà, nhưng Nguyen đã biến mất.Trong khi đó, Nguyen vào tòa nhà kế bên Mendota Heights Business Center, nơi đây y bắn cô Cory. Cảnh sát gặp xác cô lúc 2:30 p.m. Thứ Bảy.Ai có tin gì về Nguyen xin gọi về Ty Cảnh Sát Dakota ở số: 651-438-8477.