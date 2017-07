Trump Tố Cựu GĐ FBI Comey: Lộ Tin Trump Là Phạm Luật

WASHINGTON - Từ rạng sáng Thứ Hai, TT Trump lại đả kích cựu giám đốc FBI – twitter phóng đi lúc 3 giờ 40 phút tố cáo ông James Comey thẩm lậu thông xin xếp hạng mật cho truyền thông trong phản ứng về phần liên quan với chương trình “Fox & Friends” do The Hill phổ biến tối chủ nhật.Theo The Hill, ông Comey viết 7 biên bản, gồm 4 biên bản là tài liệu mật. Trong điều trần tại Capitol Hill, ông Comey xác nhận biên bản mà ông tiết lộ với bạn để thẩm lậu cho truyền thông không là mật – trong buổi điều trần, ông Comey kể lại gợi ý của ông Trump yêu cầu ông bỏ qua để không xét tới cựu cố vấn Michael Flynn.Luật sư của TT Trump nêu lập luận sau đó: tiết lộ của ông Comey là không đuợc phép với thông tin riêng tư, cũng ám chỉ mọi tuơng tác với TT là quyền ưu đãi của lãnh đạo hành pháp.Nhưng, đa số luật gia không đồng ý. Từ ngày 11-6, twitter của TT Trump đã khẳng định: thẩm lậu của cựu giám đốc Comey không là hoàn toàn trái luật sao?