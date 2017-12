Thưởng Tết: Công Nhân Đình Công

SAIGON -- Hàng trăm công nhân tại Đồng Nai vì bất mãn về tiền thưởng Tết... Và sau một ngaỳ, công nhân đã đi làm trở lại, sau khi Ban giám đốc cam kết sẽ thỏa mãn yêu cầu về tiền thưởng Tết.Bao1ó Loa Động loan tin rằng: Thưởng tết “tạm thời” nửa tháng lương, hàng trăm công nhân ngừng việc phản đối...Ngày 19/12, đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động H.Trảng Bom, Đồng Nai cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ hàng trăm công nhân ngừng việc do công ty chỉ chi trả 50% tiền thưởng tết và hẹn tới tháng 6 năm sau mới chi trả tiếp 50% còn lại. Sự việc khiến hàng trăm công nhân bức xúc ngưng việc vào sáng 19/12.Theo phản ánh của công nhân tới báo chí, sự việc xảy ra tại Công ty TNHH Jooco Dona (KCN Bàu Xéo, H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Công ty đã có thông báo về tiền thưởng cuối năm. Theo đó, công nhân được thưởng 50% mức lương cơ bản được tính theo trung bình cộng của 12 tháng trong năm 2017.Theo lãnh đạo Liên đoàn lao động H.Trảng Bom, công nhân yêu cầu phải thưởng hết đủ lương tháng 13 nhưng công ty năm nay “kẹt”, chỉ chi được 50% tháng, còn 50% hẹn tháng 6 năm 2018 mới thưởng tiếp.Theo lãnh đạo Liên đoàn lao động H.Trảng Bom, công ty này chuyên sản xuất giày da, có khoảng 900 công nhân, số công nhân ngừng việc sáng 19/12 chiếm khoảng 1/2 số công nhân của công ty.Một số hình ảnh công nhân cung cấp cho báo chTrong khi đó, báo Người Đưa Tin ghi rằng khoảng 400 công nhân đã tạm dừng công việc để phản đối việc công ty ra thông báo chi trả thưởng Tết thiếu hợp lý.Ngày 19/12, Liên đoàn lao động huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã làm việc với công ty TNHH Jooco Dona (KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) về vấn đề hàng trăm công nhân tạm dừng làm việc để phản đối chính sách của công ty này.Theo đó, công ty dự định chỉ chi trả 50% tiền thưởng Tết và hẹn đến tháng 6 năm sau mới chi trả tiếp 50% số tiền còn lại vì lý do công ty đang khó khăn về tài chính.Cụ thể, theo phản ánh của các công nhân thì công ty thông báo các công nhân chỉ được nhận thưởng bằng 50% mức lương cơ bản được tính theo trung bình cộng của 12 tháng trong năm 2017. Vì vậy có khoảng 400 công nhân của công ty TNHH Jooco Dona đã ngưng làm việc để phản đối.Các công nhân này đã yêu cầu công ty chi trả toàn bộ số tiền thưởng nhưng công ty thoái thác với lý do năm nay khó khăn và hẹn sẽ chi trả nửa tiền thưởng còn lại vào giữa năm 2018.Chị M.L.V. lương làm việc tại công ty này không được cao lắm nên năm hết tết đến các công nhân đều trông chờ vào tiền thưởng Tết. Tuy nhiên, công ty lại chia thưởng ra trả làm hai lần nên công nhân bức xúc. "Chúng tôi mong muốn công ty phải trả đủ thưởng cho người lao động không được chia ra để chúng tôi có tiền lo Tết", chị V. tâm sự.Hôm 20/12/2017, bản tin TTXVN ghi nhận: Ngày 20/12, Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã làm việc với công nhân và lãnh đạo công ty TNHH Jooco Dona (Khu Công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom). Kết quả, công ty đồng ý chi 100% tiền thưởng trước Tết Nguyên đán 2018 và người lao động đã đồng ý đi làm trở lại.Công ty Jooco Dona hoạt động trong lĩnh vực giày da, hiện có 900 công nhân đang làm việc với mức lương cơ bản hơn 4 triệu đồng/người/tháng.