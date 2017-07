Người Bệnh Tim Bị Trầm Cảm Sẽ Chết Sớm

Những người mắc bệnh tim cũng trải qua trầm cảm kinh niên là nguy cơ lớn của chết sớm, theo các nhà nghiên cứu cho biết, là những người cho thấy rằng những người trầm cảm nhẹ hay có lúc đã không đối diện cùng mối đe dọa.Các nhà nghiên cứu tìm mối quan hệ giữa suy nhược tinh thần có lúc hay thường kỳ và nguy cơ tử vong trong 950 người với bệnh vành mạch tim ổn định là những người có độ tuổi từ 31 tới 74. Tất cả những người tham dự đều là một phần của nghiên cứu gọi là the Long Term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease Trial và đã có một lần bị trụy tim hay bệnh tim khác hơn 3 năm trước đó.Mỗi người tham dự đều đã trả lời câu hỏa trắc nghiệm căng thẳng ở khoảng thời gian khác nhau: lúc 6 tháng, một năm, 2 năm, và 4 năm. Sức khỏe tổng quát – cũng như tỉ lệ sống sót – rồi được theo dõi trung bình 12 năm.Trong khoảng thời gian đó, 398 người chết từ tất cả nguyên do và 199 người chết từ bệnh tim mạch.Các kết quả cho thấy rằng: 587 người (62%) nói rằng họ không bị suy nhược ở bất cứu cuộc đánh giá nào, trong khi khoảng 1/4 (27%) nói rằng họ đã từng trải suy nhược nghiêm trọng đôi lúc nào đó. Khoảng 1/10 (8%) cho biết họ đã từng trải suy nhược nhẹ thường xuyên, và 35 người (4%) phàn nàn về suy nhược vừa phải thường kỳ.Nhóm sau cùng nói trên có nguy cơ chết vì bệnh tim gấp 4 lần và gần gấp 3 lần chết vì bất cứ nguyên do nào khi những người đó nói họ không bị suy nhược trong khoảng thời gian đó.