Châu Âu: Thương Vụ Xe Hồi Phục

Sản lượng than Trung Quốc hồi phục trong tháng 5/2017, làm hạ giá than thị trường, theo thống kê của Sở Quốc Gia Thống Kê. Sản lượng than tăng 12.1% để tới 300 triệu tấn than trong tháng 5/2017.