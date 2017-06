Sếp Đánh Nhau, Kim Chỉ, Hối Lộ, Bay Vòng, Nã Đạn...

Thế gian toàn những chuyện lạ: Hành khách chết trên ôtô giường nằm, cả xe không hay biết...Bản tin Zing kể: Đang dọn dẹp giường nằm trên xe, một nhân viên tá hỏa phát hiện một hành khách đã tử vong từ lúc nào mà không ai hay biết.Sáng 21/6, đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an TP Đà Nẵng, xác nhận vụ một nam thanh niên chết bất thường trên xe khách vào Đà Nẵng.Báo SGGP kể chuyện sếp oánh nhau: Đình chỉ công tác giám đốc, phó giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị do đánh nhau...Sáng 21-6, ông Lê Hoàng Phụng, Bí thư Thành uỷ thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã chỉ đạo làm rõ vụ việc lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc đánh nhau.Theo ông Lê Hoàng Phụng, Thành uỷ TP Bảo Lộc đã đình chỉ công tác đối với ông Lê Xuân Nhuận, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc và ông Lê Văn Khoa, Phó giám đốc Trung tâm sau khi cả hai đánh nhau trong cơ quan."Cả hai đều là đảng viên, hành vi trên sẽ được Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ Bảo Lộc tiến hành làm rõ, xử lý nghiêm. Trước mắt việc điều hành của Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Bảo Lộc sẽ giao cho ông Nguyễn Mạnh Cường, Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ TP Bảo Lộc đảm nhiệm", ông Phụng nhấn mạnh.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện rằng vào Tết 2018 Sài Gòn sẽ dời bến xe Miền Đông về quận 9.Theo chỉ đạo của UBND TP.SG, trước ngày 30-1-2018 phải đưa bến xe Miền Đông mới (Q.9) vào hoạt động. Điều này đồng nghĩa với việc phải tổ chức di dời bến xe Miền Đông cũ (Q.Bình Thạnh) ra bến xe Miền Đông mới vào dịp này.Báo Tiền Phong kể: Cái kim, sợi chỉ... cản trở dệt may...“Dệt may đang làm tốt hai khâu đầu và cuối là sợi và may, nhưng điểm nghẽn là công nghiệp phụ trợ, nhuộm…đều khó khăn. Từ cái kim, sợi chỉ, chiếc khuy áo cũng phải mua, vậy chúng ta nội địa hóa thế nào”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói tại buổi làm việc với tập đoàn Dệt may Việt Nam, sáng 20/6.Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) đang đầu tư 19 dự án sợi, 17 dự án may, 6 dự án nâng cấp sửa chữa. Tuy nhiên, tập đoàn mới đang làm tốt 2 khâu đầu và cuối là sợi và may. Riêng khâu quan trọng, cốt lõi là phụ trợ ngành dệt may, nhuộm... hiện rất khó khăn.Bản tin VOV kể chuyện “Xử thanh tra giao thông nhận hối lộ tiền tỷ: Triệu tập hơn 100 người”...Tại phiên tòa xét xử thanh tra giao thông nhận hối lộ tiền tỷ có hơn 100 người liên quan được triệu tập đến.Sáng 21/6, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án “nhận hối lộ” của các Thanh tra giao thông (TTGT) thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Cần Thơ. Tại phiên tòa, có hơn 100 người liên quan được triệu tập đến.Báo Người Lao Động kể: Hàng không "đốt" trăm tỉ vì phải bay vòng chờ ở Tân Sơn Nhất.Mỗi chuyến bay đi/đến từ Tân Sơn Nhất vào khung giờ đẹp phải chờ 15-30 phút, không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của hành khách mà còn "đốt" tiền của các hãng hàng không nội địa. Thông tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết năm 2016, sự quá tải tại các sân bay, đặc biệt tại sân bay Tân Sơn Nhất đã làm tăng giờ bay thực tế so với kế hoạch khoảng 1.392 giờ, đẩy chi phí khai thác của hãng tăng thêm khoảng 188 tỉ đồng.Infonet kể chuyện Gia Lai: Phó chánh văn phòng HĐND nguy kịch vì uống thuốc sâu...Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đang tích cực điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Lựu (51 tuổi) nhập viện do bị ngộ độc. Bà Lựu là phó chánh văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai.Báo Lao Động kê chuyện Nghệ An: Doanh nghiệp buộc phải thu hồi 2 ô tô bán cho lãnh đạo với giá “bèo bọt“...Một doanh nghiệp tại Nghệ An đã buộc phải thu hồi hai ôtô bán thanh lý sai quy trình với giá “bèo”, đồng thời tự nhận đó là “bài học xương máu”, xin nhận khuyết điểm.VnExpress kể chuyện Hà Tĩnh: Truy quét nhóm giang hồ truy đuổi, nã đạn vào taxi. Công an vừa bắt thêm 11 người trong vụ hai nhóm giang hồ hai lần ẩu đả trong đêm, nã đạn vào taxi làm hai người bị thương.Ngày 21/6, Công an thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết vừa bắt Trịnh Ngọc Trung (26 tuổi) cùng 11 người về hành vi gây rối trật tự công cộng.Theo tài liệu điều tra, khuya ngày 4/4, tại quán karaoke ở phường Nguyễn Du (thành phố Hà Tĩnh), nhóm của Trung ẩu đả với 5 người khác. Hai bên giải tán khi thấy cảnh sát tới và rạng sáng hôm sau tiếp tục huyết chiến tại ngã tư đường Hàm Nghi và Lê Duẩn.Trong lúc "giao chiến", hai thanh niên trong nhóm của Trung lên taxi bỏ chạy và bị 4 người trong nhóm đối phương lái ôtô đuổi theo.Hà Nội Mới ghi rằng theo Nghị quyết 46/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2017, Chính phủ thống nhất gia hạn một năm kể từ ngày 1-7-2017 đến hết ngày 30-6-2018 việc miễn thị thực cho công dân các nước: Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban Nha và Cộng hòa Italia khi nhập cảnh Việt Nam.Cụ thể, công dân các nước trên được gia hạn miễn thị thực với thời hạn tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.Báo Khánh Hòa kể về: Đề xuất cho nông dân ra nước ngoài học tập.Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa đang xây dựng đề án đưa nông dân đi học tập kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản ở nước ngoài. Đề án nhằm giúp nông dân trang bị kiến thức, kinh nghiệm, có cái nhìn mới về nền sản xuất nông nghiệp hiện đại gắn với tiêu thụ sản phẩm.Báo Pháp Luật kể về: Dự án khủng đe dọa hàng trăm nhà dân. Đã có 120 trường hợp phản ánh nhà bị lún, nứt khi thi công công trình cống ngăn triều Phú Định. Tình trạng này vẫn còn nguy cơ tiếp diễn…Từ lúc công trình cống ngăn triều Phú Định tại địa bàn quận 8, TP.SG (thuộc dự án ngăn triều chống ngập có kinh phí gần 10.000 tỉ đồng) thi công, cuộc sống của hàng trăm hộ dân ở đây bắt đầu đảo lộn. Đến phần đóng cọc, người dân càng hoảng hơn khi thấy nhà cửa bị rung lắc và những vết nứt cũng bắt đầu xuất hiện…Thế gian đầy nỗi lo vậy.