Giám Sát Viên Andrew Đỗ: IRS Lưu Ý Về Âm Mưu Lừa Gạt Về Thuế Vụ

(Santa Ana) – Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam Andrew Đỗ lưu ý đồng hương và cư dân Quận Cam về những mánh khóe mưu toan lường gạt quần chúng liên quan đến vấn đề thuế má liên bang trong mùa hè này, sau khi mùa thuế đã chấm dứt.Theo một thông báo của Sở Thuế Vụ Liên Bang Hoa Kỳ IRS, số IR-2017-107, ngày 15 tháng 6, 2017 cho biết Cơ Quan IRS đã cảnh báo quần chúng nên thận trọng đến một mưu toan lường gạt liên hệ đến hệ thống trả thuế liên bang bằng điện tử (EFTPS), nơi mà kẻ gian mạo danh sở thuế gọi đến nhà và yêu cầu phải trả thuế bằng thẻ tín dụng trả trước (prepaid debit card) ngay lập tức. Âm mưu này được ghi nhận trên toàn thể Hoa Kỳ để người thọ thuế hiểu rỏ các chi tiết và có thể tránh bị lừa đảo.Trong một mưu toan mới nhất, kẻ gian đã nhận mình là nhân viên của sở thuế IRS thông báo hai lá thư bảo đảm đã gởi đến cho người thọ thuế nhưng không đến tay họ. Sau đó kẻ gian đe dọa người thọ thuế sẽ bị bắt giử nếu không chịu trả thuế qua hệ thống tín dụng trả trước (prepaid debit card). Kẻ gian đồng thời cũng cho nạn nhân biết là thẻ tín dụng liên hệ đến hệ thống trả thuế trực tiếp của liên bang EFTPS nói trên, thật ra hệ thống này nằm trong tay kẻ gian. Nạn nhân cũng được cảnh báo là không nên liên lạc với những người đã giúp họ khai thuế, luật sư hay sở thuế IRS địa phương cho đến khi tiền được thanh toán.Người đứng đầu Cơ Quan Thuế Vụ IRS liên bang, ông John Koskinen cho biết: “ Đây không phải là một phương cách lừa đảo mới mẽ gì. Quần chúng nên thận trọng cảnh giác đề phòng những âm mưu giả dạng sở thuế liên bang. Mọi người nên nhớ rằng việc sở thuế IRS liên lạc đầu tiên không phải bất chợt hay bằng những cú điện thoại đe dọa.”EFTPS là một hệ thống trả thuế liên bang tự động bằng điện tử được sử dụng qua hệ thống internet hay bằng điện thoại dùng phương thức qua hệ thống thông báo bằng tiếng nói lời nhắn EFTPS. Hệ thống EFTPS được cung cấp miễn phí của Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ mà không phải trả tiền qua thẻ tín dụng trả trước. Bởi vì hệ thống EFTPS là một hệ thống tự động, người thọ thuế không nhận bất cứ điện thoại nào của cơ quan IRS. Thêm vào đó, người thọ thuế có nhiều phương cách để trả thuế sau khi nhận được hóa đơn trả thuế mà không phải trả qua một hình thức nhất định nào.Những yếu tố liên quan đến âm mưu lừa đảo:Cơ Quan IRS ( hay cơ quan tư nhân được IRS ủy quyền để thu thuế) không bao giờ:- Gọi điện thoại yêu cầu phải thanh toán tiền thuế bằng những phương cách đặc biệt như trả bằng thẻ tín dụng trả trước ( prepaid debit card) gift card hay chuyển tiền qua ngân hàng. Cơ quan IRS không dùng những phương cách này để nhận tiền thuế trả từ người thọ thuế. Tổng quát, cơ quan IRS trước tiên sẽ gởi qua thư tín một hóa đơn cho bất cứ ai thiếu thuế. Tất cả những người nạp thuế chỉ viết ngân phiếu đề tên Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ ( U.S. Treasury) và ngân phiếu không bao giờ đề tên trả cho người đệ tam.- Đe dọa sẽ đưa nhân viên cảnh sát địa phương hay bất cứ các cơ quan hữu trách khác đến bắt giử những người chưa đóng thuế.- Yêu cầu thiếu thuế phải trả mà không cho người thiếu thuế cơ hội đặt câu hỏi hay khiếu nại về số tiền thuế thiếu.- Hỏi các con số của bất kỳ loại thẻ tín dụng credit hay debit qua điện thoại.Đối với những người không thiếu thuế hay nghĩ rằng mình không thiếu thuế:- Không bao giờ cho biết bất kỳ tin tức gì liên quan đến mình. Phải cúp điện thoại ngay lập tức.- Liên lạc với văn phòng Tổng Thanh Tra của Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ đặc trách thuế vụ để báo cáo về những cú điện thoại khả nghi. Xin vào trang mạng của cơ quan này IRS Impersonation Scam Reporting hay gọi số 800-366-4484.- Báo cáo với Ủy Ban Mậu Dịch Liên Bang ( Federal Trade Commission ) Sử dụng chương trình khiếu nại FTC Complaint Assistant của FTC.gov. Xin thêm vào “IRS Telephone Scam” in lời khiếu nại.Đối với những người thiếu thuế hay nghĩ rằng mình thiếu thuế:- Xin hãy xem tin tức liên quan đến chương mục của mình trên trang mạng IRS.gov để biết tiền thuế mình phải trả. Quý vị cũng có thể tìm hiểu những phương thức mình có thể dùng để trả thuế.- Gọi số điện thoại trên thư thông báo tiền thuế phải trả hay- Gọi IRS ở số 800-829-1040. Nhân viên IRS sẽ giúp quý vị.Cơ quan IRS không dùng điện thư ( email) lời nhắn (text message) hay các phương tiện truyền thông khác để thảo luận các vấn đề thuế vụ cá nhân liên quan đến hóa đơn hay tiền thuế bồi hoàn. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà “Tax Scams and Consumer Alerts” trang IRS.gov. Các tin tức khác liên quan đến việc lường gạt tiền thuế đăng tải trên các phương tiên truyền thông xã hội của IRS bao gồm YouTube videos.Giám Sát Viên Andrew Đỗ hy vọng những tin tức nói trên sẽ giúp cho đồng hương và cư dân Quận Cam thấu hiểu các mánh khóe lừa đảo của kể gian để tránh những thiệt hại về tài chánh của cá nhân và gia đình.