Lễ Hội Ngày Đi Ván Trượt

Xuất cảng nhóm hàng dệt may trong tháng 5/2017 đạt 1,93 tỷ USD, tăng 2,9% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất cảng hàng dệt may của cả nước 5 tháng/2017 đạt 9,39 tỷ USD,