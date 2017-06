Anh: Xe Van Tấn Công Tín Đồ Hồi Giáo Gần Đền Finsbury

LONDON - 1 người chết và 10 người bị thương khi 1 xe van leo lề tông khách bộ hành là tín đồ Hồi Giáo đi lễ tại đền Finsbury Park, phiá bắc thủ đô UK – vụ bạo động đuợc ghi nhận lúc 0 giờ 20 phút sáng Thứ Hai sau giờ tan lễ cầu kinh trong tháng chay Ramadan. Trên 60 công nhân khẩn cấp được huy động với xe cứu thưong và trực thăng tải thuơng – 1 số cảnh sát tới bảo đảm an ninh trật tự khu vực.Chỉ 8 phút sau, Thủ Tướng Theresa May tuyên bố vụ xe tông người gần đền Hồi Giáo là khủng bố chống Hồi Giáo. Đội xe cứu thương cho biết: 2 người đuợc sơ cứu tại chỗ, 8 người đi nhà thương.Cảnh sát sở tại xác nhận: 10 người bị thuơng đều là tín đồ Hồi Giáo.Nguời chết là 1 tín đồ cao niên. 1 nguời đàn ông da trắng lái xe van đã bị đám đông bắt để giao cho cảnh sát. 1 số nhân chứng tin rằng thủ phạm không chỉ là 1 người.Thủ Tướng May tuyên bố: giới cực đoan đã đuợc hưởng quá nhiều sự bao dung trong nhiều năm, và từ nay không còn chỗ lẩn trốn cho các phần tử quá khích.Thị trưởng Safiq Khan nói: rõ ràng đây là 1 vụ bạo động chống lại người vô tội – ông hưá tăng cường các biện pháp an ninh. TTK của HĐ Hồi Giáo UK (MCB), ông Harun Khan, phát biểu bằng twitter: người lái xe van cố tình tấn công tín đồ Hồi Giáo.