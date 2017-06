Apple Sẽ Cấp Thiết Bị Sửa Kính iPhone Cho 400 Đối Tác

Khoảng đầu tháng 06/2017, theo trang Reuters, các quan chức của Apple cho biết, đến cuối năm 2017, công ty sẽ đưa các thiết bị độc quyền đến khoảng 400 trung tâm sửa chữa bên thứ ba được ủy quyền trên 25 quốc gia để sửa chữa lớp kính iPhone bị nứt.Không thể phủ nhận, việc đưa Horizon Machine, cỗ máy độc quyền của Apple, tới các đối tác khác là một thay đổi lớn trong chính sách của công ty. Các khách hàng của Apple sẽ sớm có thêm nhiều sự lựa chọn, trong khi công ty đang tìm cách giảm thời gian phải chờ đợi mỗi khi người dùng cần sửa chữa iPhone tại các cửa hàng bán lẻ.Các đối tượng đầu tiên được nhận Horizon Machine là các cửa hàng Best Buy ở Minneapolis, những nơi từ lâu đã bán và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của Apple. Best Buy vốn đã có sẵn những chiếc máy sửa màn hình tại cửa hàng ở khu vực Miami và một chiếc máy sẽ sớm xuất hiện tại một cửa hàng khác ở Sunnyvale, California.Dù việc sửa chữa những màn hình bị nứt không quá lớn so với giá trị chiếc iPhone, nhưng đây lại là ngành kinh doanh trị giá hàng tỷ USD. Nên động thái mới là một sự thay đổi lớn đối với Apple. Trước đây, công ty từng hạn chế gần 500 cửa hàng bán lẻ và các trung tâm sửa chữa sử dụng cỗ máy Horizon Machine, thậm chí còn bảo vệ thiết kế của cỗ máy rất chặt chẽ. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi khi 8 bang của nước Mỹ đưa ra dự luật về “Quyền được sửa chữa”, nhằm mục đích mở cửa mạng lưới các cửa hàng sửa chữa đang bị Apple và các nhà sản xuất thiết bị công nghệ cao kiểm soát chặt chẽ.Apple cho biết, áp lực pháp lý không phải là một yếu tố dẫn đến quyết định chia sẻ công nghệ của hãng. Thậm chí, hãng còn cho phép trang tin Reuters được xem và chụp ảnh chiếc máy trong khi hoạt động tại một phòng thí nghiệm gần trụ sở ở Cupertino, California. Nhưng tính đến tháng 06/2017, Apple chưa bao giờ chính thức công nhận sự tồn tại của cỗ máy Horizon Machine.Theo dự kiến, ban đầu, việc triển khai sẽ đưa các cỗ máy tới khoảng 200 trong tổng số 4,800 nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của Apple trên toàn thế giới (tức khoảng 4% số nhà cung cấp) trong những tháng tới. Công ty đang có kế hoạch tăng gấp đôi con số cho đến cuối năm 2017.Brian Naumann, giám đốc cấp cao về hoạt động dịch vụ tại Apple cho biết: “Chúng tôi đang trong hành trình mở rộng phạm vi hoạt động của mình.” Thời gian chờ đợi dịch vụ sửa chữa đã gia tăng tại một số cửa hàng sửa chữa bận rộn nhất của công ty. Việc thử nghiệm thí điểm đã bắt đầu từ năm 2016. Ngoài Miami, một số cỗ máy cũng đang hoạt động tại các trung tâm sửa chữa bên thứ ba ở Bay Area, London, Thượng Hải và Singapore. Các cửa hàng tại một số quốc gia, nơi Apple chưa có cửa hàng bán lẻ chính thức như ở Colombia, Na Uy và Hàn Quốc, cũng sẽ sớm nhận được các cỗ máy. Apple không cho biết các đối tác phải trả bao nhiêu để nhận được cỗ máy.Thực tế, bất kỳ cửa hàng sửa chữa nhỏ nào cũng có thể thay thế một màn hình iPhone bị nứt. Khách hàng của Apple vẫn không bị mất bảo hành khi sửa chữa thiết bị tại các cửa hàng không được ủy quyền, miễn là không gây ra hư hỏng cho thiết bị. Tuy nhiên, cỗ máy Horizon Machine lại rất cần thiết khi khắc phục các hư hỏng nặng, chẳng hạn như cảm biến vân tay gắn liền với mặt lưng lớp kính bị hỏng khi chiếc điện thoại bị rơi.Trong khi đó, dù không đưa ra bình luận, nhưng Apple cùng với nhà sản xuất máy hạng nặng Caterpillar, nhà sản xuất thiết bị y tế Medtronic, đã vận động hành lang để chống lại dự luật. Ở Nebraska, Steve Kester, nhà vận động hành lang của bang và địa phương, đã tới gặp những nhà làm luật của Đảng Cộng hòa đang tài trợ cho các biện pháp. Sau đó, thượng nghị sĩ của bang, Lydia Brasch chia sẻ: “Apple đang bảo với tôi rằng, đây là một điều tồi tệ bởi vì sắp có một thánh địa cho hacker tại Nebraska.”Apple bắt đầu tham gia vào mảng kinh doanh sửa chữa thiết bị trong dịp ra mắt iPhone 5. Dù vậy, Apple không tiết lộ doanh thu từ mảng sửa chữa trong các báo cáo tài chính của hãng. Trong khi đó, các nhà phân tích ước tính, mảng kinh doanh sửa chữa đã mang lại doanh thu hàng năm từ 1 – 2 tỷ USD cho tất cả các sản phẩm.Theo: Nguoivietphone.com