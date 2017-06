“Tin tức” (NEWS) Mỗi ngày phần đông chúng ta ai cũng phải đọc hay nghe. Nhà tôi hay chế diểu nói là “nghe Tin rồi phát tức”. Thế giới ngày hôm nay không còn bình an nữa quý vị ơi. Đâu đâu cũng nghe những tin dữ, tin lo sợ, tin buồn, tin bi quan làm cho lòng nhiều người hoang mang theo. Không biết tương lai rồi sẽ đi về đâu.Kính thưa quý vị, hôm nay tôi muốn nói đến một Tin Mừng một Tin Vui cho mọi người, một hi-vọng cho những ai ước muốn, có lòng tin thì sẽ được. “Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp” Lời Chúa Giê-Xu.Vì yêu thương thế gian, Đức Chúa Trời, Đấng Tể-trị muôn loài vạn vật đã cho Con của Ngài là Đức Chúa Giê-Xu đến thế gian để gánh thế thay tội lỗi cho mọi người. Qua sự hi-sinh của Ngài bất kỳ ai tin đến Danh của Ngài thì sẽ được cứu. Nếu quý vị tin rằng có một Ông Trời quyền oai và quý vị muốn trở nên con cái của Ngài và muốn xin Ngài làm Chúa làm chủ của cuộc đời của quý vị. Xin quý vị nói: Lạy Chúa con tin có Ngài, con xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho con và xin tiếp nhận con là con của Ngài. Con cầu xin Ngài là Chúa của sự bình an sẽ ngự trị trong lòng của con giờ nầy.Hoan Nghênh quý vị vào trong gia đình của Chúa. Tôi chắc chắn rằng kể từ đây quý vị sẽ có được sự bình an thật mà không ai ở thế gian này có thể cho quý vị được. Sự bình an từ nơi Chúa Giê Xu. Ngài là Chúa của sự bình an. Khi quý vị có Chúa Giê Xu là quý vị sẽ có tất cả, Ngài sẽ là lời giải đáp cho mọi nhu cầu của quý vị. Đi theo Chúa chỉ cần có đức tin đơn giản chỉ tin mà thôi.Chúa đã hi-sinh trên thập tự giá để làm trọn sứ mạng mà Ngài đã đến thế gian. Nhưng sự chết không giữ Ngài được vì Ngài thật đã sống lại. Lịch sử cũng đã công nhận và trong Tháng tư vừa qua trong tờ lịch mà chúng ta đang sử dụng cũng có ghi là Lễ Phục Sinh, Lễ Chúa Sống Lại. Đây là hi-vọng lớn nhất cho những ai tin theo Ngài. Cho dù hoàn cảnh của quý vị có đang thất vọng, bi quan đến bao nhiêu thì khi quý vị tin vào Chúa Giê Xu là Nguồn của sự sống và sự sống lại thì quý vị sẽ được thoát ra khỏi cái ngục tù mà quý vị đang gặp phải. Cuộc sống tạm thời trên thế gian này có thể là 80 năm nhưng cuộc sống đời đời trên Thiên đàng và sống với Chúa là rất quan trọng hơn.Thưa quý vị, cho dù thế gian có bao nhiêu là sầu đau, buồn lo, cay đắng, thất vọng thì trong Chúa quý vị sẽ có được vui mừng, hi-vọng và sự bình an thật. Lời đầu tiên Chúa nói với các môn đồ sau khi Ngài sống lại, Ngài gặp họ Ngài nói: Bình an cho mọi người.Trong tháng vừa qua gia đình chúng tôi được cơ hội đi đến Nước Đức ở Châu-âu. Chúng tôi đến viếng thăm bức tường Berlin trong lịch-sử đã từng ngăn chia hai nước Đông Đức và Tây Đức. Ngày nay bức tường ấy không còn nữa, mọi người vui mừng vì được tự do đi lại, sinh sống và là một quốc gia mà thôi. Mọi người được sống bình an, hi-vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Tại một nơi xa xôi ấy mà chúng tôi cũng gặp được một người Việt đi du lịch tại đó. Sau khi làm bạn với cô chúng tôi cũng đã hướng dẫn cô để làm sao có được sự tự do, vui mừng và bình an khi cô tiếp nhận Chúa. Cô vui mừng quá đỗi và đã trau cuộc đời cô cùng những ưu tư của cô cho Chúa.Chúa Giê Xu là Chúa của sự bình an. Một lần kia khi Ngài đi trên thuyền với các môn đồ ra biển và Chúa đang ngũ dưới đáy thuyền. Chợt sóng to gió lớn nổi lên, con thuyền mong manh sắp chìm. Họ kêu Ngài dậy. Chúa ơi, bảo tố đến rồi mà sao Chúa không biết. Chúa đã biết, nhưng Ngài để coi các môn đồ sẽ làm sao khi họ gặp bảo. Họ quên mất đi là họ đang có Con Trời đang ở cùng với họ trên thuyền.Nhiều khi trong cuộc sống mỗi ngày quý vị phải đối diện với những khó khăn, thử thách và dường như quý vị không chịu nổi. Quý vị nên nhớ rằng ngày hôm nay quý vị đã có một Chúa năng quyền mà quý vị đã tin sẽ thay đổi vận mạng của quý vị rồi. Quý vị hãy tin hôm nay quý vị đã có Chúa rồi thì dù cho có bảo tố lớn lao thế nào thì bạn cũng sẽ vượt qua. Chúa sẽ giúp đỡ cho quý vị.Đức Chúa Trời mà quý vị vừa tin là Đấng đã dựng nên cả vủ-trụ này. Ngay trong lúc các môn đồ kêu cầu đến Chúa thì Ngài liền quở gió và bảo tố, tức thì mọi vật đều im lặng lại liền. Quý vị có muốn thấy phép lạ không? Hãy kêu lên với Chúa. Chúa Giê Xu ơi con tin nơi Ngài, con xin Ngài hãy cứu con. Con xin Ngài hãy cho con một lời giải đáp, xin hãy chữa lành bệnh tật của con, xin hãy cung cấp những nhu cầu cần thiết của con. Con tin Ngài có thể làm được mọi sự. Chúa ơi, con nguyện xin Ngài giúp con vượt qua cơn bảo trong cuộc đời con. Thưa quý vị, Chúa Đấng quyền oai, Đấng yêu thương Ngài sẳn sàng đưa tay ra cứu giúp mọi người, quý vị chỉ cần tin nơi Ngài.Chúng tôi xin Kính Mời quý vị đến sinh hoạt với chúng tôi. Mọi thắc mắc và câu hỏi về niềm tin làm thế nào để đi theo Chúa sẽ được giải đáp. Nếu quý vị đang cần có sự bình an, hoặc đang muốn có sự bình an thật thì nơi đây sẽ đem đến được cho quý vị. Chúng tôi tin vào Đức Chúa Trời quyền năng, Đấng hay làm phép lạ cứu giúp mọi người sẽ sẳn sàng vùa giúp cho quý vị. Chúng tôi thông công trong tình thân của gia đình và sẽ dùng tình yêu thương trong Chúa mà tiếp đãi quý vị. Nguyện quý vị sẽ nhận được điều mà quý vị mong muốn.Gia đình của chúng tôi đang sinh hoạt tại ĐIỂM HẸN KC tại Kevins Auto Body địa chỉ 9265 Bishop place Westminster Ca 92683. (Phía sau Phước Lộc Thọ, giữa đường Moran và đường Bishop) giờ sinh hoạt Sáng Chúa nhật lúc 10 giờ và tối Thứ Ba lúc 6:29pmTôi là Mục sư Cao Mỹ Phượng (714) 603 4481 và nhà tôi là Mục sư Cao Hữu Trí (714) 657 9726. Trân Trọng Kính Mời.