Việc Làm Xây Dựng Tăng Tốc Ở Nam Cali: Quận Cam Tăng 3%

Inland Empire – và toàn California – được xếp hạng như là điểm nóng nhất trên toàn quốc về việc làm ngành xây dựng trong tháng 4.Bản phân tích hàng tháng về các tài liệu việc làm của The Associated General Contractors of America cho thấy 8 khuynh hướng trong việc thuê mướn trong 12 tháng kết thúc vào thàng 4:1- Riverside và San Bernardino: thêm 14,600 việc làm xây dựng, hay 16%, là khu vực thành thị gia tăng việc làm lớn nhất.2- Tiếp theo, Tampa-St. Petersburg, Fla.: thêm 8,900 việc làm, 13%; Las Vegas thêm 8,500 việc làm, 16%; Atlanta thêm 6,800 việc làm, 6%; San Diego thêm 6,300 việc làm, 8%.3- Quận Los Angeles thêm 5,800 việc làm, hay 4%. Quận Cam thêm 3,000 việc làm, hay 3%.4- Việc làm ngành xây dựng đã gia tăng trong 217 trong số 358 khu vực thành thị, giảm tại 89 và không tăng không giảm tại 52. Khu vực tệ nhất? Houston mất 7,600 việc làm, hay 3%; St. Louis mất 4,000 việc làm, hay 6%; và Chicago thêm 3,800 việc làm hay 3%.5- Trên bình diện tiểu bang, California thêm 38,000 việc làm là tốt nhất toàn quốc, hay 4.9%. Kế tiếp là Florida thêm 34,400 việc làm, hay 7%; Washington thêm 11,200 việc làm, hay 6%; Nevada thêm 9,700 việc làm, hay 13%; và Michigan thêm 8,200 việc làm, hay 5%.6- Nói chung, việc làm xây dựng tăng tại 39 tiểu bang; giảm tại 9 tiểu bang và Thủ Đô, và không tăng không giảm tại 2 tiểu bang. Tệ nhất? Illinois mất 6,600 việc làm, hay 3%; Mississippi mất 3,600 việc làm, hay 8%; và Maryland mất 1,400 việc làm, hay 1%.7- Việc làm ngành xây dựng trên toàn quốc đạt tới 6.88 triệu trong tháng 4, là mức cao nhất trong 9 năm, tăng 2.6% toàn năm so với 1.6% gia tăng trên tất cả việc làm.8- Ken Simonson, kinh tế gia trưởng của Hội nói trên, cho rằng việc thiếu hụt nhân công đã sút giảm nhiều.