TT Phúc Công Du Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp kiến Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 31/05/2017.Thế là trò chơi hai mang, ván tráo bài ba lá, cái kiểu đu dây giữa Mỹ của CSVN lại tái diễn với tân tổng thống Mỹ. Cái trò chơi kiểu cáo mượn oai hùm hù dọa phong trào nhân dân VN đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, cho sự vẹn toàn lãnh thổ đang bị CS xâm lấn CSVN mong lập lại. Phân tích về con người hai bên Washington-Hà Nội và sự việc trong cuộc gặp gỡ, cuộc gặp gỡ này có vẻ đồng sàng dị mộng.Trước nhứt về con người. Tại Mỹ có lẽ các viên chức Mỹ sẽ gọi là Thủ Tướng Nguyễn hay nguyên tên Nguyễn xuân Phúc, chớ nếu gọi bằng tên thì chữ Phuc phát âm thành chữ Fu.k, là chữ chửi thề tục tĩu rất kẹt cho nhân vật CSVN này.Trong thời gian đầu của tân chánh quyền Mỹ với tân TT Trump thuộc Đảng Cộng hoà, với Quốc Hội cũng do đảng Cộng Hòa nắm quyền đa số cả hai viện. TT Trump là một người mà báo chí Mỹ, quốc tế từng thấy là vị tổng thống phi qui ước, khó đoán được sẽ làm gì, nói gì. Tân chánh quyền này thuộc Đảng Cộng hoà đối lập với Đảng Dân Chủ với hai cựu TT Clinton, Obama đều thuộc Đảng Dân chủ có thiện cảm, ra công gỡ cấm vận và mở bang giao, hợp tác toàn diện với CSVN.Còn Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc là một người trình độ Anh văn, phát âm tiếng Anh theo kiểu đánh vần tiếng Việt trước Quốc Hội CSVN, made in Vietnam, Ông nói là ma-de Viet Nam. Lại tánh ham tuyên bố, khi Mỹ chưa mời, Ông lại công khai tuyên bố Ông “sẵn sàng” công du Mỹ, mang theo món qùa 11 tỷ mua vũ khí Mỹ.Chắc chắn tuỳ viên chánh trị Toà Đại sứ Mỹ, CIA Mỹ ở VN đã báo cáo cho Bộ Ngoại Giao biết TT Phúc không có vai vế, uy lực như Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng trong guồng máy Đảng Nhà Nước CSVN. Thủ Tướng Phúc là người tận tuỵ với Thiên Triều CS Bắc Kinh, nhờ thế mà Phe Tổng bí Thư Nguyễn phú Trọng mới đôn y lên làm thủ tướng sau khi Tổng Trọng hạ được TT Dũng, người lãnh đạo CS chưa tập kết ra Bắc một ngày, suốt thời gian sống và chiến đấu ở trong Nam như Thủ Tướng Võ văn Kiệt trong nền kinh tế Mỹ mà Ông thấy ích nước lợi dân.Nên Ông chủ trương xích lại gần Mỹ, đổi mới kinh tế để giảm lệ thuộc TC. Đa số những đảng viên CS gốc Miền Trung và Nam của VN Cộng hoà ủng hộ chủ trương này. Tổng Trọng nhờ sự ủng hộ uy lực và tài lực của TC đã độc diễn, áp lực TT Dũng rút lui trong đại hội Đảng. Nhứt là đảng viên CS gốc Miền Nam hận và nhục không nguôi trước lời nói và hành động kỳ thị Bắc Nam của Tổng Trọng. Ông công khai tuyên bố như mạ lỵ người Miền Nam, khi nói rằng Đảng CSVN cần người Bắc có “lý luận” làm tổng bí thư, và Ông còn điều một đảng viên gốc CS Bắc Việt rắc ròng vào làm bí thư thành uỷ Saigon, vốn là căn cứ địa của Nam kỳ Cộng sản đảng thời CS manh nha xuất hiện, hoạt động như một “hội kín” ở VN thời thuộc địa Pháp.Thứ đến về sự việc. Khi Ông Phúc đến phi trường John F. Kennedy vào lúc 8 giờ sáng (giờ New York) hôm Thứ Hai, 29 Tháng Năm không thảm đỏ, không một giới chức Mỹ nào đón. Nhưng TT Trump thì đón Ông ở Toà Bạch Ốc.Trong khi bên ngoài hàng trăm người Mỹ gốc Việt đại diện cho các cộng đồng Việt ở New York, New Jersey, Massachusetts, Connecticut, New Hampshire, Georgia, và Florida biểu tình chống Ông Phúc.Trong cuộc gặp gỡ Trump-Phúc ngoài cái bắt tay, những lời chúc tụng xã giao đầu môi chót lưỡi. Kế đến những trao qua đổi lại râu ria. Tuyên bố chung hai bên cho thấy bình cũ mà rượu cũng cũ thôi. Không có gì mới, không có môt “bức phá” nào so với những gì mà CSVN đã ký kết với Mỹ trong thời TT Obama. Vẫn họp tác toàn diện. Cho tàu Mỹ kể cả hàng không mẫu hạm ghé thăm cảng VN, như hồi đó giờ bao nhiêu tàu chiến Mỹ ghé VN. Nhưng chả thấy hai bên bàn cùng tập trận chung, là điều thiết yếu để Hải quân CSVN học hỏi và chứng tỏ với TC, CSVN họp tác quân sự với Mỹ. Ủng hộ quyền tự do hàng hải, hàng không và các hình thức sử dụng biển hợp pháp khác và quan ngại về những «tác động bất ổn mà những hạn chế bất hợp pháp đối với tự do trên biển gây ra đối với hòa bình và thịnh vượng của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương» - là những điều nghe nhàm lỗ tai rồi.Cũng đỡ cho CSVN, không thấy Mỹ đặt vấn đề cán cân giao thương giữa Mỹ và Hàn nội, ngiêng về phía Hà nội, hại cho Mỹ khá lớn. Giao thương 52 tỷ USD năm 2016. Hà nội xuất siêu qua Mỹ là 32 tỷ. TT Trump khi ứng cử từng tuyên bố VNCS cướp việc làm của người Mỹ. Khi nhận chức Ông liền tuyên bố rút Mỹ khỏi TPP và kêu gọi đại công ty đem hãng xưởng ở VN về Mỹ.Và cũng không thấy phía CSVN bàn hay mua vũ khí hàng tỷ Mỹ kim của Mỹ, như TT Phúc tuyên bố ở VN.Về chánh trị cũng không thấy phía Mỹ đặt vấn đề CSVN quá tệ trong vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo và tín ngưỡng, những vấn đề mà Quốc Hội Mỹ rất quan tâm thường khuyến cáo Hành Pháp phải chú ý khi ký kết hợp tác với CSVN.TT Trump hứa như đã hứa rồi sẽ tham dự APEC (Diễn đàn Hợp tác Kinh Tế Châu Á) họp ở Đà nẵng và nhợn dịp này sẽ thăm viếng Việt Nam vào tháng 11 năm nay. Không thấy TT Trump hay TT Phúc nhắc lại lời TT Trump mời Chủ Tịch Nước Trần đại Quang công du Mỹ.Như đã biết chánh trị ngoại giao là muôn mặt. Như TT Trump làm bàn, điện thoại với TT Đài Loan, tuyên bố không nhất thiết tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc, tuyên bố tăng thuế chống TQ thao túng tiền tệ, cướp việc làm của người dân Mỹ và tài trợ cho công ty TQ, làm hại sức cạnh tranh của Mỹ, để Chủ Tịch Tập cận Bình sang Mỹ gặp Ông. Trong khi gặp gỡ rất thân thiện, hòa hợp. Nhưng sau bữa ăn tối trong giờ trán miệng TT Trump thông báo hai chiến hạm Mỹ vừa phóng 59 hoả tiễn vào Syria, khiến Chủ Tịch Bình lặng người cả chục giây, và để đỡ mất mặt, Ông bảo thông dịch viên dịch lại.Cũng như TT Trump cười mím kiểu cọp với Kim Jong-un trong cơn khủng hoảng CS Bắc Hàn thử nguyên tử và hoả tiễn. Ông khen Kim Jong-un là thông minh, mới 26, 27 tuổi mà củng cố được quyền bính của cha truyền lại trước những tướng lãnh lão làng, nhiều mưu mô của một nước nhỏ mà có một quân đội cả triệu người. Ông còn tuyên bố “hân hạnh” gặp Kim Jong-un, dù chiến đoàn chuyên tấn công của Hải Quân Mỹ sẵn sàng tặng cho Kim Jong-un một cuộc trải thảm bằng vũ khí phi qui ước.Thì người ta có thể nghi ngờ việc TT Trump mời mọc Chủ Tịch Nước Trần đại Quang, Thủ Tướng Nguyễn xuân Phúc chánh yếu không phải để phát triển hợp tác toàn diện với Mỹ, như TT Obama đã làm và ký kết. Thâm ý của TT Trump là tạo nghi ngờ, chia rẽ giữa Nhà Nước CSVN với Đảng CSVN, tạo nghi ngờ chia rẽ Trung Cộng với CSVN.Cái trò đi đu dây của TT Phúc có thể đứt dây, giúp cho TT Trump mượn tay Đảng CSVN hạ phe Nhà Nước CSVN, mượn tay CSTQ siết CSVN./.(VA)