Syria: Mỹ Tăng Viện Vũ Khí Để Quân Nổi Dậy Đẩy Lui Phe Iran

DAMASCUS - Hoa Kỳ và đồng minh tăng cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria để đẩy lui nỗ lực mới của dân quân có hậu thuân từ Iran trong việc thiết lập hành lang tiếp vận giữa Iraq và Syria.Tehran đang ra sức bảo đảm ảnh hưởng với khu vực luỡi liềm Iraq-Syria-Lebanon, nơi phe Sunni thất thế trong cuộc tranh giành quyền lực với Tehran.Căng thẳng leo thang tại vùng đông nam Syria gọi là Badia, khi binh lực Assad có dân quân Shites Iraq trợ chiến thách thức các nhóm đuợc kẻ thù của Assad hậu thuẫn. 5, 6 đơn vị nổi dậy chiến đấu dưới cờ “quân đội Syria tự do – hay FSA” hoạt động tại Badia.Hôm 18-5, chiến đấu cơ Hoa Kỳ không tập mục tiêu là 1 đơn vị đuợc Tehran yểm trợ di chuyển tới trong vùng.Vũ khí cung cấp cho quân nổi dậy đuợc chuyển qua 2 ngả khác nhau, 1 do CIA liên kết với Jordan, Saudi Arabia, và ngả kia do Ngũ Giác Đài tổ chức.Thủ lãnh 1 nhánh thuộc FSA xác nhận: tiếp liệu giao cho quân nổi dậy đang tăng để không cho phép chế độ Assad thiết lập hành lang nối liền Damascus và Baghdad.Reuters nhận đuợc hình ảnh 2 xe thiết giáp mới đuợc giao cho quân nổi dậy.Phóng viên chưa thể tiếp xúc viên chức Damascus để hỏi.