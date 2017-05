Anh Ngưng Chia Xẻ Tin Về Vụ Nổ Bom Manchester Với Mỹ

LONDON - Cảnh sát UK điều tra vụ đánh bom thí mạng đại nhạc hội Manchester Arena đã ngưng chia sẻ thông tin với đồng nghiệp Hoa Kỳ sau các thẩm lậu cho báo chí.Hình ảnh thẩm lậu đăng trên báo New York Tines gây bất bình các viên chức UK.Vài giờ sau vụ nổ gây thiệt mạng 22 người và hơn 100 người bị thương, tin về thủ phạm đã bị thâm lậu cho truyền thông Hoa Kỳ.Thủ Tướng Theresa định nhắc nhở TT Trump nhân dịp gặp gỡ tại hội nghị NATO rằng “mọi chia sẻ tin tình báo phải đuợc bảo đảm an toàn”.8 tình nghi bị bắt (gồm 2 người bị bắt sáng Thứ Năm tại Withington) sau vụ nổ gây ra bởi Salman Abedi là công dân UK 22 tuổi con của di dân Libya. Cảnh sát vùng Manchester xác nhận cuộc điều tra tiếp tục đem lại 1 số đầu mối quan trọng.Có tin 2 người quen biết Abedi tại truờng cao đẳng đã mật báo cảnh sát về quan điểm bạo động của anh ta.Cảnh sát vùng Manchester hy vọng có thể bình thường hoá “dòng trao đổi thông tin 2 chiều” trong vài ngày.Chia sẻ thông tin tình báo là 1 phần trong giao ước “Năm Mắt – Five Eyes” là London ký kết với Australia, New Zealand, Canada và Hoa Kỳ.Bộ trưởng nội vụ Amber Rudd nói: chia sẻ thông tin mật tạm ngưng sau khi bà đã lên tiếng chê trách.Thông tin về vụ nổ tại Manchester Arena gồm nhiều điều có thể chia sẻ giữa các chuyên gia về bom tự chế của khủng bố có thể góp sức tìm ra kẻ chế bom.Mặt khác, tin từ Libya cho hay em của Abedi là Hashem 20 tuổi đã bị cảnh sát Tripoli bắt vì đang chuẩn bị đánh bom.