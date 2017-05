Đình Công Ở Nội Bài, Thái Bình

Gần 2000 công nhân công ty chuyên sản xuất hàng may mặc Ivory Việt Nam, tại thị trấn Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đình công vào sáng ngày 24 tháng 5. Mục tiêu cuộc đình công được cho biết đòi tăng tiền chuyên cần, tiền thâm niên và tiền hỗ trợ xăng xe.Bản tin RFA dẫn theo báo trong nước trích lời một nữ công nhân tham gia đình công nói rõ vì lý do lương cơ bản của người lao động quá thấp nên buộc các công nhân đòi hỏi các chế độ phụ cấp để có thể bảo đảm cuộc sống.Công nhân đã nhiều lần phản ảnh đề nghị công ty tăng tiền chuyên cần từ 500 ngàn lên 700 ngàn đồng/tháng, xăng từ 300 ngàn lên 500 ngàn đồng/tháng và tiền thâm niên từ 30 ngàn lên 50 ngàn đồng/tháng nhưng công ty không thực hiện.Sau khi xảy ra vụ đình công, Liên đoàn lao động huyện Vũ thư đã phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh để giải quyết vụ việc; nhưng đến cuối giờ chiều ngày 24 tháng 5 vẫn chưa có thỏa thuận cụ thể.RFA nhắc rằng Công ty Ivory VIệt Nam là công ty 100% vốn Hàn Quốc chuyên sản xuất hàng may mặc tại thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ thư, tỉnh Thái Bình.Trong khi đó, VietnamNet cho biết nhiều tài xế taxi Hà Nội đã đình công, từ chối chở khách tới phi trường Hà Nội. Lý do, vì giá theo quy định quá thấp.Bản tin VietnamNet vài giờ sau đã bị gỡ trên mạng, nhưng một số trang lề dân đã chép lại được.Bản tin tựa đề “Đi Nội Bài chỉ 150 ngàn: Lái xe đình công, đòi hủy chuyến”...Bản tin VietnamNet ghi rằng, sau khi biết thông tin hành khách đi ra sân bay Nội Bài, lái xe đã hủy chuyến. Nguyên nhân là do cước phí mới ra sân bay Nội Bài chỉ 150.000 đồng, không ít lái xe lo lắng không đủ bù chi phí.Chia sẻ trên một diễn đàn dành cho các lái xe, một thành viên cho hay: “Thấy khách kéo vali, mình hỏi ngay điểm đến, khách nói đi Nội Bài, từ chối lịch sự luôn và ngay”. Ngay sau khi một công ty ứng dụng dịch vụ đặt xe công bố cước giá mới, chỉ 150.000 đồng từ Hà Nội ra sân bay Nội Bài, không ít lái xe đã phản đối vì cho rằng ảnh hưởng tới doanh thu của mình.Ủng hộ lái xe trên, thành viên khác đưa ra ý kiến: “Bây giờ anh em đón khách đừng tham vài phút mà kẻo bắt đầu chuyến đi trước. Cứ hỏi khách đi đâu, sân bay thì mời xuống. Tránh tình trạng bắt đầu chuyến rồi mới biết là lên sân. Khách lên xe em bao giờ em cũng hỏi”.Tương tự, một thành viên khác kiến nghị, anh em nào đưa khách lên sân bay sớm mà thấy online, đề nghị book ngay cho khỏi phải đón khách. “Ai muốn chạy với giá 150.000 lên sân bay thì cứ việc, còn em sẽ hủy từ ngày mai”.Theo lái xe có tên Quang Trung, với mức giá mới đưa ra, đảm bảo là số lượng xe trên sân bay chắc chắn sẽ bị sụt, thậm chí, không còn xe nào trên sân bay. Với mức giá hiện nay tiễn và đón sân bay là 150.000 lên và 220.000 đón thì thực sự ứng dụng đang phá hỏng mức giá.Thành viên đưa ra cảnh báo, các lái xe mới tuyển dụng nên cân nhắc việc tiễn khách lên sân bay vì vào sân, sẽ bị các nhà xe và anh em chuyên làm sân bay đặt ảo, dẫn đến khóa tài khoản. “Nếu không thay đổi chính sách, tôi cho cho rằng sẽ sập mảng sân bay hoàn toàn”, anh cho biết.VietnamNet ghi lời một tài xế: Đang vay hơn 400 triệu đồng mua xe để chạy, lái xe N.D.V. lo lắng sức ép kiếm thu nhập để trả nợ ngân hàng. Anh V cho biết: “Hạ giá cước đi và về sân bay thử tính xem chạy còn hiệu quả hay không, chưa kể phải chờ đợi ít nhất 30.000-50.000 tiền vé trên sân bay mới được về”.Theo anh V, hiện đang có cuộc chiến khốc liệt giữa lái xe chuyên sân bay với các lái xe đang dùng ứng dụng. “Mình mua xe trả góp để chạy, giờ không đủ tiền trả ngân hàng. Tiếp tục chạy thì lỗ mà hủy chuyến thì bị khóa tài khoản”, anh chia sẻ.Anh Hải, một lái xe truyền thống - sau khi chuyển sang sử dụng ứng dụng để kiếm thêm thu nhập - cũng lo lắng trước khoản vay mua xe. “Mình chạy taxi truyền thống suốt 7 năm, vừa chuyển sang lái xe chưa đầy 1 năm đã thấy ốm người. Ngày nào cũng vắt sức chạy đủ doanh thu trả lãi ngân hàng, đúng là bán máu”.