2 Nha Sĩ Gốc Việt Bồi Hoàn 1 Triệu Đô

VANCOUVER, WASH.--Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Washington là Bob Ferguson đã đồng ý khoản thương lượng bồi thường 1 triệu đôla với hai nha sĩ và cơ sở nha khoa của họ tại thị trấn Vancouver, Washington, về các hồ sơ cáo buộc hai người này gian lận Medicaid.Báo The Columbian loan tin rằng đây là khoản tiền bồi thường lớn thứ nhì trong một hồ sơ truy tố theo luật bài trừ gian lận Medicaid -- luật Medicaid False Claims Act -- tại tiểu bang Washington.Nha sĩ Liem Do và vợ cũng là nha sĩ, tên Phuong-Oanh Tran, sẽ trả lại 1 triệu đôla cho quỹ Medicaid tiểu bang.Hai vị đã dùng 4 phòng mạch nha khoa tại Tây Nam Washington và hai ạti Oregon. Bâyg iờ họ chỉ có một tại Vancouver.Bên cạnh việc trả khoản tiền thương lượng, Do đồng 1y tự nguyện ra ngoài các chương trình Medicaid và Medicare.