Lễ Cầu Siêu Đồng Đạo PGHH Nguyễn Hữu Tấn Bị Giết Tại VN

Vào lúc 10:00am ngày Chủ Nhật 14/5/2017, Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Bắc California đã tổ chức Lễ Cầu Siêu cho đồng đạo Nguyễn Hữu Tấn bị công an cộng sản Việt Nam bắt giam và sát hại.Hiện diện trong buổi lễ có gần 100 đồng đạo và quan khách tham dự. Theo BTC cho biết ngoài sự hiện của Ban Trị Sự, còn có cô Vân Lê Ủy viên Giáo Dục Học Khu East Side San Jose, Ông Vũ Huynh Trưởng Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc California, Ông Đồng Kim Cang và một số hội viên của Hội AVVA, Ông Hiệp Nguyễn, Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Sacramento, v.v...Lễ Chào Cờ và Phút Mặc Niệm diễn ra lúc 11:00am. Sau đó là nghi lễ Nguyện Hương và Cầu Siêu do chức sắc và đồng đạo cử hành. Ông Võ Mỹ Trưởng Ban Tổ Chức, Ông Nguyễn Trung Hừng Phó Hội trưởng, Ông Nguyễn Văn Sáng Ban Giáo Ly thay mặt đồng đạo lên bàn thờ dâng hương và cầu siêu cho đồng đạo Nguyễn Hữu Tấn.Tiếp sau đó, Ông Hiệp Nguyễn tường trình tóm lược sự việc anh Nguyễn Hữu Tấn bị cắt cổ trong đồn công an tỉnh Vĩnh Long.Được biết, Anh Nguyễn Hữu Tấn là một thanh niên Phật giáo Hòa Hảo cư ngụ tại khóm 7, phường Thạnh Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Ngày 02/05/2017, khi đang làm việc nhà ở ngoài đường thì anh bị nhiều công an đến bắt và dẫn vào nhà lục xét khắp nơi, gọi là “để tìm kiếm tài liệu và cờ Việt Nam Cộng Hòa” (thực tế chỉ là một miếng vải màu vàng dùng lót trong những hộp nước yến). Sau đó anh Tấn bị đưa về Công an điều tra tỉnh Vĩnh Long. Cha và vợ của người thanh niên lập tức đến cơ quan này để tìm hiểu và thăm hỏi. Họ phải ngồi chờ suốt cả ngày và cuối cùng được cho biết là anh đang bị thẩm vấn. Trở lại sáng hôm sau, gia đình vẫn phải ngồi đợi, đến trưa thì được công an cho biết là anh Tấn đã “dùng dao rọc giấy của điều tra viên để tự sát.”Ông Nguyễn Hữu Quân, thân phụ nạn nhân, cho biết đã thấy máu loang đỏ khắp phòng điều tra và cổ anh Tấn bị cắt. Đến 18g (6:00pm) ngày 04/05, khi công an chở xác anh về nhà, gia đình đã nhận thấy đầu anh gần lìa khỏi cổ, đã được may lại; trên đầu có nhiều chỗ mềm nhũn chứng tỏ đã bị những vật cứng đập vào, và khi liệm lỗ tai nạn nhân vẫn còn rỉ máu.Sau đó, công an Vĩnh Long một mặt đến gia đình ông Quân thúc ép phải mau hỏa táng người quá cố để xóa sạch mọi tang chứng về chuyện giết người; một mặt tung toàn bộ lực lượng để ngăn chặn mọi cuộc tiếp xúc, thăm viếng, phúng điếu của đồng đạo, thân hữu xa gần và của những ai quá phẫn uất trước tội ác tầy trời của Cộng sản; và mặt nữa là họp báo xuyên tạc trắng trợn sự việc.Ông Nguyễn Hữu Tấn, 38 tuổi, bị công an tỉnh Vĩnh Long bắt ngày 2/5/2017 theo nhà cầm quyền địa phương nói “để điều tra hành vi phát tài liệu chống phá nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam". Nhưng sáng ngày 3/5 gia đình nhận được thông báo của nhà cầm quyền là anh Tấn đã tụ sát. Công an cộng sản Việt Nam nói với báo chí “nghi phạm đã lấy từ túi điều tra viên con dao rọc giấy rồi cắt liên tiếp vào cổ để tự sát.”Tin tức cho biết ông Nguyễn Hữu Quân nói rằng nỗi đau này quá lớn, vì anh Tấn là lao động chính trong nhà, hai vợ chồng mỗi ngày bán hủ tíu chay chỉ kiếm được 200, 300.000 đồng nuôi cả gia đình. Anh Nguyễn Hữu Tấn mất đi để lại con trai mới 9 tuổi. Sau đó trong tang lễ bà con đồng đạo đến viếng thỉ bị người của chính quyền xét hỏi. Ông Quân cho biết những cáo buộc của chính quyền địa phương là sai sự thật: "Về cáo buộc trong nhà tôi có cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa là hoàn toàn không đúng." Ông Quân nói. "Công an đã xét nhà nhưng có tìm được vật chứng đâu? Nhà tôi chỉ có mấy miếng vải vàng bọc hộp nước yến thôi."Ông Võ Mỹ Lời Kêu Gọi của Ban Trị Sự Trng Ương PGHH Hải Ngoại. Sau cùng là phần phát biểu của quan khách. Có Ông Vũ Huynh Trưởng, và cô Vân Lê phát biểu.Buổi lễ chấm dứt lúc 12:20pm. BTC khoản đãi cơm chay.Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hào Thuần Túy có phát đi một là thư về việc này. Trong thư viết: Anh Nguyễn Hữu Tấn là tính đổ Phật Giáo Hòa Hảo, ăn chay trường. Qua sự việc anh bị chết oan ức, Giáo Hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy phát đi lá thư gửi Ủy Hội Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Quốc Hội và Chính phủ Hoa Kỳ, Nghị Viện châu Âu và các quốc gia Liên minh châu Âu, những thư nầy được chuyển đi khắp thế giới qua hệ thống điện toán toàn cầu. Nội dung lá thư có đoạn viết: "Dùng nhục hình bức cung là chuyện thường ngày xảy ra tại Việt Nam, tính đến nay trên cả nước có bao nhiêu trường hợp tự tử trong đồn công an, và cuối cùng mọi chuyện cũng đâu vào đó, những người bức cung vẫn an nhiên tự tại, và nạn nhân vẫn mãi mãi ôm mối hận ngàn thu. Chuyện cờ vàng là một cách dựng chuyện để bắt ông Tấn, vì khi mọi việc đã xảy ra thì cờ vàng chỉ là một miếng vải màu vàng dùng để trang hoàng trong những hộp nước yến chứ công an không tìm ra được lá cờ nào của Việt Nam Cộng Hòa. Dựng chuyện bắt người, dùng nhục hình bức cung dẫn đến cái chết thương tâm một con người, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là một việc làm hết sức khó hiểu trong một cái chết đầy bí ẩn, chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền phải làm sáng tỏ vấn đề, trả lại công bằng cho nạn nhân.Nay, Giáo Hội PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUẦN TÚY gởi lời kêu cứu đến mọi nơi, mọi người yêu chuộng tự do trên thế giới hãy nhìn về đất nước VN, nhìn về những người dân VN, những tín đồ PGHH đang sống trong một xã hội không còn luật pháp, không có nhân quyền, dù là quyền căn bản nhất của con người: QUYỀN ĐƯỢC SỐNG.Chúng tôi cũng thỉnh cầu các Quốc Gia trên thế giới nhất là Hoa Kỳ dùng ảnh hưởng của mình can thiệp với nhà cầm quyền csVN phải tôn trọng nhân quyền, tôn trọng luật pháp và Hiến Pháp mà họ đã ban hành để 90 triệu công dân VN, 7 triệu tín đồ PGHH được sống dù chỉ là nhỏ nhoi nhất: QUYỀN ĐƯỢC SỐNG.”