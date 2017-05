https://lcmspubcontact.lc.ca.gov/PublicLCMS/SDInfo/einvites/SD34/171_Oppose_AB22.html

Đoàn kết, hợp quần là tạo thế lực đấu tranh, là đạt thành công. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã chứng minh chân lý ấy trong công cuộc đấu tranh chống dự luật AB 22 mở đường cho Cộng sản len lỏi vào chánh quyền của tiểu bang California.Dự luật AB22 do Dân biểu Hạ viện Cali Rob Bonta (Đảng Dân Chủ, địa hạt Oakland) là tác giả, đã được Hạ Viện Cali thông qua ngày 8 tháng 5, với đa số phiếu khít khao 41-30, trong đó không có dân biểu Cộng Hòa nào ủng hộ. Dự luật này sẽ sớm được chuyển sang Thượng Viện để thảo luận biểu quyết. Thì người Mỹ gốc Việt, quân dân cán chính phát động chiến dịch chống và chính tác giả hôm 17-5 xin rút lại dự luật và xin lỗi cộng đồng người Mỹ gốc Việt.Người Mỹ gốc Việt đồng lòng chống Dự Luật AB 22 của Rob Bonta, coi đó là việc phải làm, làm ngay, làm thành một chiến dịch qui mô, bền bĩ để tránh trường hợp như DB Bonta phục kích, âm thầm đưa ra Hạ viện mà công luận không hay biết, nên quí vị dân biểu Dân chủ bỏ phiếu mà không am tường nguyện vọng cử tri chống đối. Nhưng rất tai hại, trái thế nước, lòng dân Mỹ. Nếu Dự Luật Hạ Viện AB 22 được Thượng Viện thông qua, Thống đốc Cali ban hành, nó sẽ loại bỏ điều khoản liên quan tới đảng Cộng Sản và điều khoản cho phép sa thải nhân viên trên căn bản nếu họ là thành viên, hoặc là một người cổ vũ cho đảng Cộng Sản. Tức là, đảng viên CS được chấp nhận làm công chức của tiểu bang Cali. Nó là dự luật bất lợi cho giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền của Mỹ. Nó phản bội quân dân cán chính Mỹ và đồng minh đã hy sinh, chết và bị thương trong chiến tranh chống độc tài CS, và mở đường và hợp thức hoá cho CS xâm nhập vào guồng máy chánh quyền Cali, tiểu bang đông dân nhứt của Mỹ.Lý lẽ của DB Bonta viện ra cho dự luật không đúng. Ông là một dân biểu Dân chủ, lập trường thiên tả nên cho là “lỗi thời” niềm tin của dòng chánh chánh trị Mỹ coi Cộng sản là khắc tinh của giá trị Mỹ. Ông không chịu nhìn những gì CS đang làm tại nước nhà của Ông là Phi luật tân. Sự thật CS theo chủ nghĩa Mao đã và còn đang chống nhân dân và chánh quyền Phi bằng chiến tranh du kích, phá hoại, khủng bố, máu đổ thịt rơi, tài sản tiêu tan. Ông không chịu nhìn sự thật Trung Quốc hiện CS, Nga hậu CS với TT Putin một trung tá của KGB của Liên xô đang nhốt nhân dân Trung hoa và Nga trong gọng kềm độc tài CS với Đảng CS và độc tài hậu CS. Ông không nhìn CS Bắc Hàn nhỏ hơn một tiểu bang nhỏ của Mỹ mà nay hăm tấn công Mỹ bằng hoả tiễn, mai bằng bom nguyên tử, bằng độc chất hoá học, Hải quân Mỹ phải phong toả biển của họ.Là một người Mỹ gốc Phi luật tân, Ông hưởng không biết bao nhiêu quyền lợi ở nước Mỹ này, kể cả quyền lợi và danh dự cao là dân biểu ở Cali. Nhưng Ông lại phản bội công ơn những quân dân cán chính Mỹ đã bỏ mình chống CS trong Chiến tranh Lạnh, và tuyên bố công cuộc chống CS là lỗi thời. Dân Biểu Rob Bonta từng nguỵ biện những luật cổ xưa nên được hủy bỏ, và chính quyền không nên sa thải một người chỉ vì người đó “ủng hộ hoặc được biết là đảng viên Đảng Cộng Sản.” Ông ấy cho rằng xét theo đảng phái chỉ là “những danh hiệu trống rỗng.”Nhưng dân biểu Cộng hòa Travis Allen nói: "Cộng sản đại diện cho những gì mà Hoa Kỳ chống lại." “Dự luật này quá phản cảm đối với tất cả người California.” Dân Biểu Allen nói trong số các cử tri của ông có nhiều người đã phải trốn chạy chế độ Cộng Sản.Thượng nghị sĩ của tiểu bang Janet Nguyễn (đảng Cộng Hòa), đại diện Địa Hạt 34, chống mạnh nhứt. Cô ấy nói "Dự Luật AB-22 là một sự xúc phạm đáng kinh ngạc đối với hơn 500,000 người Mỹ gốc Việt gọi California là quê hương thứ hai của họ và đối với các chiến binh Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ đã chiến đấu và tử trận chống lại chế độ Cộng sản tại Việt Nam, một chế độ đã giết hàng triệu người Việt Nam, như gia đình tôi."Sau khi biết được Hạ Viện California, qua đề nghị của Giám Sát Viên Michelle Steel, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange, cả năm thành viên hội đồng đã bỏ phiếu phản đối dự luật này. Bà Steel nói “Là một di dân sinh ra tại Nam Hàn, có cha mẹ bỏ trốn Cộng Sản Bắc Hàn, tôi cảm thấy sốc khi Hạ Viện California thông qua dự luật cho phép Cộng Sản hiện hữu trong chính quyền,”. “California là nơi cư ngụ của nhiều người tị nạn chạy trốn Cộng Sản khắp thế giới, và Orange County là nơi có nhiều người Việt và người Triều Tiên sinh sống. Họ là nạn nhân của chủ nghĩa Cộng Sản.”Ông Phát Bùi, phó thị trưởng Garden Grove, thành phố người Việt định cư đông nhứt nước Mỹ, Ông cũng là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, nói: "Tôi cực lực chống đối dự luật này. Đây là sự mở đầu cho Cộng sản sang đây, thâm nhập vào guồng máy hành chánh tiểu bang." Hầu hết quí vị dân cử ở địa phương như Thị Trưởng Tạ đức Trí, quý vị nghị viên đều cùng đồng hương và các đoàn thể Mỹ gốc Việt cực lực chống đối.Dư luận chung cho thấy DB Bonta làm luật mở đường cho CS vào làm công chức cho tiểu bang Cali, để cai trị dân Cali, điều mà công dân và những người nhập cư hợp pháp thường trực Cuba, Triều tiên, Trung Hoa Dân quốc, Việt Nam Cộng hoà, Miên, Lào đến Mỹ tỵ nạn CS gọi “nối giáo cho giặc” CS.Tập thể người Mỹ gốc Việt, người Mỹ chánh trực, xã hội Mỹ đa sắc tộc, đa văn hoá của tiểu bang Cali lớn, đông dân nhứt Mỹ đứng lên đấu tranh chống “ý đồ” hoà hợp, hoà giải, nối giáo cho giặc” của tàn dư Phản Chiến và Thiên tả này ở Cali. Chiến dịch chống dự luật AB 22 là một cuộc đấu tranh toàn diện, toàn dân của người Mỹ gốc Việt. Đánh động lương tâm DB Bonta, quí vị dân biểu, nghị sĩ Cali. Công dân cử tri gốc Việt ở Cali hành động bảo vệ niềm tin và lý tưởng của mình. Tuỳ tài tuỳ sức mà hành động chống dự luật AB 22. Nhiều hình thức có thể thi hành, điện thoai, gởi thư, gởi fax, ký tên vào kiến nghị chung chống dự luật, gởi cho quí vị thượng nghị sĩ Cali.Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn mở một cuộc vận động thỉnh nguyện thư trên Internet, để thu thập chữ ký của cư dân, những người chống Dự Luật AB 22. Các chữ ký này sẽ được nộp lên Thượng Viện Tiểu Bang California, để các thành viên xem xét trước khi họ quyết định có bỏ phiếu cho dự luật quan trọng này hay không. Văn phòng TNS Janet đã xin quý Ông Bà vào link dưới đây để ký bảng kiến nghịĐối với người Việt không chịu nổi, không sống được với độc tài CS, phải bỏ nước ra đi, Mỹ là nơi lý tưởng để làm lại cuộc đời. Muốn hay không muốn Mỹ vẫn là đất của những người yêu tự do, mái ấm của những người dũng cảm như hai câu chót của bài quốc ca Mỹ.Còn CSVN qua con đường bang giao và giao thương với kẻ thù cũ là Mỹ, đã, đang tăng cường len lỏi xâm nhập vào vùng trời, vùng đất tự do của người Mỹ gốc Việt. Với dự luật AB 22 nếu thành luật, CSVN sẽ xâm nhập vào chánh quyền Mỹ tại Cali tiểu bang lớn nhứt của Mỹ, nhiều người Việt định cư nhứt ở nước Mỹ. Là một sắc tộc nạn nhân của CS, hiểu biết và có nhiều kinh nghiệm CS, người Mỹ gốc Việt tỵ nạn CS ở Cali đoàn kết với nhau, cùng đấu tranh chống dự luật AB22, tạo thành một áp lực chánh trị lớn mạnh. Khiến Dân biểu Rob Bonta thức tỉnh xin rút dự luật ra khỏi Hạ Viên Cali. Và chắc chắn quý vị dân biểu, nghị sĩ của Quốc Hội Cali qua việc này cũng ý thức được sức mạnh của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Còn chính cộng đồng người Mỹ gốc Việc cũng thấy đoàn kết mới có sức mạnh quần chúng, trong chánh quyền dân cử phải có người của mình, nên phải đưa nhiều người gốc Việt, ủng hộ quí vị dân cử sắc tộc khác có cùng lập trường chống Cộng như chung ta./. (VA)