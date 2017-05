Phụ Tá Trump Gặp Kín 18 Lần Với Phía Nga; Cựu Tướng Flynn Điện Đàm Với ĐS Nga Tại Mỹ Để Lập Liên Lạc Cửa Sau Cho Trump và Putin

WASHINGTON - Thứ trưởng tư pháp Rod Rosenstein loan báo quyết định đề cử cựu giám đốc FBI Robert Mueller dẫn đầu cuộc điều tra “hồ sơ Nga” với niềm tin rằng ông Mueller có thể đáp ứng quyền lợi công chúng về 1 nhân vật ngoại cuộc làm việc này.Vai trò công tố viên đặc biệt của ông Mueller nhận đuợc hậu thuẫn từ nhiều phiá, theo nhận xét của phóng viên.Cho tới nay, TT Trump luôn cả quyết các tố giác về quan hệ giữa viên chức Nga với đoàn tranh cử của ông là “bịa đặt”, là thủ đoạn chính trị mà ông gọi là “trò săn tìm phù thủy” - ông đặt vấn đề: sao không điều tra các ứng viên Clinton hay Obama.Mặt khác, New York Times đưa tin: từ đầu Tháng 1, phụ tá Michael Flynn tiết lộ với đoàn chuyển tiếp rằng ông đang bị điều tra về việc vận động hành lang có luơng cho chính quyền Thô Nhĩ Kỳ.Ông Flynn vẫn đuợc tân TT Trump giao trách nhiệm cố vấn an ninh quốc gia, nhưng bị cách chức chỉ 24 ngày sau vì không khai thật với PTT Mike Pence về các tiếp xúc với ĐS Nga Kislyak.Thứ trưởng Rosenstein mô tả cựu giám đốc Mueller 72 tuổi là nguời có khả năng làm việc độc lập với hệ thống chỉ huy bình thường. Theo lời ông, cuộc điều tra “hồ sơ Nga” là 1 vụ khác thường và không có tiền lệ. Khoảng 1 giờ sau, TT Trump tiên đoán công tố viên đặc biệt Robert Mueller sẽ giúp ông và đoàn tranh cử đuợc bạch hoá – ông tuyên bố “1 cuộc điều tra xuyên suốt sẽ xác nhận những điều mà chúng ta đã biết, là không có hợp tác với phe ngoại cuộc”.Thủ lãnh DC Thượng Viện Chuck Schumer đánh giá ông Mueller là thích hợp với vai trò - trưởng khối thiểu số Hạ Viện Nancy Pelosi tỏ ra thận trọng với phát biểu “Cử công tố viên đặc biệt là bước đầu, và vẫn cần có 1 đoàn điều tra độc lập”.Tại Thượng Viện, thủ lãnh đa số CH tuyên bố: với công tố viên đặc biệt, cuộc điều tra về “hồ sơ Nga” có thể tái tục trong khi chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan mô tả sự đề cử cựu giám đốc Mueller là phù hợp với mục tiêu bảo đảm tiến trình điều tra độc lập và thấu đáo cho phép tìm hiểu mọi đầu mối. Nghị sĩ Jeff Merkeley (DC-Oregon) tán dương quyết định cử ông Mueller điều tra là thắng lợi với mọi công dân.Ông Mueller từng làm việc với ông Comey khi ông này là thứ trưởng tư pháp của nội các Bush – ông Mueller được TT Obama lưu nhiệm 2 năm sau nhiệm kỳ 10 năm, trước khi nghỉ hưu năm 2013.Công tố viên đặc biệt có mức độ độc lập rộng lớn với hành pháp, không bị Bộ tư pháp giám sát hàng ngày, nhưng phải báo cáo mọi “hành động có ý nghĩa” và phải xin phép khi cần mở rộng ủy nhiệm. Ông Mueller phục vụ FBI 12 năm duới quyền các TT Bush và Obama, là nhiều năm nhất từ thời giám đốc Edgar Hoover - ông đuợc trông đợi từ chức với 1 công ty pháp lý để tránh xung đột quyền lợi.Liên quan đến cuộc điều tra vụ ban vận động tranh cử của ông Trump có quan hệ với Nga, một bản tin khác cho biết rằng đoàn tranh cử của ứng viên Trump có 18 tiếp xúc không khai báo với viên chức Nga. Bản tin viết như sau.WASHINGTON - Cố vấn Michael Flynn và các cố vấn khác trong đoàn tranh cử của tỉ phú địa ốc tiếp xúc viên chức Nga và những người có liên lạc với Điện Kremlin ít nhất 18 lần (bằng điện thoại hay e-mail) trong 7 tháng sau cùng của chiến dịch tranh cử, theo lời viên chức và cựu viên chức thạo tin.Các tương tác không đuợc tiết lộ truớc đây sẽ là 1 phần trong hồ sơ mà FBI và các ủy ban lập pháp đang điều tra.Theo mô tả của Reuters, 6 cuộc tiếp xúc thực hiện bằng điện thoại giữa ĐS Kislyak và cố vấn tranh cử của ứng viên Trump, gồm cựu Tướng Flynn, là cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên tại nội các Trump.Điện đàm giữa Flynn và Kislyak tăng tốc sau cuộc bầu cử ngày 8-11 khi 2 bên thảo luận khả năng thiết lập liên lạc “cửa sau” giữa TT Putin và TT Trump, bỏ qua thủ tục an ninh quốc gia mà 2 bên cùng thấy là thù địch với cơ hội cải thiện quan hệ song phương, theo xác nhận của 4 viên chức tại chức.Các nguồn tin trên mô tả các tiếp xúc là vô hại – nhưng, các tiết lộ làm tăng áp lực buộc TT Trump và các phụ tá cung cấp đầy đủ thông tin về các điểm hoài nghi.Ngoài ra, TT Trump phóng twitter trước 5 giờ sáng Thứ Năm, mô tả cuộc điều tra tiếp diễn với “hồ sơ Nga” là trò săn tìm phù thủy lớn nhất trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ.Trong thông lệ twitter mỗi sáng, ông Trump phàn nàn: với mọi hành động phi pháp trong các cuộc vận động tranh cử của Clinton và Obama, không hề có công tố viên đặc biệt.Luận điệu này khác với phát biểu với Reuters tối Thứ Tư của viên chức Bạch Ốc theo đó ông Trump điềm tĩnh thông báo các nhóm phụ tá “Chúng ta cùng hợp lực trong vụ này” – trong 1 tuyên bố sau đó, ông Trump tỏ ý trông đợi 1 giải pháp nhanh chóng. Ông nhấn mạnh “Như tôi đã nói nhiều lần, 1 cuộc điều tra thấu đáo sẽ xác nhận những gì chúng ta đã biết, là không có hợp tác giữa đoàn tranh cử và ngoại nhân”.