Mỹ Kêu Gọi, Uổng Công

Tin AFP của Pháp, tân Ngoại Trưởng Mỹ dành rất nhiều thì giờ cho cuộc họp đầu tiên với mười ngoại trưởng của các nước trong Hiệp Hôi các nước Đông Nam Á gọi là ASEAN, hôm 4 tháng 5 năm 2017 tại Thủ đô nước Mỹ. Với tư cách chủ toạ Ông kết thúc phiên họp với một thông điệp với nội dung ba điểm. Một là Mỹ “đặc biệt kêu gọi” ASEAN và Trung Quốc, ngừng quân sự hóa, xây dựng, đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông trong khi đã có nỗ lực đối thoại, ôn hòa, tạo cơ may cho một giải pháp lâu dài. Hai là ASEAN có thể tin cậy vào Hoa Kỳ, với hoạt động của hạm đội Thái Bình Dương. Và ba là Đông Nam Á nên “xét lại” chính sách ngoại giao với Bình Nhưỡng tức CS Bắc Hàn: cần phải thay đổi để cô lập chế độ Kim Jong-un. Nội dung và chi tiết cuộc họp Mỹ-ASEAN không được tiết lộ.Phụ tá Ngoại Trưởng Mỹ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương, Patrick Murphy, nói với báo chí, các thành viên Hiệp Hội ASEAN có thể tin tưởng vào Hoa Kỳ để khẳng định các quyền lợi cốt lõi ở Biển Đông vì có “ảnh hưởng quan trọng đến thương mại, an ninh khu vực và an ninh thế giới”. Quân đội Mỹ tiếp tục tuần tra “thường xuyên tại châu Á Thái Bình Dương trong đó có Biển Đông” theo nguyên tắc bất cứ nơi nào luật quốc tế cho phép, trên biển cũng như trên không. Còn về việc cô lập CS Bắc Triều Tiên, cũng theo lời vị phụ tá này thì “một số nước” đã đồng ý giới hạn “nhân sự của các toà đại diện ngoại giao của Bình Nhưỡng đông quá mức bình thường”. Bình Nhưỡng sử dụng các cơ quan ngoại giao này ở Đông Nam Á để làm kinh tài “tránh né” các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.Trước đó Phó TT Pence của Mỹ cũng có một chuyến đi Á châu Thái binh dương. Ông đến Indonesia, ngày 20-4-2017 có lên tiếng trấn an các nước Đông Nam Á: Chính sách châu Á của Mỹ sẽ không chỉ giới hạn ở khu vực Đông Bắc Á với hai hồ sơ nổi bật là Bắc Triều Tiên và thâm thủng mậu dịch khổng lồ với Trung Quốc. Tại thủ đô Indonesia, Phó TT Pence thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Philippines tham dự hội nghị thường niên của Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN) vào tháng 11/2017. Vào thời điểm tháng 11, tổng thống Mỹ cũng sẽ ghé Việt Nam tham dự Thượng Đỉnh Diễn Đàn Kinh Tế Châu Á Thái Bình Dương APEC. Và hôm 21/04, CS Việt Nam chính thức xác nhận việc thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm Mỹ theo lời mời của tổng thống Trump.Chánh quyền TT Trump không vì tình hình căng thẳng hoả tiễn và nguyên tử của CS Bắc Triều Tiên gây ra, mà lơ là với vấn đề Biển Đông. Nhưng cho đến bây giờ chỉ thấy tân chánh quyền Trump chánh yếu là kêu gọi, nói nhiều hơn làm, không giống như ở bắc Thái bình dương Mỹ làm nhiều hơn nói. Hy vọng sau khi bình định được ở đông bắc Thái bình dương, Mỹ sẽ nam tiến xuống Đông Nam Á ổn định tình hình TC đã chiếm cứ và quân sự hoá hầu hết các đia điểm chiến thuật của vùng biển hành lang chiến lược của Á châu Thái bình dương là Biển Đông này.Biển Đông là nơi từ khi Mỹ chuyển trục quận sự về Á châu Thái bình dương để tái cân bằng chiến lược với TC, cựu TT Obama nói nhiều mà làm ít, quá chủ hoà thành chủ bại đối với TC, khiến TC càng ngày càng bành trướng, càng quân sự hoá, càng ngày càng lũng đoạn ASEAN, mua chuộc Miên, Phi, làm cho ASEAN hầu như liệt bại, họp mà không ra nổi thông cáo chung vì nguyên tắc đồng thuận của tổ chức này.Thời gian và hiện trạng Biển Đông đang có lợi cho TC. TC lập căn cứ quân sự, cấm đánh cá, kiểm soát vùng biển như ao nhà của TC. Mỹ tuyên bố chỉ bảo vệ tự do hàng hải, hàng không và đứng bên ngoài mọi cuộc tranh chấp biển đảo. Hỏi như vậy các nước trong vùng được cái gì để ủng hộ Mỹ.Lối mòn lợi cho TC xâm lấn và hại cho các nước Á châu Thái bình dương ấy đã kéo dài và mở rộng cả bốn, năm năm rồi. Bây giớ tân chánh quyền Mỹ cũng lập lại, kêu gọi ngưng quân sự hoá, kêu gọi giải quyết hoà bình, tin vào hạm đội Mỹ, lại đòi hỏi các nước cô lập kẻ thù dùm cho Mỹ. Các nước trong vùng không có lợi gì để làm động lực nghe và làm theo lời kêu gọi của Mỹ.Nhứt là thông điệp ấy, lời kêu gọi ấy là của TT Trump, Ngoại Trưởng Tillerson vốn là hai nhà kinh doanh, chuyên đàm phán giao thương, nhưng không kêu gọi hai bên đều có lợi thật là phi lý.Phương chi, trừ thất bại chiến tranh ở Biển Đông, không bao giờ TC rút quân, bỏ đồn, nhượng đất trả lại cho các nước. Trung Cộng quan niệm vấn đề Biển Đông là một chiến lược, chiến thuật, một trận đồ của chiến tranh khuynh loát, chiếm đóng mở rộng lãnh thổ, lãnh hải, không phận cho đất nước, nhân dân và nhà cầm quyền TQ trên phương diện đối nội. Và trên phương diện đối ngoại là một cuộc tranh giành thế hải thượng với Mỹ để TC trở thành một đối tác trong một trật tự thế giới mới trong đó TC là một cực trong thế lưỡng cực Mỹ-Trung, chớ không phải Mỹ là đệ nhứt siêu cường thế giới như thời hậu Chiến tranh Lạnh.Vấn đề Biển Đông đến bây giờ có thể coi là một trường thiên tiểu thuyết, Mỹ cứ nói còn TC cứ làm, TC làm Mỹ nói nữa mà chẳng đi đến đâu, thì hà cớ gì TC ngưng quân sự hoá, ngưng bình định, ngưng xâm lấn nữa. Thời gian có lợi cho TC. Trừ Mỹ không nước nào dám chống nổi TC. Danh dự của TC, chánh nghĩa mở nước của TC nằm ở đó. Ngoại trưởng Vương Nghị của TC đã mở cuộc họp báo ngày 08/03/2015 ở Bắc Kinh để công khai và minh thị tuyên bố Biển Đông là “nhà” và “sân” của Trung Quốc. Chủ Tịch Tập cận Bình đã vận dụng truyền thống thiêng liêng của dân tộc Trung Hoa, đã tuyên bố đó là di sản của tổ tiên Trung Quốc để lại. Hỏi Mỹ kêu gọi, nói mà không làm, sức mấy mà TC nể, làm sao các nước Á châu Thái bình dương tin Mỹ được.Trong hội nghị các ngoại trưởng ASEAN vừa rồi tại Mỹ, CSVN là chế độ mất biển đảo vào tay TC nhiều nhứt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao CSVN Nguyễn Quốc Dũng, đã bày tỏ lo ngại trước những diễn biến phức tạp tại khu vực, mà không dám nói TQ gây ra. Ông nhắc lại các nguyên tắc mà Washington và Hà nội hai bên đã đồng ý tại Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ tại Sunnylands, California tháng 2-2016, bao gồm các giải pháp hòa bình cho tranh chấp, tôn trọng đầy đủ các tiến trình pháp lý và ngoại giao, và tuân thủ luật quốc tế. Và sau đó CSVN còn loa kèn nhấn mạnh tương quan tốt của hai bên. Tin VOA ngày 6 tháng 5, “người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng xác nhận thông tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đi thăm Mỹ vào cuối tháng 5 năm nay, cũng như trọng tâm của chuyến thăm, khả năng thoả thuận hợp tác nào trong lĩnh vực quân sự đặc biệt là việc mua sắm vũ khí. Báo Thanh Niên và Tiền Phong trích lời bà Lê Thị Thu Hằng nói Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có thư mời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Mỹ và nội dung cụ thể của chuyến thăm đang được hai bên thu xếp.” Lại một kiểu lấy tiền thuế của dân ra làm theo kiểu TC, “phóng tài hoá thu nhân tâm” đối với chánh quyền Mỹ. CSVN đã mua vũ khí mua hàng tỷ này qua tỷ khác mà đâu dám dùng vũ khí bảo vệ ngư dân và biển đảo bị TC bắt giết, chiếm cứ đâu. CSVN sợ TC đến mức cữ tên không nói, gọi tàu TC là “tàu lạ”. Tin cho biết TC đã hành động, đã triệu Chủ Tịch Nước CSVN Trần đại Quang sang Tàu sau khi có tin TT Trump mời Ô. Quang công du Mỹ. Thủ Tướng Phúc sợ run trong bụng./.(VA)