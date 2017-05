Cổ Phiếu Của Snap Sụt 20% Vì Doanh Thu Quý 1 Thấp

Khoảng giữa tháng 05/2017, sau khi Snapchat chính thức đổi tên thành Snap, công ty đã công bố bản báo cáo tài chính của Q1/2017.Kết quả kinh doanh đã khiến cho các nhà đầu tư Phố Wall rất thất vọng, khiến mức giá cổ phiếu của Snap sụt giảm hơn 20% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm được cho là vì Facebook đã sao chép gần như toàn bộ các tính năng hấp dẫn nhất của Snapchat.Theo báo cáo, doanh thu của Snap trong Q1/2017 đạt 149.6 triệu USD, tăng trưởng đáng kể so với 39 triệu USD của cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, mức doanh thu vẫn thấp hơn so với mong đợi của giới phân tích, ở mức 158 triệu USD, cao gấp 4 lần Q1/2016. Cùng với đó, công ty cũng báo lỗ kỷ lục 2.2 tỷ USD trong Q1/2017, trong đó có 2 tỷ USD chi phí liên quan đến đợt IPO. Thực tế, Snapcũng chưa hề có lãi kể từ Q1/2015. Dù vậy, mức lỗ hoạt động gần 200 triệu USD của Q1/2017 vẫn là con số cao nhất từ trước đến nay.Điều đáng mừng là số lượng người dùng của Snap vẫn đang tăng trưởng. Snapchat hiện có hơn 166 triệu người dùng, tăng thêm 8 triệu người dùng. Mặc dù Snapchat có nhiều ý tưởng thú vị, nhưng lại bị đối thủ Facebook sao chép và đe dọa lại chính Snapchat. Tốc độ tăng trưởng người dùng của Snapchat đã chững lại, một phần lớn là do sự cạnh tranh của Facebook với các tính năng mới trong thời gian qua.Ngoài ứng dụng nhắn tin Snapchat, Snap hiện còn có một mảng kinh doanh phần cứng với sản phẩm chính là chiếc kính thông minh Spectacles. Theo báo cáo, doanh thu từ mảng kinh doanh mới chỉ đạt 8.3 triệu USD trên tổng doanh thu 149 triệu USD. Chỉ có khoảng 60,000 chiếc kính đã được bán ra, đó không phải là một con số thực sự ấn tượng. Với những kết quả kinh doanh không được khả quan, giá cổ phiếu của Snap đã sụt giảm tới hơn 20% và gần chạm mốc khởi điểm 17.3 USD/cổ phiếu khi IPO. Các chuyên gia dự đoán rằng giá cổ phiếu của Snap sẽ còn giảm xuống chỉ còn 10 USD/cổ phiếu.Theo: Nguoivietphone.com