Thiên Tai 2016: Chết 264 Người

HANOI -- Việt Nam thê thảm vì thiên tai trong năm 2016: chết 264 người, hại 1.7 tỷ USD.Báo Chính Phủ cho biết rằng trong năm 2016, thiên tai xảy ra dồn dập trên khắp các vùng miền, nhiều thiên tai lịch sử, cực đoan như rét hại, băng giá, bão, lũ, sạt lở bờ sông, bờ biển, đặc biệt hạn hán, xâm nhập mặn sâu, kéo dài ở đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên; mưa lũ lớn liên tiếp tại một số tỉnh khu vực miền Trung.Thiên tai đã làm 264 người chết và mất tích, gây thiệt hại nặng nề về sản xuất, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe cộng đồng và môi trường. Tổng thiệt hại về kinh tế trên 39.700 tỷ đồng.Báo Dân Việt cho biết là đã mất 1,7 tỷ USD do thiên tai năm 2016: Thiệt hại lớn nhất 40 năm qua.Tính riêng trong năm 2016, Việt Nam mất khoảng 1,7 tỷ USD do thiên tai hành hoành. Đây là năm được đánh giá có thiệt hại do thiên tai lớn nhất trong hơn 40 năm qua.Hàng loạt hiện tượng cực đoan bất thường xảy ra như: cả nước có 10 cơn bão, 7 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó, 4 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.Ngoài ra, nước ta còn chịu ảnh hưởng của 24 đợt không khí lạnh, 22 đợt mưa lớn trên diện rộng, 5 đợt lũ lớn ở Bắc Bộ, 16 đợt lũ lớn trên các sông miền Trung và Tây Nguyên; hạn hán, xâm nhập mặn kỷ lục của đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, có nơi xâm nhập mặn gần 90km…Bản tin Dân Việt ghi rằng theo tổng hợp báo cáo từ các địa phương, thiên tai trong năm 2016 đã làm 264 người chết và mất tích (4 trường hợp tử vong do bão); hơn 5.400 nhà bị đổ, sập, trôi, gần 365.000 nhà bị ngập, hư hại, tốc mái; hơn 800.000ha diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại; hàng triệu mét khối đất đá giao thông, thủy lợi bị sạt lở, bồi lấp; 115km đê, kè, 122km bờ sông, bờ biển bị sạt lở....“Tổng thiệt hại về kinh tế khoảng 39.726 tỉ đồng. Trước đó, năm 2015, thiên tai làm thiệt hại hơn 8.100 tỉ đồng”, ông Cường cho hay.Thiệt hại do thiên tai gây ra đã làm sản xuất bị đình trệ, sức khỏe cộng đồng dân cư vùng thiên tai bị ảnh hưởng nghiêm trọng và là nguyên nhân chính làm ngành nông nghiệp bị tăng trưởng âm trong 6 tháng đầu năm dẫn đến làm giảm tăng trưởng quốc gia.Bản tin DV ghi thêm:“Để khắc phục hậu quả thiên tai, Chính phủ đã hỗ trợ các địa phương hơn 5.609 tỉ đồng; gần 18.000 tấn gạo, gần 37.000 tấn lương khô... cùng hàng ngàn cơ số thuốc, vắc xin, hoá chất khử trùng...”