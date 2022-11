Anh Hạn Chế Sử Dụng Camera Trung Quốc Trong Các Tòa Nhà Chính Phủ Vì Lo Ngại An Ninh

Chính phủ Anh đã yêu cầu các cơ quan của họ ngừng lắp đặt camera giám sát có liên quan với Trung Quốc tại các tòa nhà nhạy cảm. Chỉ thị áp dụng cho các camera do các công ty sản xuất tuân theo Luật Tình Báo Quốc Gia của Trung Quốc và bao gồm hướng dẫn cho các bộ ngắt kết nối các thiết bị đó ra khỏi mạng máy tính cốt lõi, và xem xét loại bỏ chúng hoàn toàn. (Nguồn: pixabay.com)

LONDON – Chính phủ Anh đã yêu cầu các cơ quan của họ ngừng lắp đặt camera giám sát có liên quan với Trung Quốc tại các tòa nhà nhạy cảm, với lý do rủi ro an ninh, theo Reuters đưa tin ngày Thứ Năm, 24 tháng 11 năm 2022.

Bộ trưởng văn phòng nội các Oliver Dowden cho biết trong một tuyên bố trước Quốc Hội, quyết định được đưa ra sau một cuộc xem xét “các rủi ro an ninh có thể xảy ra ở hiện tại và trong tương lai, liên quan đến việc lắp đặt các hệ thống giám sát trực quan trên đất của chính phủ. Cuộc xem xét kết luận rằng, trước mối đe dọa đối với Anh và năng lực cũng như khả năng kết nối ngày càng tăng của các hệ thống này, cần phải có các biện pháp kiểm soát bổ sung.”

Chỉ thị của Anh áp dụng cho các camera do các công ty sản xuất tuân theo luật an ninh của Trung Quốc và bao gồm hướng dẫn cho các bộ ngắt kết nối các thiết bị đó ra khỏi mạng máy tính cốt lõi, và xem xét loại bỏ chúng hoàn toàn.

Động thái diễn ra vài tháng sau khi hàng chục nhà lập pháp kêu gọi cấm bán và sử dụng camera an ninh của Hikvision và Dahua, hai công ty thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc, vì lo sợ về quyền riêng tư và e ngại sản phẩm của các công ty này có liên quan đến vấn đề vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.

Hikvision đã bác bỏ các tuyên bố, nói rằng công ty sẽ tiếp tục tìm cách hợp tác với chính quyền Anh để tìm hiểu về quyết định này. Phát ngôn viên của công ty cho biết: “Hikvision không thể truyền dữ liệu từ người dùng cuối sang bên thứ ba, chúng tôi không kiểm soát cơ sở dữ liệu của người dùng cuối và cũng không bán bộ nhớ đám mây ở Anh.”

Văn phòng của Dahua ở Anh không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Hoa Kỳ đã áp đặt các hạn chế thương mại và sử dụng đối với camera do Hikvision, Dahua và các công ty Trung Quốc khác sản xuất.

Theo tổ chức vận động quyền riêng tư Big Brother Watch, phần lớn các cơ quan công cộng của Anh sử dụng camera giám sát do Hikvision hoặc Dahua sản xuất. Một số cơ quan chính phủ bao gồm bộ nội vụ và bộ kinh doanh cũng đã sử dụng camera Hikvision lắp đặt ở phía trước tòa nhà của họ.

Tuyên bố của Dowden cho biết thêm: “Do đó, các cơ quan đã được chỉ thị ngừng triển khai các thiết bị loại này tại các địa điểm nhạy cảm. Thiết bị được sản xuất bởi các công ty tuân theo Luật Tình Báo Quốc Gia Của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (National Intelligence Law of the People’s Republic of China). Vì an ninh luôn là điều tối quan trọng xung quanh các địa điểm này, chúng tôi đang cân nhắc để hành động sao cho có thể ngăn chặn bất kỳ rủi ro an ninh nào trở thành hiện thực.”