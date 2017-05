Ảnh Vệ Tinh: TQ Sắp Xây Căn Cứ Phi Đạn Ở Biển Đông

Hình ảnh vệ tinh co công ty ImageSat International (ISI) Eros B chụp được cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị để xây căn cứ phi đạn trên một đảo ở Biển Đông, theo bản tin của Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 10 tháng 5.Bản tin Đài VOA viết rằng, “Trung Quốc chuẩn bị xây dựng căn cứ phi đạn trên một đảo chiến lược ở Biển Đông, theo hình ảnh vệ tinh do công ty ImageSat International (ISI) Eros B chụp được ngày 8/5.“Hình ảnh có độ phân giải cao vừa tiết lộ cho thấy những thay đổi gần đây tại Căn cứ Hải quân Yulin của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại mũi của đảo Hải Nam trong vùng tranh chấp Biển Đông. Trong vòng chưa đến hai tháng, quân đội Trung Quốc đã triển khai nhiều dàn phóng phi đạn tại phía tây của căn cứ. Nhà phân tích hình ảnh vệ tinh Amit Gur kết luận đây là những phi đạn chống chiến hạm.“Ông Gur nói những hệ thống tương tự đã xuất hiện trong các kho dữ liệu vệ tinh cách đây 2 năm nhưng đã được di dời trong những tháng gần đây để thích nghi với việc nâng cấp hạ tầng cơ sở tại địa điểm này. Hình ảnh vệ tinh ISI chụp ngày 15/3 cho thấy một vùng bằng phẳng trống rỗng, nhưng tới ngày 8/5, công ty này thu được hình ảnh rõ ràng về hạ tầng cơ sở được tráng nhựa mới và nhiều vị trí phóng phi đạn.”Bản tin VOA cho biết thêm rằng, “Theo các hình ảnh này, có lẽ đáng chú ý hơn cả là những diễn tiến ở phía đông Yulin. “Giờ đây, chúng tôi thấy xuất hiện việc xây dựng hạ tầng cơ sở mà trước kia không thấy có và giống như họ đang chuẩn bị cho các phi đạn từ bờ biển bắn ra các chiến hạm, giống như ở phía tây Yulin, ông Gil Or, phát ngôn viên của công ty cho biết.“Ông Gur nói thêm rằng việc mở rộng căn cứ Yulin củng cố chiến lược tam giác của Bắc Kinh về những căn cứ tiền phương, để với những căn cứ này, lan tỏa sức mạnh của Trung Quốc vượt xa các nước láng giềng Việt Nam và Philippines.”Như vậy thì Biển Đông sẽ càng thêm bất ổn.