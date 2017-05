Phật Đản Chùa Phước Huệ Tacoma, Tiểu Bang Washington

Quang cảnh Rước Phật. Ảnh/VBMN

Ca Sĩ Thuý An với giọng ca chuyên nghiệp điệu luyện đang trình diễn nhạc phẩm đầy ý nghĩa về ngày Phật Đản “Ngày Rằm tháng Tư”.Ảnh VBMN

Các em thiếu nhi Phật tử chùa Phước Huệ đang biểu diễn xuất sắc vũ khúc: “Dâng hoa cúng Phật”. Ảnh/VBMN

Chư Tôn Đức Tăng Ni đang hành lễ Niệm Hương Bạch Nhật Đại Lễ Phật Đản. Ảnh/VBMN

Hình cảnh tắm Phật. Ảnh/VBMN

Để tưởng nhớ ân đức lớn lao ngọn nến Từ Bi và Trí Tuệcủa Đức Bổn Sư Thế Tôn đã thắp sáng và mang đến cho chúng sinh cùng trở về nương tựa, để chúng sinh tự giải thoát chính mình khỏi ngục tù khổ đau và vô minh. Mỗi năm vào mùa trăng tròn tháng 4, khắp thế giới đều đón mừng ngày Đức Phật ra đời.Năm nay, dưới bầu trời trong sáng, năng ấm của tiết mùaThu, chùa Phước Huệđã cử hành Đại Lễ Khánh Đản 2641 như một LỄ HỘI TỨ HỢP, có xe Hoa, Đoàn Lễ Công và Đoàn múa Lân, nghênh rước Phật đến TỨ ĐỘNG TÂM: PHẬT ĐẢN SANH, PHẬT THÀNH ĐẠO, PHẬT CHUYỂN PHÁP LUÂN và PHẬT NHẬP NIẾT BÀN, tại trụ sở (nơi khuôn viên chùa) số 2625 72ND Stret E, Tacoma, WA 98404,với sự chứng minh của chư Tôn Đức Tăng Ni từ khắp nơi vệ tham dự theo thư thỉnh mời.Buổi Lễ được tổ chức vào lúc 10 giơ30 sáng Chủ Nhật ngày 7-5-2017,( nhằm ngày 12 tháng 4 năm Đinh Dậu) và Lễ rước Phật qua 4 bí tích quan trọng của Phât chung quanh chùa và quy tu tại Lễ đài.Thành phần tham dự gồm có: Thượng Tọa Thích Phước Toàn, Viện chủ chùa Phước Huệ.Thượng Tọa Thích Viên Giác và Chư Tăng Ni Tu Viện Chân Nguyên đến từ Langley, Canada.Thượng Tọa Thích Nhuận Vương, Viện Chủ chùa Vạn An tại Rugene Oregon.Đại Đức Thích Đạo Chi, trú trì chùa Quan Âm tại North Carolina.Đại Đức Thích Huệ Nhân, trú trì chùa Liên Hoa Olympia.Sư Cô Thích Nữ Nguyên Diệu, thường trúTu viện Đại Bi Santa Ana California.Sư Cô Thích Nữ Thiện Ân và Sư Cô Thích Nữ Thiện Phương, thường trú tại chùa Phước Huệ.Ngoài ra còn có sự hiện diện của các đoàn thể, các Tôn giáo bạn, Ban Rước Lễ Seattle, đoàn Ca Cổ nhạc Seattle, quý Phật tử, quy thiện hữu xa gần và quý đồng hương.Về cơ quan truyền thông báo chí có Việt Báo Miền Nam và Người Việt Ngày Nay.Sau phần giới thiệu quý quan khách, Thượng Tọa Viện Chủ Chùa Phước Huệ tuyên đọc diễn văn khai mạc buổi lễvà diễn trình đầy đủ và mạch lạc về quá trình thành Phật của Đức Thế Tôn, Ngài đã để lại một kho tàng giáo lý vô gía, đầy nhân bản,vị tha, từ bi, hòa bình không chỉ riêng cho hàng Phật tử mà còn là của chung cho toàn thể nhân loại. Và chung một mục đích đó, Ngài đã chỉ dẫn cho chúng sanh thấy rõ chân lý của sự sống, giá trị của sự tồn vong, để thể nhập vào biển Tuệ Giác của Chư Phật mà vươt ra ngoài mọi đau khổ triền miên. Ôi! Thật là thiêng liêng và vô cùng cao cả biết bao.Hơn 2000 năm qua, chúng ta đã tôn vinh, xưng tán ân đức và công hạnh của Đức Thề Tôn, dù biết rằng sự xưng tán đó không bao giờ cùng và cũng không thể xứng với đức hạnh cao cả mà Đức Phật đã hy sinh để chỉ ra con đường sáng cho chúng ta. Và chúng ta chắc rằng, Đức Phật cũng không muốn chúng ta chỉ ngồi đấy xưng tán bằng lời mà hãy xưng tán bằng cách tự trở về để làm sáng tỏ con đường mà Đức Phật đã trải qua, qua việc hành trì và thực chứng nơi mỗi tự thân của chúng ta, đó mới là thực sự xưng tán công hạnh của Đức Phật.Nhân mùa Phật Đản, bổn chùa cũng thành tâm cầu nguyện cho tất cả quý Phật tử cùng quý quyến được mọi sự vạn an và đồng trọn thành Phật. Ngoài ra bổn chùa cũng cầu mong tất cả quý vị cùng hoan hỳ quan tâm ủng hộ công trình xây dựng Tháp Tâm Linh, Tưượng Đài Văn Hoá VN còn đang dang dở chưa được hoàn thành viên mãn.Đặc biệt ngày 10 tháng 6 năm 2017 tới, chùa sẽ tổ chức một buổi tiệc chay gây quỹ để hoàn tất công trình xây dựng Tháp Tâm Linh (Tứ Ân) và Tượng Đài Văn hoá VN để Tưởng niệm & Kỷ niệm những đồng bào kém may mắn đã bỏ mình trong giai đoạn vượt biên, vượt biển trong những thập niên (1980-1990) đồng thời có chương trình văn nghệ đặc sắc giúp vui với sự góp mặt của MC Giáng Ngọc, MC Trúc Mai cùng những ca si quen thuộc, nổi tiêng tại địa phương. Mong quý vị tham dự đông đảo.Ngoài ra chùa còn tổ chức khóa TU HỌC mùa Hè vào ngày 1-3 tháng 7/2017 với sự hướng dẫn của TT Thích Chân Tính, TT Thích Viên Giác, TT Thích Như Từ và chư tăng từ khắp nơi về tham dư. Đây là một cơ hội hiếm có, kính mời quý Phật tư sớm ghi danh tham dự.Tiếp theo Thượng Tọa Thích Viên Giác, đại diện chư Tăng Ni lên ban đạo từ không ngoài mục đích tôn vinh công đức và đạo hạnh lớn lao vô bờ bến của Đức Thế Tôn, Ngài đã hy sinh bản thân mình để cứu nhân loại ra khỏi bến mê, để tiến tới chân, thiện, mỹ hầu sống một cuộc đời đão hạnh có ý nghĩa hơn.Một chương trình văn nghệ giúp vui mừng ngày Khánh Đản với Ca sĩ Thuý An (Pari by night) qua nhạc phẩm:” Ngày rằm tháng tư” và “Mẹ từ bi:” cùng ca sĩ địa phương và đoàn Ca cổ nhạc Seattle trình diễn mừng ngày Phật Đản phối hợp với các em thiếu nhi và thiếu nữ chùa Phước Huệ biểu diễn qua vũ khúc “Mừng ngày Phật Đản và phụ trách Dâng hoa cúng Phật” khiến buổi lễ tăng thêm phần vui tươi và sống động từ đầu tới cuối chương trình.Đặc biệt lễ Phật Đản năm nay số người tham dự thật đông đảo trên 500 người, ngồi chật ních cả hội trường. Buổi lễ hoàn thành viên mãn và chấm dứt lúc 2giơ30 chiều.cùng ngày sau khi mọi người dều được thưởng thức bữa cơm chay đạm bạc do ban trai soạn chùa khoản đãi và hoan hỷ ra về với tâm thân luôn an lạc vì đã được thạm dự một buổi lễ Phật Đản thật trang trọng và đầy ý nghĩa trong quãng đời lưu vong nơi xứ người.Tường trình từ Tacoma.-BUIPHU/VBMN