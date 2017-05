10,000 Công An Bảo Vệ Tập Cận Bình Sẽ Dự Lễ 20 Năm Thu Hồi Hồng Kông

HONG KONG - 1 chi tiết trong chương trình kỷ niệm 20 năm thu hồi chủ quyền Hong Kong là 10,000 công an cảnh sát đuợc huy động bảo vệ lãnh tụ Tập Cận Bình và quan khách lục địa dự lễ, bắt đầu trong tháng tới.Các nguồn tin xác nhận: chiến dịch an ninh dùng hơn 1/3 nhân lực của cảnh sát đặc khu Hong Kong, là lớn chưa từng thấy.Tin này đuợc phát ra khoảng 1 tuần trước ngày toàn bộ 29,000 nhân viên an ninh mở cuộc luyện tập chống khủng bố 5 ngày mệnh danh là “Hardshield”, để chuẩn bị khả năng ứng phó trước mọi tình huống.Lãnh tụ Tập đã định lưu lại Hong Kong 3 ngày – trong dịp này, ông Tập chứng giám lễ tuyên thệ của hành chánh trưởng tân cử Carrie Lam Cheng Yuet-ngor ngày 1-7 và thị sát doanh trại địa phương của “quân giải phóng”.Theo tin chi tiết, 1 đơn vị đặc biệt tuần thám trên không bằng trực thăng để bảo vệ lộ trình di chuyển của quan khách trong khi các tay súng thiện xạ mai phục trên các cao ốc – tường chắn bằng nhựa plastic đựng nước như là 1 tầng bảo vệ chống xe bom đuợc thiết lập bên ngoài khách sạn là nơi tạm trú của các viên chức cao cấp.Ngoài ra, đơn vị an ninh phi trường mở 1 cuộc thao luyện chống khủng bố khác vào cuối tháng này – đợt thực tập trong tháng tới sẽ trắc nghiệm khả năng chống bạo động với các khí cụ mới.Trong đợt bạo động Tháng 2-2016, khoảng 100 nhân viên cảnh sát bị thương, đưa tới quyết định sắm thêm khí cụ bảo vệ.