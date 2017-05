Y Tế SG Đổ Lô Thuốc 616 Triệu Đô

SAIGON -- Trong khi nhiều bệnh nhân ung thư không có tiền để tìm mua thuốc ung thư, các cán bộ đã ngâm 20.000 viên thuốc điều trị ung thư cho tới quá hạn, và bây giờ sẽ tiêu hủy.Thuốc đặc trị này là hàng quốc tế cứu trợ cho Việt Nam.Câu hỏi: có phải thuốc đặc trị đã bị đánh tráo để bán ra thị trường, rồi thay thuốc giả vào, chờ quá hạn là tiêu hủy?Câu hỏi: có phải cán bộ làm thủ tục ém thuốc này vì đã ăn cánh với các dược phòng đặc trị ung thư địa phương?Và nhiều câu hỏi khác đươc dư luận nêu lên, khi Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế TPSG báo cáo vụ việc gần 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư phải tiêu huỷ do hết hạn sử dụng.Bản tin VOV ghi rằng Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế thành phố SG làm rõ vụ việc Bệnh viện Huyết học và Truyền máu thành phố phải tiêu huỷ gần 20.000 viên thuốc Tasgina đặc trị ung thư hết hạn sử dụng do chậm trễ trong thủ tục xác nhận viện trợ của các cơ quan có thẩm quyền. Cục yêu cầu Sở Y tế SG khẩn trương rà soát và báo cáo sự việc bằng văn bản về Bộ Y tế trước ngày 7/5.Trước đó, Thanh tra thành phố đã kiểm tra việc sử dụng và quyết toán thuốc viện trợ tại khoa Dược, Bệnh viện Huyết học và Truyền máu thành phố, phát hiện trong kho tồn gần 20.000 viên thuốc Tasgina (trên tổng số 34.607 viên) trị ung thư bạch cầu mãn dòng tuỷ đã hết hạn sử dụng từ tháng 5/2015. Toàn bộ số thuốc này được nhập về dưới hình thức viện trợ phi dự án với giá hơn 700.000 đồng/viên.Theo giải thích của Bệnh viện, thuốc bị hết hạn sử dụng do thời gian hoàn tất các thủ tục hành chính lên tới 13 tháng. Cụ thể, tháng 7/2013, Bệnh viện nhận được thư tặng thuốc Tasigna từ nhà sản xuất; ngày 28/11/2013, bệnh viện có văn bản gửi Cục Quản lý Dược xin được tiếp nhận số thuốc viện trợ này.Ngày 27/12/2013, bệnh viện có giấy phép lưu hành lô thuốc với hạn dùng 24 tháng. Tiếp đó, ngày 30/12/2013, bệnh viện có văn bản gửi Sở Y tế thành phố SGxin chấp thuận được thực hiện chương trình thuốc.Tuy nhiên, ngày 10/3/2014, tức là sau gần 2 tháng rưỡi, Sở Y tế có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố xin chấp thuận cho bệnh viện được tiếp nhận lô hàng viện trợ.Đến ngày 24/6/2014, Ủy ban nhân dân thành phố có quyết định phê duyệt việc tiếp nhận lô hàng viện trợ gồm 309 hộp thuốc Tasigna 200mg viên nang cứng, hạn dùng đến tháng 5/2015. Và đến ngày 14/7/2014, Cục Quản lý dược có văn bản đồng ý để bệnh viện được tiếp nhận số thuốc vừa nêu.VOV ghi rằng lúc này, lô thuốc chỉ còn 10 tháng hạn sử dụng. Hải quan thành phố đã không cho Bệnh viện Huyết học và Truyền máu thành phố tiếp nhận lô hàng thuốc viện trợ vừa nêu vì theo quy định: hạn dùng còn lại kể từ ngày nhập cảng Việt Nam không được dưới 12 tháng.Báo Lao Động cho biết lô thuốc trị giá 14 ngàn tỷ đồng.Tức là tương đương 616 triệu USD.