Trọng Hát Xẩm Đón Trump

Như thế, Tổng Thống Donald Trump sẽ tới thăm Việt Nam. Một cách chính thức, Trump sẽ dự các hội nghị thượng đỉnh tại Đông Nam Á.Và cũng chính thức, Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang, Tổng Bí Thư Nguyễn Đức Trọng, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hài lòng… kiểu như nói rằng, “mình có làm sao người ta mới tới”…Vấn đề là, bóng dáng Tập Cận Bình sẽ luôn luôn phảng phất trong các hội nghị thượng đỉnh này.Báo Washington Times cho biết Trump sẽ tham dự 3 hội nghị thượng đỉnh ở Châu Á vào tháng 11/2017. Đó là lời thông báo của Phó Tổng Thống Mike Pence hôm Thứ Năm, khi tới thăm bản doanh khối ASEAN tại Jakarta, Indonesia.PTT Pence nói rằng TT Trump sẽ dự thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN và thượng đỉnh Đông Á tại Philippines, và rồi sẽ dự thượng đỉnh Hợp Tác Kinh Tế Châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific Economic Cooperation) tại Việt Nam.Nghĩa là, Trump không chơi kiểu đóng cửa “Nước Mỹ Trước Nhất”… mà vẫn giao du vì hòa bình thế giới.PTT Pence nói rất minh bạch rằng tình thân giữa Mỹ với ASEAN có lợi cả cho Mỹ và ASEAN, về ngoại giao, về kinh tế và về an ninh quốc gia.PTT Pence cũng biểu diễn một màn cởi giày, vào thăm đền thờ Hồi giáo lớn nhất Indonesia, nơi cũng là quốc gia có dân số Hồi giáo đông nhất thế giới. Pence thăm đền này cùng với vợ là bà Karen và các con gái, Audrey và Charlotte. Các vị phụ nữ này cũng cởi giày, và cũng mang mạng che mặt theo nghi lễ Hồi giáo khi thăm đền thờ này.Tuyệt vời: khối ASEAN thở phào, hy vọng có một chỗ dựa đối với áp lực Trung quốc.Như thế, cũng có nhiều dự đoán rằng Mỹ sẽ không tấn công Bắc Hàn. Bởi vì, nếu Mỹ tấn công Bắc Hàn, chiến tranh có thể kéo dây chuyền nhiều nước, kể cả Trung Quốc và kể cả Nga, sẽ khó lên lịch bàn thảo gì được.Nhưng các quan chức Hà Nội sẽ thủ thỉ thù thì gì với Trump?Dĩ nhiên, CSVN sẽ không hát hồ quảng, vì đây là nhạc Tàu và hát thế thì lộ quá. Có thể, sẽ rất biểu tượng, sẽ có màn hợp ca ba người – Trần Đại Quang, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc – cùng hát xẩm để đón mừng Trump và cả Tập Cận Bình trong tháng 11/2017.Tại sao hát xẩm? Tại vì hát xẩm thường là nghệ sĩ mù… chuyên đi tẩm quất, đấm lưng, xoa bóp huyệo đạo ch khách.Theo giải thích từ Wikipedia, xẩm là một loại hình dân ca của miền Bắc Việt Nam, phổ biến ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ. "Xẩm" cũng còn được dùng để gọi những người hát xẩm - thường là người khiếm thị đi hát rong kiếm sống và do đó hát xẩm còn có thể coi là một nghề… Xẩm được xem là một hình thức mưu sinh của nhưng người dân nghèo khổ đặc biệt là người khiếm thị. Xẩm đa số được biểu diễn ở chợ,đường phố,nơi đông người qua lại chứ rất ít được biểu diễn ở những sân khấu lớn nên rất ít người biết đến loại nhạc truyền thống này..Tuyệt vời… hát xẩm là màn văn nghệ hay nhất khi CSVN đón Trump và Tập. Rằng chúng tôi không biết ý định của quý đàn anh, nhưng chúng tôi sẵn sàng xoa bóp lưng, bấm huyệt tay chân cho quý đàn anh “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”…Tuy nhiên, vẫn có thể trật chìa… Vì nhật báo Nam Hàn Chosun Ilbo hôm 21/4/2017 ghi lời quyền Tổng Thống Nam Hàn Hwang Kyo-ahn chỉ thị quân đội Nam Hàn chuẩn bị tác chiến vì dự kiến Bắc Hàn sẽ khiêu khích vào ngày 25/4/2017 – dự kiến Bắc Hàn sẽ bắn thử vũ khí nguyên tử, trong khi mẫu hạm tác chiến Hoa Kỳ, dẫn đầu là hàng không mẫu hạm nguyên tử USS Carl Vinson đang tới gần vùng biển Bắc Hàn.Nhật Bản cũng báo động quân sự. Nhưng nếu Mỹ tấn công Bắc Hàn, cần tham khảo với Nhật trước, nếu khởi động từ căn cứ nào trên lãnh thổ Nhật.Bản tin NHK ghi lời Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida Fumio nói Mỹ cần tham vấn Tokyo trước khi có hành động quân sự đối với Bắc Hàn từ bất cứ căn cứ nào trên đất Nhật Bản.Hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Kishida Fumio phát biểu như trên trong cuộc họp của một ủy ban Thượng viện về các vấn đề ngoại giao và phòng vệ.Trả lời câu hỏi chính phủ sẽ ứng phó thế nào trước khả năng Mỹ hành động quân sự đối với Bắc Hàn, ông Kishida nói rằng Mỹ cần phải tham vấn với Tokyo trước khi sử dụng một cơ sở hoặc một khu vực ở Nhật Bản làm căn cứ để tiến hành các hoạt động tác chiến.Ông nói ông hiểu rằng đây là nghĩa vụ được quy định trong hiệp ước an ninh Nhật-Mỹ.Ông Kishida lấy ví dụ về hành động quân sự có thể là ném bom bằng máy bay, thả quân nhảy dù xuống vùng chiến sự, và đổ bộ tác chiến của lực lượng bộ binh. Ông nói việc tổ chức tham vấn sẽ được quyết định tùy theo từng trường hợp.Ông nói thêm rằng cho đến nay Mỹ chưa đề nghị Nhật Bản đồng ý cho Mỹ sử dụng một căn cứ để tiến hành bất cứ hoạt động tác chiến nào.Không khí căng thẳng rồi… Vì NHK cho biết Thủ tướng Abe Shinzo nói ông đã yêu cầu Mỹ giúp sơ tán công dân Nhật Bản bị bắt cóc ở Bắc Hàn trong tình huống khẩn cấp.Hôm Thứ Năm, ông Abe phát biểu như trên trong cuộc họp của chính phủ và giới chức liên minh cầm quyền về vấn đề công dân bị bắt cóc.Ông Abe cho biết ông đã nói với Tổng thống Trump rằng đây là vấn đề quan trọng nhất đối với chính phủ của ông.Trong một diễn biến liên quan, một nhóm các nghị sỹ quốc hội thuộc nhiều đảng khác nhau đang nỗ lực giải quyết vấn đề công dân bị bắt cóc đã trình một loạt các đề xuất lên Thủ tướng Abe. Họ kêu gọi tăng cường trừng phạt đối với Bắc Hàn bằng cách mở rộng danh sách người Bắc Hàn không được tái nhập cảnh vào Nhật Bản, và danh sách tài sản của Bắc Hàn bị đóng băng ở Nhật Bản.Nhóm cũng kêu gọi chính phủ làm hết sức để đảm bảo an toàn cho toàn bộ công dân Nhật Bản trên bán đảo Triều Tiên, kể cả người bị bắt cóc, trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.Các điệp viên Bắc Hàn đã bắt cóc công dân Nhật Bản trong những năm 1970 và 1980. Đến nay, Bắc Hàn đã cho phép 5 người trở về Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản cho biết số phận của ít nhất 12 người bị bắt cóc vẫn chưa rõ.Cũng nên nhắc chuyện này để Hà Nội cảnh giác: có thể Trump đã bị Tập Cận Bình nhồi sọ rằng Việt Nam trong quá khứ là một tỉnh của Trung Quốc.Bởi vì, Tổng thống Trump cũng từng lỡ lời khi nói bán đảo Nam Hàn từng là một phần của Trung Quốc, theo tin KBS.Trang tin mạng Quartz của Mỹ hôm 18/4 (theo giờ địa phương) đưa tin Tổng thống Donald Trump đã thể hiện sự thiếu hiểu biết của mình khi lỡ miệng nói rằng "bán đảo Nam Hàn từng là một phần của Trung Quốc".Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bài phỏng vấn với tờ Tạp chí Wall Street Journal của Mỹ vào hôm 12/4 vừa qua tại Bạch Ốc, sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung đã diễn ra trong hai ngày 6/4 và 7/4 trước đó.Khi đó, ông Trump đã trình bày về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, tuyên bố sẽ không chỉ định Trung Quốc là quốc gia thao túng tỷ giá hối đoái. Ông Trump cho biết ông đã đảm bảo với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Washington có thể nhượng bộ trong đàm phán thương mại song phương nếu Bắc Kinh hợp tác tích cực trong giải quyết vấn đề Bình Nhưỡng. Sau đó, ông Trump đã nghe ông Tập Cận Bình giới thiệu về lịch sử Trung Quốc và bán đảo Đại Hàn trong vòng 10 phút.Phát ngôn gây sốc nói trên không được tờ Wall Street Journal đăng tải khi đó. Tuy nhiên, toàn văn nội dung phỏng vấn được công bố sau đó cho thấy sau khi nghe ông Tập Cận Bình nói về lịch sử Trung Quốc và bán đảo Đại Hàn, Tổng thống Mỹ đã phát biểu rằng bán đảo Đại Hàn trên thực tế đã từng là một phần lãnh thổ của Trung Quốc trước khi trải qua hàng nghìn năm lịch sử và rất nhiều cuộc chiến tranh.KBS cho biết vẫn chưa thể xác minh đây là nội dung mà ông Tập Cận Bình đã nói với Tổng thống Mỹ, hay do ông Trump đã hiểu lầm trong quá trình nghe ông Tập Cận Bình giải thích về lịch sử trong vòng 10 phút, hoặc do lỗi của người phiên dịch.Về phần mình, Seoul cho rằng nội dung đưa tin nói trên không đáng để Chính phủ Nam Hàn phải cân nhắc. Một quan chức Bộ Ngoại giao Nam Hàn hôm 19/4 tuyên bố cả thế giới đều biết rõ về lịch sử quan hệ Hàn-Trung, và một sự thật không ai có thể phủ nhận rằng bán đảo Nam Hàn chưa bao giờ là một phần của Trung Quốc.Có lẽ, TT Trump khi thăm VN sẽ không làm khó như hồi TT Obama thăm VN.Obama đã đòi gặp các đại diện xã hội dân sự, đã đòi nói chuyện với sinh viên VN, đã mời ca/nhạc sĩ Suboi hát một đoạn nhạc rap, đã tới thăm ngôi chùa cổ ở Sài Gòn…Tuy nhiên, có thể Trump sẽ làm khó kiểu khác…Trump có thể chất vấn VN rằng tại sao cá da trơn vào Hoa Kỳ giá rẻ hơn cá Mỹ nuôi, rằng tại sao thép VN giá nào cũng bán vào Mỹ được…Và có thể rằng Trump sẽ mê nhạc xẩm của dàn tam ca Quang-Trọng-Phúc… gấp nhiều lần so với Obama ưa nghe nhạc rap của ca sĩ Suboi.