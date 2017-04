Trump Mời Thủ Tướng Phúc Thăm

Tổng Thống Donald Trump mời Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Hoa Kỳ.Bản tin RFA ghi rằng thư mời của nhà lãnh đạo Mỹ được Tướng Herbert McMaster, Cố Vấn Hội Đồng An Ninh Quốc Gia chuyển cho Phó Thủ tướng Kiêm Ngoại Trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh, nhân dịp ông Minh đang thăm chính thức Hoa Kỳ, theo lời mời của Ngoại Trưởng Mỹ Rex Tillerson.Vài giờ đồng hồ trước khi Việt Nam nhận được thư mời, Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Mike Pence cho báo chí ở Jakarta biết Tổng Thống Trump sẽ sang Việt Nam vào giữa tháng 11 năm nay để dự thượng đỉnh APEC. Tin này cũng được Ngoại Trưởng Tillerson nhắc lại tại Washington khi đón Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam.Sau ngày ông Trump đắc cử tổng thống, Thủ Tướng Việt Nam đã gọi điện thoại chúc mừng. Mới tháng trước, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nói là nếu được mời, ông sẵn sàng sang thăm Hoa Kỳ.Về mối quan hệ Việt-Mỹ, Bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam nói rằng từ khi Hoa Kỳ có chính phủ mới, quan hệ đôi bên đã có những bước phát triển mới.RFA cũng ghi rằng theo tin phát xuất từ giới ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng trong những ngày có mặt tại Washington, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã bàn thảo với các viên chức cao cấp của Mỹ về những biện pháp cụ thể để thúc đẩy quan hệ song phương lên cấp cao hơn.Một viên chức ngoại giao yêu cầu không nêu tên cho hay Hà Nội đón nhận tin Tổng Thống Donald Trump sang thăm Việt Nam với niềm phấn khởi rất cao, vì ông Trump là vị tổng thống Mỹ đầu tiên đến Việt Nam ngay trong năm đầu tại chức.Trước đây đã có 3 vị tổng thống Mỹ đến Hà Nội, gồm các ông Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama, nhưng tất cả đều ghé thăm Việt Nam chỉ vài tháng trước ngày rời Nhà Trắng.Trong khi đó, RFI ghi nhận:“Trang web chính phủ Việt Nam cho biết thêm, trong cuộc tiếp xúc với ông Phạm Bình Minh, ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và cố vấn an ninh McMaster khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình trong khu vực, tự do hàng hải tại Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).Còn bộ trưởng Tài Chính Mỹ Steven Mnuchin bày tỏ sự ủng hộ Việt Nam tiếp tục hưởng các nguồn vốn vay ưu đãi IDA của Ngân Hàng Thế Giới. Washington đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam tháng 5/2016, giúp có được quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn cũng như những cuộc tập trận chung.”Bản tin VOA đã phỏng vấn một nhà hoạt động trong VN.Bà Đỗ Thị Minh Hạnh, đại diện cho Phong trào Lao động Việt tại Việt Nam nói với VOA rằng bà nghĩ rằng chính quyền Tổng thống Trump sẽ tiếp tục quan tâm đế nhân quyền Việt Nam:“Tổng thống Trump lên làm tổng thống thì có nhiều chuyển biến và chính vì những chuyển biến này họ không kịp thời quan tâm vấn đề nhân quyền của nước khác, nhưng tôi tin rằng trong tương lai thì Mỹ sẽ tiếp tục quan tâm tới vấn đề nhân quyền, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.”Tổng thống Donald Trump đã ra dấu hiệu cho thấy ông có ý định phục hồi quan hệ Mỹ-Việt. Theo báo USA, bức thư vào đầu tháng này của Tổng thống Donald Trump gửi cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang có thể “làm giảm bớt lo ngại của Hà Nội rằng Washington đã tạm ngừng hỗ trợ cho Việt Nam, mặc dù các nhà phân tích cho rằng điều đó không có nghĩa là quan hệ hai nước sẽ có bất kỳ bước đột phá nào.”