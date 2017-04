Dân Oan Đánh Tử Huyệt CS

Sự kiện và thời sự: Tin RFI của Pháp, “Hôm qua 15/04/2017, tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã xảy ra một cuộc đối đầu giữa lực lượng công an địa phương với người dân sở tại, liên quan đến một cuộc cưỡng chế đất. Mâu thuẫn bùng phát sau khi chính quyền bất ngờ bắt giữ một số người đại diện cho dân trong tranh chấp nói trên. Dân làng đã bắt giữ nhiều nhân viên cảnh sát để đòi chuộc người. Người dân Đồng Tâm phản đối việc chính quyền trưng thu đất trái phép…“Hôm nay 19/04/2017 tình hình tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vẫn tiếp tục căng thẳng. Hiện nay còn 20 người vẫn bị giữ lại, sau khi người dân đã thả 18 cảnh sát cơ động và cán bộ. Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung được giao nhiệm vụ đối thoại với dân, trong khi Thành ủy công nhận hơn phân nửa nội dung tố cáo của dân Mỹ Đức là có cơ sở.”Tuy nhiên hiện nay việc tiếp xúc chỉ mới qua điện thoại. Và công an Hà Nội hôm 16 đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Đồng Tâm.Phân Tích: Như đã biết đây không phải lần đầu tiên Dân Oan VN, tôn giáo, dân thường đấu tranh chống lại công an và lực lượng CS cưỡng chế lấy đất của dân trả rẻ mạt để bán lại hay hùn với các nhà kinh doanh ngoại quốc giá cao mấy chục lần giá đền bù. Từ Bắc, qua Trung, lên Cao Nguyên, vô Nam phần VN, đã xảy ra qua nhiều vụ không thể kể hết. Có hàng ngàn đồng bào Thượng nổi dậy chống quân đội CS cướp đất của dân nói là làm kinh tế quốc phòng nhưng thực là chia nhau làm của riêng, Đảng Nhà Nước phải điều quân, có trực thăng yểm trợ đến trấn áp. Có cả mấy chục ngàn đồng bào lương, giáo Miền Trung chống Đảng Nhà Nước cho công ty Formosa thành lập và xả thải làm cá chết trắng bờ 4 tỉnh, cuộc đấu tranh kéo dài nhiều cuối tuần. Có cá nhân và gia đình Dân Oan như Anh Đoàn văn Vươn dùng súng tự chế bắn chết 4 công an và 2 người bộ đội bị thương ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Và trong cuộc đấu tranh ở Đồng Tâm ngoại ô Hà nội dùng hình thức mới, bắt công an và cán bộ đến cưỡng chế lấy đất làm con tin.Tin mới nhất vào Thứ Năm, 20-4, cho biết chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến huyện Mỹ Đức hồi chiều ngày 20 tháng 4, nhưng không vào xã Đồng Tâm để gặp và đối thoại trực tiếp với người dân.Có thể nói cuộc đấu tranh của Dân Oan từ khá lâu đã thành phong trào nổi dậy của người dân VN. Đã bất tuân hành dân sự, đã đấu tranh bằng bạo lực, bắn giết công an, cán bộ. Đã đánh vào tử huyệt của CS Hà nội, ngay vào cơ chế giành quyền sở hữu đất đai vào tay Đảng Nhà Nước CSVN nói theo Đông Phương, là đánh vào cái gót chỗ chết của Achille. Phong trào Dân Oan đấu tranh là một cuộc đấu tranh toàn diện, văn hóa xã hội, kinh tế chánh trị.Thực vậy. Một, vấn đề nhà đất là một vấn đề văn hóa xã hội. Nhà đất của dân không đơn thuần là vấn đề sở hữu, phương tiện ăn ở, sản xuất mà là vấn đề tình tự gia đình, quê hương, phong tục, tập quán. Ngay với cán bộ đảng viên đảng CSVN, dù bị nhồi nhét ý thức hệ vô sản, vô gia đình, sống «thoát ly», vấn đề nhà đất cũng là một «vấn đề lớn». Họ «tranh thủ tối đa», giành giựt hết sức để được cấp phát, hóa giá, bon chen, tham nhũng bằng mọi cách để tậu nhà, tậu đất. Sau 41 năm, ở thành thị, biệt thự, lầu đài, ở nông thôn nhà cao cửa rộng, ruộng vườn lớn đại đa số là của cán bộ đảng viên CS. Bất công xã hội không gì dễ thấy bằng nhà đất, thấy ở thành thị lẫn nông thôn. Cướp nhà đất của dân là một loại cướp dân oán hờn, thù hận sâu và dai nhứt. «Nhứt hậu hôn nhì điền thổ». Lấn ranh một hàng lúa là có thể giết nhau.Hai, vấn đề nhà đất là một vấn đề kinh tế chánh trị. Nó xảy ra khi CSVN mở cửa cho nước ngoài vào sản xuất, cần « mặt bằng, nhà xưởng». VN đất hẹp người đông, ngoại quốc vào đất càng thêm quí. Theo nguyên tắc căn bản của CS đất đai thuộc sở hữu nhà nước, người dân chỉ có quyền sử dụng thôi. Đường lối trưng dụng cố hữu của CS coi nhẹ quyền lợi người dân vì người dân không có quyền sở hữu và chỉ có quyền hưởng dụng thôi. Nhà cầm quyền trung ương, địa phương thì lợi dụng việc trưng dụng, cấu kết với ngoại bang, ăn chận tiền đền bù cho dân, bất công với dân, lắm khi dĩ công vi tư, gián tiếp đổ dầu vào lửa đấu tranh của người dân.Ba, vấn đề nhà đất là một vấn đề của toàn dân không phân biệt đảng phái, tôn giáo, địa phương. Trong số dân oan đi khiếu kiện, có trên phân nửa là những người “mẹ chiến sĩ, chị nuôi”, thân nhân của “dũng sĩ diệt Mỹ, và gia đình cách mạng”. Trong hòa bình, nông dân chiếm khoảng 85% dân số và chiếm 75% lực lượng lao động của cả nước. Dân oan mà chống nhà cầm quyền CS là CS bị què thêm một chân sau khi đi cà nhắc vì công nhân đã chống đòi tăng lương và cải thiện diều kiện lao động tại các công ty ngoại quốc.Bốn, vấn đề nhà đất trở thành vấn đề CS Hà Nội đang sợ. Sợ phong trào dân oan “đánh du kích” và “xa luân chiến” trên khắp ba miền đất nước, lấy nông thôn bao vây thành thị. Sợ Quân đội đại đa số là nông dân xuất thân vốn đã ghét công an trong thời chiến trốn chui trốn nhủi ở Miền Bắc yên hơn, trong khi bộ đội đi B chết sống ngoài mặt trận. Bây giờ thời bình “công an làm cha thiên hạ”, hưởng đủ mọi thứ, làm bậy đủ kiểu, như đàn áp giải tán, bắt “bà con cô bác từng nuôi sống che chở mình” thẩy lên xe như “thẩy heo”.Năm và sau cùng, Anh Cả Đỏ Trung Cộng đã sợ phong trào Dân Oan lâu rồi, bối rối, mà chưa có giải pháp khả thi. Tiêu biểu năm 2006 nông dân Trung Quốc đã nổi dậy chống cướp đất đai 87.000 vụ. Chủ tịch Đảng kiêm Chủ Tịch nước TC Hồ Cẩm Đào phải cấp tốc đưa ra kế sách xã hội hài hòa, giảm hố sâu ngăn cách nghèo giàu, thành thị nông thôn. Do đó các nhà chuyên về TC sự vụ Tây Phương mô tả TC là một đế quốc mạnh nhưng mong manh.TC không thể giúp CSVN trong việc bài trừ phong trào Dân Oan này. Nhờ Mỹ thị sợ bị «diễn biến hòa bình.” Giải quyết cho dân thì không làm được, chả lẽ bãi bỏ nguyên tắc đất đai là thuộc sở hữu nhà nước, giải quyết cho dân oan hiện đang đòi sẽ lôi kéo theo các cuộc đòi hỏi của người Việt Hải ngoại, người Việt gốc Hoa bị tước đoạt tài sản trong Nạn Kiều, và có thể bị đưa ra Toà án quốc tế nữa là đàng khác. Nên bống đổ thầy, thầy đổ bóng, trung ương cứ đổ, đùa cho địa phương giải quyết, một thứ trao dân bị cướp cho tướng cướp.Do vậy người dân Việt trong ngoài nước ủng hộ Phong trào Dân Oan trong nước là tiếp tay cho đồng bào trong nước thêm sức mạnh đánh vào tử huyệt của nhà cầm quyền CS Hà nội, nếu không chết thì cũng liệt bại./.(VA)