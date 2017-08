Dân Xe Chống Trạm Cai Lậy

Sự kiện và thời sự. Khi người dân chống bọn cầm quyền gian tham, sáng kiến của người dân vô cùng phong phú. Cây dao ăn trầu của bà già trầu cũng có thế thành vũ khí “giết giặc”. Cây cần câu lưỡi móc nùi giẻ, dây câu nhúng bùn ướt dẫn điện quăng qua dây điện cao thế, dây điện bị chập lại có thể làm mất điện cả một khu vực quân sự. Một số đinh bẻ ba chia lén rải trên đường có thể làm xe cảnh sát, quân đội bị xì hơi xẹp bánh. Dưới cái nhìn chiến tranh nhân dân tự vệ ấy và các vũ khí chiến lược không tốn kém, sẵn có của người dân, người ta thấy anh chị em làm nghề xe chống bọn tài phiệt cấu kết với nhà cầm quyền CS mở trạm thu phí xe giá cắt cổ, bằng một sáng kiến lần đầu tiên xảy ra từ khi CS Bắc Việt cưỡng chiếm được Miền Nam.Cuộc tranh đấu, chiến đấu chống trạm thu phí Cai Lậy của anh chị em làm nghề vận tải là một bất tuân hành dân sự mà nhà cầm quyền CS không thể qui trách được. Trái lại CS đành phải chịu thua, xả trạm cho xe đi vì quá đùn cục mỗi đầu 4 km. Không phải cả trạm 30 phút, mà tin cho biết phải xả vào ngày thứ hai giờ cao điểm nữa. Cuộc đấu tranh của dân xe còn chấn động CS ở Hà nội. Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội CSVN Trần Quốc Thuận nói với BBC vụ việc tại trạm BOT Cai Lậy là một ví dụ điển hình cho việc quy hoạch không có tầm nhìn, vụ lợi và phản ứng của tài xế là hiệu quả và cần thiết. Bộ Giao thông Vận tải hôm 16/8, UBND Tiền Giang và chủ đầu tư đã quyết định sẽ giảm 22-33% phí qua trạm nhưng thời gian thu phí lại tăng gấp đôi. Vì vậy cuộc đấu tranh của anh chị em xe vẫn chưa hạ nhiệt.Anh chị em xe coi nhà cầm quyền và nhà thầu mở trạm thu phí cắt cổ như chống bọn cướp đường, thu tiền mãi lộ giá như cướp của của người dân. Dân xe chống lại bằng cách dễ dàng, nhét tiền nhỏ trong chai liệng vào trạm thu. Hoặc dùng tiền nhỏ trả cho trạm, trạm phải đếm lâu, xe trên đường phải chờ sẽ đùn cụt. Tiêu biểu dùng giấy bạc 200, 500 trả lộ phí từ 35,000 đồng đến 180,000 đồng, thì trạm mất thì giờ đếm, xe chờ trên lộ càng nhiều, ách tắc giao thông con đường Quốc lộ 4 thời VN Cộng hoà và bây giờ là CS đổi tên Quốc lộ 1A. Hôm Chủ Nhựt 13/8/2017 sáng kiến chống đối ngầm này của bà con có hiệu quả làm tơi tả ý đồ thu tiền mãi lộ của CS. Xe chờ đóng lệ phí qua trạm kẹt dài đầu lên và đầu xuống mỗi bên 4 km. Hành khách, người làm xe, bà con cô bác trong vùng la ó, chưởi rủa. Anh Chị em xe còn mua một con heo quay nặng 15 kg đưa đến trạm thu phí thắp nhang, cúng vái Trời đánh thánh vật bọn quan tham ô lại.Cán bộ đảng viên CSVN ở Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang không thế nào nghĩ được, nghĩ ra sáng kiến đấu tranh, chiến tranh nhân dân này. Cấp trên thúc hối không thể để tình trạng bế tắc xảy ra trên Quốc 1 huyết mạch của Miền Tây Nam Việt. Thế là Trạm Cai lậy phải ngưng thu phí, xả trạm cho xe chạy.CS muốn bắt nguội cũng không làm được vì đâu phải một vài người xúi giục, mà cả “quần chúng” bao vây Trạm, chống đối trạm. Anh chị em xe đấu tranh cũng giữ đúng qui luật đấu tranh, chỉ chưởi rủa, coi CS như bọn cướp chận đường mãi lộ như trong truyện kiếm hiệp Tàu, chớ không bạo động, không phá trạm, đánh cán bộ công nhân viên làm nhiệm vụ cấp trên CS giao thu phí cho Đảng Nhà Nước và nhà thầu. Cảnh sát cơ động có mặt mà không làm gì. Cán bộ đảng viên biết bạo lực sẽ kêu gọi bạo lực, nhứt là đụng mấy anh tài xế, lơ xe là sẽ ăn manivelle sắt.Tin cho biết Trạm thu phí Cai Lậy bắt đầu thu tiền từ ngày 1 Tháng Tám 2017, dự trù thu 6 năm 5 tháng, từng bị phản đối từ nhiều ngày trước. Ngay nhà cầm quyền tỉnh Tiền Giang cũng không đồng ý với cái mức phí mà họ cho là quá nặng trong khi vị trí đặt trạm thu phí lại không đúng luật.Đi vào phân tích: Khi đấu tranh chống nhà cầm quyền hại nước, hại dân, người dân có nhiều sáng kiến ít ai lường trước được. Đấu tranh bằng khiếu kiện như Dân Oan khắp nước VN. Đấu tranh bằng biểu tình ngồi, toạ kháng đứng, đi như người Việt biểu tình chống TC xâm lăng và Việt Cộng nhu nhược như thông đồng với quân Tàu. Đấu tranh bằng cầu nguyện như Dân Oan tôn giáo ở Hà nội, Vinh. Thậm chí người sống, người chết cùng đấu tranh, mang quan tài người chết bị công an CS ám hại trong đồn, ra đường, xuống đường, đến bao vây cơ quan công an. Bắn cán bộ đến cưỡng chế cướp đất của dân ở hiện trường và ở văn phòng như vụ Tiên Lãnh và ở Thái bình.Dù đứng trên lập trường chánh trị đảng phái nào, đảng này hay đảng kia đang lo cho vận mạng nước non nhà; dù quan niệm chiến thuật đấu tranh nào, đấu tranh giải trừ hay đấu tranh chuyển hóa CS Hà nội; phải công tâm mà nói trên phương diện đấu tranh chống CS gần đây, người ta cũng thấy CS Hà Nội đang lúng túng, thui chột, mất sáng kiến trước phương pháp đấu tranh mới đầy sáng tạo của người Việt trong ngoài nước. Hải ngoại nhập nội để đấu tranh trực diện. Trong nước “bám thắt lưng địch” mà đấu tranh bất bạo động nhưng đánh động và vang động. Đánh động lương tâm đồng bào Việt để thoát khỏi nỗi sợ mà CS đã đông lạnh người dân Việt.Cuộc đấu tranh của người dân Việt đã vang động lương tâm chánh trị Loài Người, vang động công luận thế giới về tình hình CS Hà nội chà đạp nhân quyền VN. Và làm cho nhà cầm quyền CS Hà nội bị động trong cách đối phó. CS càng chống trả, càng trấn áp càng thêm rắc rối ngoại giao.Tuy phong trào còn rời rạc, chưa thành hệ thống. Nhưng đó là một chất men có dậy lên chớ không hề xẹp xuống. Đang phát triển từ Nam chí Bắc, từ trẻ đến già. Hầu hết các cuộc cách mạng lớn trên thế giới, Cách mạng Pháp năm 1789, ngay cuộc Cách Mạng CS ở Nga năm 1917, Cách Mạng ở Ba Lan giải trừ CS cũng bắt đầu bằng chất men tạo thành rượu mới, bằng những đóm lửa mồi thành bão lửa đấu tranh như thế.Huống hồ gì quốc gia dân tộc VN hiện nay có trên 90 triệu dân, CS chiếm chỉ non 4% thôi. Còn ở hải ngoại có gần 4 triệu người dân Việt rộng đường hoạt động. Đất nước có lúc thịnh suy nhưng anh hùng hào kiệt thời nào cũng có. Lần đầu tiên trong lịch sử nước nhà ở hải ngoại mới có cả triệu nhà cách mạng bình dân muốn đem anh sáng tự do, dân chủ, nhân quyền cho đồng bào mình trong nước. Cả triệu nhà ngoại giao bình dân đang quốc tế vận cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Cả triệu nhà báo bình dân đóng vai trò thông tin nghị luận như tổng đài truyền tin của thời đại tin học. Chuyển tin ngoài vô trong và từ trong ra ngoài cho nhau như trạm trung chuyển Internet.Bên cạnh đó xu thế thời đại tự do kinh tế toàn cầu và dân chủ hóa của thế giới là sức gió nâng phong trào của cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN cao hơn, xa hơn, mạnh hơn. Thế lực kềm kẹp của Đảng CS không có lý do tồn tại. Họ chỉ chiếm chưa tới 4% dân số, đã mất tính đấu tranh vì tị hiềm, suy bì quyền lợi cá nhân, phe nhóm; phân hóa, chia rẽ vì kỳ thị Bắc Nam, chủ trương thân Tàu thân Mỹ.Chiến thuật hai mặt giáp công tuy bất bạo động nhưng nhất tề, đồng loạt của người dân Việt trong ngoài nước, CS Hà nội khó mà tồn tại./.(VA)